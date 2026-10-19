אהבת השם גורדון השיק מותג תכשיטים אונליין בשם LOVE OF GOD. לוחם האגרוף התאילנדי בן ה-20 שכבש לבבות מוכר יחד עם שותף מענף התכשיטים בשם יונתן לוי, תשעה עיצובי תליוני שרשראות עם מגני דוד, מפת ארץ ישראל וכפפת אגרוף עם מגן דוד, מזהב 14 קראט צהוב ולבן, מכסף ומכסף בציפוי זהב 2.5 מיקרון (ורמיל). גובה ההשקעה: 1.6 מיליון שקל.

כרגע יש באתר שרשראות בלבד, שמיועדות לגברים ולנשים. שרשרת זה פריט שקל יותר למכור בשלב הראשון מצמידים וטבעות, למשל, שדורשים מידות מותאמות. ניתן להניח שבעתיד הקולקציה תתרחב.

גלריה אהבת השם גורדון ( צילום: נועה רוג )

איך המחירים?

תליון ושרשרת "ארץ הקודש" עם שני יהלומים טבעיים וספיר, נמכרים ב-650 שקל, כשהתליון עשוי מכסף סטרלינג, ב-900 שקל כשהוא עשוי כסף בציפוי זהב או רודיום וב-3,700 שקל לזהב. שרשרת עם תליון הכפפה עולה 950 עד 9,995 שקל ושרשרת "שמע" מ-8,900-850 שקל.

שרשראות מגן דוד מתומחרות בהחל מ-550 שקל עד 15,400 שקל לשרשרת תליון מגן דוד עם 30 ספירים ו-70 יהלומים. המשלוח: חינם.

שותפו של גורדון במותג, יונתן לוי, מגיע ממשפחה העוסקת בתחום התכשיטים והיהלומים בארצות הברית ומתעסק בתכשיטים מגיל 8. השניים הכירו במחנה אימונים בתאילנד, שם החל להתגבש הרעיון להקמת LOVE OF GOD.

פיתוח המותג החל באפריל 2026 ונמשך כחצי שנה, במהלכה גובשה הקולקציה הראשונה. גורדון לקח חלק פעיל בתהליך העיצוב לצד צוות המותג. "המטרה שלנו זה לקחת את הזהות היהודית, הציונית, הישראלית ולהפוך אותה לסטייל יומיומי", אמר גורדון ל-ynet.

"לאורך הקריירה היה לי חשוב להביא את הזהות היהודית שלי לכל מקום שאליו אני מגיע. רצינו ליצור תכשיטים שאנשים יוכלו לענוד בגאווה, כאלה שמשלבים בין סמלים שמייצגים אותנו לבין עיצוב שמתאים ליום-יום. מבחינתי LOVE OF GOD הוא דרך נוספת לבטא את החיבור שלנו למי שאנחנו ולמה שאנחנו מאמינים בו".

זה טרנד לא חדש. "נכון אבל אנחנו רוצים להביא את זה לרמה הבאה מבחינת תכשיטים. האיכות של התכשיט, הפרטים הקטנים ולחבר את זה עם מקום של כוח, של ביטחון. לכן יש לנו עיצוב של כפפת אגרוף. יש פה חיבור אמונתי ודתי שנותן המון כוח".

מימין: יונתן לוי ואהבת השם גורדון ( צילום: נועה רוג )

איך נולד הרעיון? "פגשתי את יונתן במחנה אימונים של אגרוף והתחברנו. אני אוהב עסקים ותכשיטים כמוהו. הקשבתי לו המון והוא מאוד עניין אותי. תכשיטים זה משהו שאני מאוד אוהב, אני עונד תכשיטים משי יום והאמת שיונתן בא עם הרעיון ומאז הכל היסטוריה".

תהליך הצורפות נעשה בארץ? "בעיקרון זה מיוצר בארץ אבל בעתיד אם הייצור יגדל יכול להיות שנייצר בעוד מקומות".

אתם חוששים שיעתיקו את העיצובים? "יש פה גימורים בעבודת יד, אז שיהיה להם בהצלחה. שינסו להעתיק את כפפת האגרוף שיש בתוכה מגן דוד, תכשיט שמסמל את עוצמת העם שלנו. שיהיה להם בהצלחה לעשות מניפולציות כאלה עם כסף וזהב, באמת אני מאחל להם".

אתה יודע שישראלים מסתירים שרשראות כאלה כשהם בחו"ל. "אף בן אדם לא אמור להסתיר את מה שהוא, זה לא אמור להיות ככה. וזה מה שאנחנו רוצים להזכיר לכולם. זאת הסיבה שבחלק מהקרבות האחרונים שלי כבר ענדתי חלק מהקולקציה".