עלות היעדרו למשק של חייל מילואים בגיל 31 עד 39 מגיעה בחודש ל-68 אלף שקל. כך עולה מדוח חדש שפרסם היום (שלישי) הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שמואל אברמזון. הכלכלן פרסם סקירה בנושא מאפייני הנעדרים מעבודתם בשל מילואים והעלות הכלכלית למשק.

חיילי מילואים בגבול לבנון ( צילום: דובר צה"ל )





בחינת נתוני הנעדרים מעבודתם בשל שירות מילואים מראה כי הנטל מתרכז בעיקר בקרב גברים יהודים לא-חרדים בגילי 25–44, המהווים כ-83% מהנעדרים אף שחלקם בכוח העבודה עומד על כ-36% בלבד. עם זאת, מהסקירה עולה כי אוכלוסיית משרתי המילואים נבדלת מקבוצת הגברים היהודים הלא חרדים בגילאים אלה במספר היבטים משמעותיים.

בקרב משרתי המילואים יש שיעור גבוה של סטודנטים (13% בהשוואה ל-6% בקרב הלא משרתים). כמו כן קיים שיעור גבוה של אבות לילדים קטנים (63% בהשוואה ל-51%) וגם שיעור נמוך של עובדים עצמאים (8% בהשוואה ל-14%).

עוד עולה מנתוני הכלכלן הראשי באוצר כי משרתי המילואים הם בעלי הכנסה הגבוהה בכ-42% מזו של עמיתיהם שלא נעדרו.

הממצאים מדגישים כי שירות המילואים מייצר עלות כלכלית רחבה, שאינה מתמצה בהיעדרות העובד בלבד, אלא משליכה גם על משקי הבית, בני ובנות הזוג ועל מסלול הקריירה והלימודים.

על בסיס נתונים אלה, האומדן המעודכן לעלות הכלכלית של חודש שירות מילואים גבוה משמעותית מהאומדן הקודם שפרסם אגף הכלכלן הראשי: כ-39 אלף שקל בחודש עבור גברים יהודים לא-חרדים בגילי 22–30, וכ-68 אלף שקל בחודש בגילי 31–39, לעומת כ-33 אלף וכ-54 אלף שקל בהתאמה באומדן הקודם.