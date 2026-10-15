חברת הסייבר Proofpoint, בבעלות קרן ההשקעות תומא בראבו, תרכוש את חברת אבטחת המידע הישראלית ורוניס סיסטמס (Varonis Systems) בעסקת מזומן בשווי של כ-6.3 מיליארד דולר. כך הודיעו החברות. לפי ההסכם, בעלי המניות של ורוניס יקבלו 49.75 דולר במזומן למניה. ההצעה מעריכה את ההון העצמי של ורוניס ב-5.71 מיליארד דולר. מניית החברה עלתה בכ-2.7% במסחר המאוחר בוול סטריט.

העסקה צפויה להיות מושלמת במחצית הראשונה של 2027. היא מגיעה בתקופה שבה עסקים מגבירים את ההוצאה על אבטחת סייבר, כדי להתמודד עם פשיעה מקוונת שבה נעשה שימוש גובר בבינה מלאכותית לגניבת מידע.

הנפקת ורוניס בנאסד"ק ( צילום: The NASDAQ OMX Group )

ורוניס, שהמטה של נמצא במיאמי ומרכז הפיתוח בהרצליה, נוסדה ב-2005 בידי יקי פייטלסון ואוהד קורקוס, ששניהם עבדו קודם בחברות נטויז'ן ונטאפ. פייטלסון הוא המנכ"ל מאז הקמתה. החברה מתמחה בהגנה על מידע בלתי מובנה, כמו מסמכים, גיליונות וקבצים בארגון. הפלטפורמה שלה ממפה מי ניגש לאיזה מידע, מסווגת נתונים רגישים, מאתרת חשיפות בסביבות ענן ומזהה התנהגות חריגה של משתמשים שעלולה להעיד על מתקפה או על איום פנימי. היא פועלת בסביבות כמו אמזון, אז'ור, גוגל קלאוד וסיילספורס. השנה השיקה החברה את ורוניס אטלס, מוצר לניטור ולבקרה של כלי בינה מלאכותית, סוכנים ועוזרים שארגונים מפעילים.

ב-2019 עברה החברה ממכירת רישיונות קבועים למודל מינוי, ובמהלך השנים הפכה למודל ענן כמרכזי בהכנסותיה. היא הונפקה בנאסד"ק בפברואר 2014 ומשרתת ארגונים בינוניים וגדולים ב-95 מדינות, בענפי הפיננסים, הבריאות, התעשייה, הטכנולוגיה, הביטוח ועוד. בשנים האחרונות רכשה את סיראל, בתחום ניטור פעילות במסדי נתונים, ואת סלאשנקסט, בתחום זיהוי פישינג ואבטחת דואר אלקטרוני מבוססת בינה מלאכותית. היא גם הרחיבה שיתוף פעולה עם מיקרוסופט להגנה על קופיילוט.

מעסיקה כ-2,700 עובדים

הכנסות החברה ברבעונים שהסתיימו ביוני 2025 עד מרץ 2026 הסתכמו בכ-660 מיליון דולר, לפי נתוני גוגל פייננס, עם כ-173 מיליון דולר בכל אחד משני הרבעונים האחרונים. מספר העובדים שלה מוערך בכ-2,700. "המשימה שלנו היא לאבטח את הבינה המלאכותית ואת הנתונים שמזינים אותה. בהצטרפות לפרוטפוינט נוכל להשיג אותה מהר מאי פעם", אמר המייסד והמנכ"ל פייטלסון בהודעה על העסקה.

Proofpoint היא אחת מחברות הסייבר הפרטיות הגדולות בעולם, ומתמחה באבטחת דואר אלקטרוני, בהגנה על אנשים ועל מידע בארגונים. מטה החברה נמצא בסאניווייל, קליפורניה. היא נוסדה ב-2002 על ידי אריק האן, לשעבר ה-CTO של נטסקייפ, והייתה מהחלוצות בקטגוריית אבטחת הדואר מבוססת ענן. ב-2012 הונפקה בנאסד"ק במחיר של 13 דולר למניה וגייסה יותר מ-80 מיליון דולר. ב-2020, השנה המלאה האחרונה שלה כחברה ציבורית, דיווחה על הכנסות של כ-1.05 מיליארד דולר.

באוגוסט 2021 השלימה קרן ההון הפרטי תומא בראבו את רכישת החברה תמורת כ-12.3 מיליארד דולר במזומן, 176 דולר למניה, והיא הוסרה מהמסחר. באותה תקופה זו הייתה עסקת ההון הפרטי הגדולה ביותר בתחום התוכנה.