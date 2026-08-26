ב-1974, כשהיא בת 28 וכבר כוכבת מוזיקת קאנטרי גדולה אבל עדיין רחוקה מהמעמד שאליו הגיעה בהמשך, כתבה והקליטה דולי פרטון שיר אהבה שקט שנקרא "I Will Always Love You". השיר הגיע למקום הראשון במצעדים ותפס את אוזנו של אלביס פרסלי. טום פארקר, מנהלו האישי והידוע לשמצה של פרסלי, התקשר לפרטון ואמר לה שהאליל הגדול שעליו גדלה ואת כל שיריו הכירה רוצה להקליט גרסת כיסוי. פרטון כמובן אמרה מיד "כן", הנגנים כבר עבדו על העיבוד והיא הוזמנה לאולפן ההקלטות כדי לפגוש את אלביס. בערב שלפני יום ההקלטות המתוכנן, קיבלה פרטון טלפון נוסף מפארקר, שהבהיר לה כי אלביס לא מקליט אף שיר אלא אם היוצרים חותמים על העברת 50% מהזכויות אליו. פרטון, שכבר בגיל 20 הקימה חברת הפקות משלה, אמרה "לא" ובכתה כל הלילה. "אלה השירים שלי, הם כמו הילדים שלי ואני מצפה שהם יפרנסו אותי כשאהיה זקנה", הסבירה שנים אחר כך. "לא יכולתי לוותר על זכויות היוצרים הכי חשובות שהיו לי באותה תקופה".
כמעט 20 שנה אחר כך התקשר אל פרטון השחקן קווין קוסטנר וביקש אישור לחדש את השיר לסרט חדש שלו. וויטני יוסטון, אמר, תבצע. אף אחד כבר לא העז לבקש איזושהי בעלות על הזכויות. פרטון הסכימה מיד. הגרסה של יוסטון מתוך הסרט "שומר הראש" היא אחת המצליחות בהיסטוריה של הוליווד, ואלבום הסרט הוא הפסקול הנמכר ביותר בכל הזמנים. התמלוגים האלה הכניסו לפרטון לפחות 10 מיליון דולר בשנות ה-90 לבדן, וככל הנראה עוד 10 מיליון מאז. את חלק מכספי התמלוגים השקיעה במתחם משרדים בשכונה שחורה בנאשוויל, וקראה לו: "הבית שוויטני בנתה".
שק קמח תירס במקום תשלום לרופא המיילד
אין ממש קריטריונים ברורים כשבאים להכתיר אנשים עשירים ככאלה שעשו זאת בעשר אצבעותיהם ("Self Made"), אבל ספק אם יש מישהי מתאימה יותר לתואר הזה מאשר דולי פרטון. העוני שממנו צמחה, כאחת מ-12 ילדים שגדלו בבקתה ללא מים זורמים בהרי האפלצ'ים, הוא כמעט בלתי נתפס. כשנולדה, לאביה לא היה כסף לשלם לרופא המיילד, אז הוא נתן לו שק קמח תירס. פרטון הפכה את שק הקמח הזה לאימפריית עסקים עצמאית שלפי פורבס מוערכת בכ-450 מיליון דולר (אתר Celebrity Net Worth נוקב במספר גבוה בהרבה, כ-650 מיליון דולר). על דבר אחד אין ויכוח – היא מקבלת בכל דירוג את הציון 10 במדד ההון שנבנה באופן עצמאי.
האימפריה של דולי פרטון נבנתה כמובן על הבסיס הרחב של כישרון הכתיבה והשירה. קטלוג המוזיקה העצום שלה, שכולל כ-3,000 שירים, מוערך לבדו בכ-120 מיליון דולר. אלביס פרסלי לא היה היחיד שנכשל בניסיון לקחת ממנה את מה ששייך לה. אף אחד לא הצליח. זה כולל שירים שהקליטה כבר כשהייתה בת 13. לחוכמה העסקית של מי שנולדה בלי כלום יש מעט מאוד תחרות בתעשיית הבידור האמריקנית, כולל שימוש מתוחכם בתדמית החיצונית ככלי שיווקי דרכו אנשים גילו את הכישרון העצום.
