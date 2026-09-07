סרטון שהפך לוויראלי במקסיקו תיעד משפחה ממלאת שני מכלים גדולים של כ-20 ליטר כל אחד במשקה קל מעמדת המזיגה של קוסטקו בעיר אגואסקליינטס שבמרכז המדינה. לפי הדיווחים המקומיים, בני המשפחה השתמשו בעמדת המילוי החופשי באזור המזון, עד שעובדי הסניף ניגשו אליהם וביקשו שיפסיקו.

בתיעוד הם נראים ממלאים את המכלים בקולה ומעבירים אותם בזה אחר זה מעמדת המזיגה. לפי אתר החדשות המקומי MiMorelia, אם שני המכלים אכן מולאו עד תום, מדובר בכ-40 ליטר של משקה. באותו דיווח נטען כי המשפחה אף התכוננה למלא מכל נוסף, אך בשלב הזה ניגשו אליה העובדים וביקשו ממנה לעזוב.

שני מיכלי הענק והקולה ( צילום מסך מתוך X )

בני המשפחה למעשה רכשו ברשת המזון הפופולרית בצפון אמריקה פיצה ומשקה שניתן למילוי חוזר (ריפיל), ולאחר מכן החלו למלא את המכלים הגדולים בעמדת השירות העצמי. הסרטון אינו מציג תמונה מלאה של מה שקדם לאירוע, ולא ברור אם בסניף הייתה באותו זמן הגבלה מפורשת על מספר המילויים או על סוג הכלי שבו ניתן להשתמש. עם זאת, העובדים נראו מתערבים לאחר שהבחינו בכמות החריגה שנלקחה מהעמדה.

האירוע עורר במהירות ויכוח ברשתות החברתיות. חלק מהמגיבים ראו בהתנהגות ניצול ברור של הטבת המילוי החופשי, בעוד אחרים תהו אם לקוח ששילם על משקה עם אפשרות למילוי נוסף אכן מפר כלל כל עוד לא הוגדרה מגבלה מפורשת. עצם גודל המכלים – והאפשרות שמדובר בעשרות ליטרים של משקה – הפכו את הסרטון לוויראלי.

¿Nomás dos garrafones? 🤔 Mejor te hubieras llenado un tinaco 🥵 pic.twitter.com/hIby1iarCR — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@MexicoMagico) September 5, 2026

זו אינה הפעם הראשונה שקוסטקו במקסיקו הופכת לזירה לוויכוח דומה. בעבר הופץ סרטון של לקוחות שרכשו יותר מ-100 נקניקיות בסניף של הרשת, שכל אחת מהן כללה משקה, ומילאו בעקבות זאת מכל גדול במשקה קל. גם אז נחלקו המגיבים בין מי שטענו שהלקוחות רק ניצלו הטבה שכבר שילמו עליה, לבין מי שסברו שהשימוש חרג מגבולות הסביר.