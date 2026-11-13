במשך שנים רבות ליוותה חברת אפגד את התפתחותה של אשקלון: מהשכונות הוותיקות, דרך מתחמי מגורים חדשים ועד מיזמים נדל”ניים רחבי היקף. החברה שנוסדה באשקלון לפני כ־40 שנה, ביססה את מעמדה כאחת מחברות הבנייה המזוהות ביותר עם עיר החוף הדרומית.

אחד הביטויים הבולטים לכך הוא פרויקט “אפגד באגמים”, שנבנה בשלבים לאורך השנים האחרונות, והפך לחלק בלתי נפרד מאחת השכונות החדשות והמבוקשות באשקלון. כיום, עם הקמתן של כ־1,000 יחידות דיור בשלושה מתחמים, נותרו לשיווק דירות בודדות בלבד.

במתחם "אגמים מערב" הקימה החברה 427 יח"ד בשבעה בניינים, ובאגמים מזרח נוספו 574 דירות ב־30 בנייני בוטיק. באפגד מציינים, שאחד הגורמים המרכזיים לביקוש המתמשך הוא השילוב בין סביבת המגורים ובין המרחב הציבורי שהתפתח סביבה. שכונת אגמים מציעה אגם, פארקים, שטחים ירוקים, מתקני ספורט, מוסדות חינוך, מרכזי מסחר ושירותים קהילתיים, שהפכו אותה לשכונה פעילה ותוססת.

גלריה בנייה מגוונת, שטחים ירוקים וסביבה קהילתית, בלב אחת השכונות המתפתחות והמבוקשות בעיר ( הדמיה: N-TRACE )





בין האגם, הפארק והקהילה

אחד המאפיינים הבולטים של פרויקט "אפגד באגמים" הוא תכנון שונה מהמקובל בשכונות חדשות רבות. באגמים בחרה אפגד לתכנן ולבצע בנייה המשלבת בניינים גבוהים ונמוכים: במתחם הראשון החברה בנתה שבעה בניינים גבוהים ואילו במתחם השני הקימה 30 בנייני בוטיק בני חמש-שמונה קומות, הפרוסים על פני שלושה מתחמים, ולצידם שטחי ציבור פתוחים.

לדברי יעל דקל, סמנכ”לית שיווק בחברת אפגד, הפרויקט הוגדר כהצלחה גדולה. “הדירות הבודדות שנותרו למכירה הן הפנטהאוזים”, היא מספרת, “משפחות שקונות פנטהאוז, רוצות לראות איך השכונה מתקדמת, להבין מי יהיו השכנים שלהן ואיך תיראה הסביבה. כעת, עם התקדמות עבודות הפיתוח של העירייה, אנחנו רואים שינוי מגמה, ואנשים מתחילים להבין איך המקום ייראה. בכלל, ככל שהשכונה מתמלאת בתוכן ובשירותים לתושבים, כך קל יותר לרוכשים להבין את הפוטנציאל שלה. בתוך ארבעה חודשים הקימה העירייה מתחם חינוך ליד אחד המתחמים שלנו. כשיכולתי להראות לרוכשים היכן יהיו גני הילדים, הם רואים את הדברים בשטח”.

שכונת אגמים היא היום שכונה מבוססת ומושקעת, שנבנתה ברוח החזון של עיריית אשקלון. לרשות התושבים עומדים מערכת חינוך פעילה, שטחים ירוקים, בריכה עירונית, מרכזי מסחר, קופות חולים, מתקני ספורט ומוסדות קהילה.

אבל באפגד סבורים, כי מעבר לתשתיות, אחד מסימני ההיכר של השכונה הוא דווקא המרכיב האנושי. “יוצא לי לעיתים קרובות לפגוש בשכונה רוכשים שקנו אצלנו. והם מתארים אותה כקהילתית מאוד, כמו משפחה אחת גדולה”, היא משתפת. “הם פוגשים בפארק שוב ושוב את אותם אנשים, במתקני הספורט, בחוגים ובבתי הספר. הכול קרוב לבית ויש תחושת קהילה, גם בקבוצת הוואטסאפ השכונתית. לא הייתי קוראת לזה קיבוץ, אבל בהחלט יש שם קהילה, וזה מושך משפחות”.

את המגמה הזו רואים באפגד גם בקרב רוכשים מחוץ לעיר. אחד המקרים הזכורים בחברה הוא של זוג מרמת גן שרכש פנטהאוז בפרויקט. “שאלתי אותם מה הביא אותם לאשקלון”, מספרת יעל. “הם סיפרו שהפקקים ביציאה מרמת גן היו קשים, והעדיפו לקנות באשקלון, לסגור את המשכנתה, להישאר עם כסף לטיולים בחו”ל ולנסוע ברכבת לעבודה בתל אביב. לדבריהם, הנסיעה ברכבת מאשקלון מהירה להם יותר מהנסיעה ברכב מרמת גן".

אפגד באגמים ( הדמיה: N-TRACE )





חברה שהיא משפחה

את תחושת המשפחתיות מייחסים באפגד, הבונה ופועלת באשקלון קרוב לארבעה עשורים, בעיקר לאופי של החברה עצמה אותה ייסד אפרים הניג, מהקבלנים הוותיקים בארץ, ומנוהלת בשנים האחרונות על ידי בנו שי, אחיה של יעל. בעשור האחרון קידמה וביצעה במקביל שלושה פרויקטים משמעותיים בעיר עם יותר מ־1,300 יח”ד: מגדל יוקרתי על הים, פרויקט בעיר היין ופרויקט אגמים.

דקל מוסיפה: “הלקוחות שלנו מגיעים הרבה בזכות תחושת המשפחתיות בחברה, והעובדה שיש עובדים שנמצאים אצלנו שנים רבות. למשל, יש דיירים שקנו אצלנו בשכונת ברנע לפני 20 שנה, ועכשיו קנו שוב באגמים. הם עדיין מדברים עם שושי משירות לקוחות, שזוכרת אותם ואת שמות ילדיהם. קורה לנו פעמים רבות שאנחנו נתקלים במודעות מכירה של דירות יד שנייה, שהמוכרים מציינים שמדובר בדירה של אפגד. ללא ספק הידיעה הזו מוסיפה ערך רב בשוק המקומי, כלומר האיכות של אפגד נשארת לאורך שנים”.

עם הפנים להתחדשות

לצד השלמת השיווק באגמים, אפגד מרחיבה את פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית בעיר, ומקדמת כיום שני מתחמי התחדשות משמעותיים באשקלון, לצד מיזמי פינוי-בינוי נוספים בבת ים וברמת גן.

"המעבר להתחדשות עירונית באשקלון הוא המשך טבעי לפעילות ארוכת השנים שלנו בעיר", מציינת דקל. אנחנו בונים אותה - הלכה למעשה. ההתחדשות העירונית באשקלון מרגשת אותי במיוחד, כי הסתובבתי באזורים הללו כילדה, ואני זוכרת שכבר אז הבתים נראו לי ישנים. מרגש לחשוב שהמקומות האלה ייראו אחרת".

צילום: ניצן הפנר

במקביל מרחיבה אפגד את הפעילות גם בפרויקטים יזמיים חדשים - בירושלים, נתניה, רמת גן ובאר יעקב. לאחר שנים שהתמקדה גם במיזמים רחבי היקף, החברה פועלת כיום לקידום פרויקטים קטנים, ייחודיים ובוטיקיים יותר באזורים מבוקשים.