כבר ב-1986 נכנסה פרטון כשותפה בפארק שעשועים בטנסי, שיפצה והרחיבה אותו ושינתה את שמו ל-Dollywood (דוליווד). הפארק ממוקם בעיירה פידג'ון פורג' שבאפלצ'ים, משתרע על פני שטח עצום וכולל למעלה מ-50 מתקנים, פארק מים ענקי ומלונות יוקרה. כיום מבקרים בפארק למעלה מ-3 מיליון איש בשנה, והוא אחד מפארקי השעשועים הפופולריים והרווחיים ביותר בארה"ב, מחוץ למותגי הענק של דיסני ויוניברסל. האימפקט הכלכלי הכולל של דוליווד על תעשיית התיירות של טנסי מוערך בכ-1.8 מיליארד דולר בשנה. פרטון החזיקה ב-50% מחברת דוליווד, וב-2021 הוערך החלק שלה בפארק בכ-165 מיליון דולר.
פרטון הייתה גם שותפה בחברת ההפקות Sandollar Productions, שבין היתר הפיקה את "באפי ציידת הערפדים"; היה לה מותג למוצרי איפור (Dolly Beauty) שהתרחב לבשמים, מזון, מוצרים לבעלי חיים ונדל"ן כמו המלון החדש SongTeller במרכז נאשוויל, שבו יהיה גם מוזיאון שיוקדש לדולי פרטון.
פילנתרופית בעלת חוש עסקי מפותח
פרטון הייתה נוצרייה אדוקה שסיפור ישו הנחה אותה בכל דבר. היא תרמה לנזקקים, נלחמה בבורות, פעלה לשוויון זכויות למיעוטים, הפכה לאייקון של קהילת הלהט"ב – וכל זה בלי לומר אף פעם למי היא מצביעה. מפעל החיים הפילנתרופי שלה חסה בין היתר תחת ארגון שהקימה ב-1995 בשם Imagination Library (ספריית הדמיון), שבמסגרתו חילקה יותר מ-300 מיליון ספרים לילדים ממשפחות מעוטות יכולת. בשנים האחרונות שלח הארגון מדי חודש ספרים ליותר מ-3 מיליון ילדים מתחת לגיל 5.
גם בניהול התוכנית הזו המחישה פרטון את המוח העסקי שלה. לארגון הצדקה שלה (The Dollywood Foundation) יש תקציב שנתי של כ-80 עד 90 מיליון דולר המוקדש ברובו לתוכנית הספרים. הקרן משמשת כקבלן ענק – היא מנהלת את קשרי המוציאים לאור
, קונה ספרים בכמויות עתק במחירי רצפה ומנהלת את הלוגיסטיקה העולמית. מי שמממנים את עלות הספרים עצמם (כ-2 דולר לספר) הם שותפים מקומיים, עיריות וממשלים בארה"ב, קנדה ואוסטרליה. הדוחות הכספיים של העמותה מראים כי כ-96% מכל דולר שנכנס לקרן מופנה ישירות לתוכניות השטח והספרים לילדים.
ב-2020 תרמה פרטון מיליון דולר למרכז הרפואי של אוניברסיטת ונדרבילט, שם נערך המחקר שיצר את חיסון הקורונה של חברת מודרנה, עוד לפני שהגיעו התקציבים הממשלתיים. לפני כן, בעקבות השריפות הקשות בטנסי ב-2016 הקימה פרטון קרן שחילקה 1,000 דולר במזומן מדי חודש ישירות ליותר מ-900 משפחות שאיבדו את ביתן. בסך הכל גייסה וחילקה מעל 12.5 מיליון דולר בפרק זמן קצר כדי להניע מחדש את הכלכלה המקומית. אלפי העובדים בפארק דוליווד נהנים מסוג של "מדינת רווחה" – כולל 100% מימון לימודים אקדמיים, ארוחות חינם בכל משמרת, וגישה למרכז רפואי ייעודי לעובדים ולמשפחותיהם. דולי פרטון נולדה בלי כלום והקדישה את הכישרון שהפך אותה עשירה כדי למנוע את הגורל הזה מילדים אחרים.
פורסם לראשונה: 18:11, 26.08.26