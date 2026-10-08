שינויים באיקאה שבדיה: הרשת תשיק פורמט חנויות חדש וקטן יותר, שנועד לקרב את הקנייה למקומות שבהם אנשים חיים ומבצעים סידורים, עם שאיפה לפתוח כעשרה מיקומים בתוך שלוש שנים, כך מדווחים כלי תקשורת מקומיים.

במקביל, במסגרת ארגון מחדש, הודיעה החברה על פיטורים של כ-60 עובדים באזור אלמהולט וביטול 15 משרות ניהול באופסלה. עוד הודיעה כי למרות ביטול משרות הניהול היא צפויה לגייס כ-30 עובדים למחלקות לקוחות ומכירות.

סניף איקאה ( צילום: רויטרס )

החנויות הקומפקטיות נועדו לענות על צורך של קניות יומיומיות באמצעות החזקת חלק גדול מהמגוון במקום, עם אלפי מוצרים זמינים לקחת הביתה מיד, לצד מזון ומשקאות, תוך מתן אפשרות ללקוחות להזמין מכלל מוצרי החברה לאיסוף או משלוח הביתה.

ברמה הבינלאומית, קבוצת איקאה כבר פרסמה במרץ 2026 תוכניות לחנויות קטנות יותר בכמה מדינות, כשהיא מכוונת ל-20 פתיחות חדשות בתוך חצי שנה. האתר הקומפקטי הראשון שלה בצרפת, בלימוז', נקבע על 2,000 מ"ר, והראשון בפורטוגל, בקווימברה, על קצת מעל 4,000 מ"ר, עם דגש על מוצרי בית יומיומיים ואביזרים, כאשר כלל המגוון זמין להזמנה.