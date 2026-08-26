ב-1974, כשהיא בת 28 וכבר כוכבת מוזיקת קאנטרי גדולה אבל עדיין רחוקה מהמעמד שאליו הגיעה בהמשך, ‏כתבה והקליטה דולי פרטון שיר אהבה שקט שנקרא "‏I Will Always Love You‏". השיר הגיע למקום הראשון ‏במצעדים ותפס את אוזנו של אלביס פרסלי. טום פארקר, מנהלו האישי והידוע לשמצה של פרסלי, התקשר ‏לפרטון ואמר לה שהאליל הגדול שעליו גדלה ואת כל שיריו הכירה רוצה להקליט גרסת כיסוי. פרטון כמובן ‏אמרה מיד "כן", הנגנים כבר עבדו על העיבוד והיא הוזמנה לאולפן ההקלטות כדי לפגוש את אלביס. בערב ‏שלפני יום ההקלטות המתוכנן, קיבלה פרטון טלפון נוסף מפארקר, שהבהיר לה כי אלביס לא מקליט אף שיר ‏אלא אם היוצרים חותמים על העברת 50% מהזכויות אליו. פרטון, שכבר בגיל 20 הקימה חברת הפקות משלה, ‏אמרה "לא" ובכתה כל הלילה. "אלה השירים שלי, הם כמו הילדים שלי ואני מצפה שהם יפרנסו אותי כשאהיה ‏זקנה", הסבירה שנים אחר כך. "לא יכולתי לוותר על זכויות היוצרים הכי חשובות שהיו לי באותה תקופה".‏

כמעט 20 שנה אחר כך התקשר אל פרטון השחקן קווין קוסטנר וביקש אישור לחדש את השיר לסרט חדש ‏שלו. וויטני יוסטון, אמר, תבצע. אף אחד כבר לא העז לבקש איזושהי בעלות על הזכויות. פרטון הסכימה מיד. ‏הגרסה של יוסטון מתוך הסרט "שומר הראש" היא אחת המצליחות בהיסטוריה של הוליווד, ואלבום הסרט ‏הוא הפסקול הנמכר ביותר בכל הזמנים. התמלוגים האלה הכניסו לפרטון לפחות 10 מיליון דולר בשנות ה-90 לבדן, וככל הנראה עוד 10 מיליון מאז. את חלק מכספי התמלוגים השקיעה במתחם משרדים בשכונה שחורה ‏בנאשוויל, וקראה לו: "הבית שוויטני בנתה".‏

גלריה דולי פרטון ( צילום: AP Photo/Tsugufumi Matsumoto )

שק קמח תירס במקום תשלום לרופא המיילד

אין ממש קריטריונים ברורים כשבאים להכתיר אנשים עשירים ככאלה שעשו זאת בעשר אצבעותיהם ("‏Self Made‏"), אבל ספק אם יש מישהי מתאימה יותר לתואר הזה מאשר דולי פרטון. העוני שממנו צמחה, כאחת מ-12 ילדים ‏שגדלו בבקתה ללא מים זורמים בהרי האפלצ'ים, הוא כמעט בלתי נתפס. כשנולדה, לאביה לא היה כסף לשלם לרופא המיילד, אז הוא ‏נתן לו שק קמח תירס. פרטון הפכה את שק הקמח הזה לאימפריית עסקים עצמאית שלפי פורבס מוערכת בכ-‏‏450 מיליון דולר (אתר ‏Celebrity Net Worth‏ נוקב במספר גבוה בהרבה, כ-650 מיליון דולר). על דבר ‏אחד אין ויכוח – היא מקבלת בכל דירוג את הציון 10 במדד ההון שנבנה באופן עצמאי.‏

האימפריה של דולי פרטון נבנתה כמובן על הבסיס הרחב של כישרון הכתיבה והשירה. קטלוג המוזיקה העצום ‏שלה, שכולל כ-3,000 שירים, מוערך לבדו בכ-120 מיליון דולר. אלביס פרסלי לא היה היחיד שנכשל בניסיון ‏לקחת ממנה את מה ששייך לה. אף אחד לא הצליח. זה כולל שירים שהקליטה כבר כשהייתה בת 13. לחוכמה ‏העסקית של מי שנולדה בלי כלום יש מעט מאוד תחרות בתעשיית הבידור האמריקנית, כולל שימוש מתוחכם ‏בתדמית החיצונית ככלי שיווקי דרכו אנשים גילו את הכישרון העצום.‏

אלביס פרסלי. אפילו הוא לא הצליח לקחת מפרטון את מה שהגיע לה ( צילום: Keystone/Getty Images )

כבר ב-1986 נכנסה פרטון כשותפה בפארק שעשועים בטנסי, שיפצה והרחיבה אותו ושינתה את שמו ל-‏Dollywood‏ (דוליווד). הפארק ממוקם בעיירה פידג'ון פורג' שבאפלצ'ים, משתרע על פני שטח עצום וכולל ‏למעלה מ-50 מתקנים, פארק מים ענקי ומלונות יוקרה. כיום מבקרים בפארק למעלה מ-3 מיליון איש בשנה, ‏והוא אחד מפארקי השעשועים הפופולריים והרווחיים ביותר בארה"ב, מחוץ למותגי הענק של דיסני ויוניברסל. ‏האימפקט הכלכלי הכולל של דוליווד על תעשיית התיירות של טנסי מוערך בכ-1.8 מיליארד דולר בשנה. פרטון ‏החזיקה ב-50% מחברת דוליווד, וב-2021 הוערך החלק שלה בפארק בכ-165 מיליון דולר.‏

פרטון הייתה גם שותפה בחברת ההפקות ‏Sandollar Productions‏, שבין היתר הפיקה את "באפי ציידת ‏הערפדים"; היה לה מותג למוצרי איפור (‏Dolly Beauty‏) שהתרחב לבשמים, מזון, מוצרים לבעלי חיים ונדל"ן ‏כמו המלון החדש ‏SongTeller‏ במרכז נאשוויל, שבו יהיה גם מוזיאון שיוקדש לדולי פרטון.‏

פילנתרופית בעלת חוש עסקי מפותח

פרטון הייתה נוצרייה אדוקה שסיפור ישו הנחה אותה בכל דבר. היא תרמה לנזקקים, נלחמה בבורות, פעלה ‏לשוויון זכויות למיעוטים, הפכה לאייקון של קהילת הלהט"ב – וכל זה בלי לומר אף פעם למי היא מצביעה. ‏מפעל החיים הפילנתרופי שלה חסה בין היתר תחת ארגון שהקימה ב-1995 בשם ‏Imagination Library‏ (ספריית הדמיון), שבמסגרתו חילקה ‏יותר מ-300 מיליון ספרים לילדים ממשפחות מעוטות יכולת. בשנים האחרונות שלח הארגון מדי חודש ספרים ליותר מ-3 מיליון ילדים מתחת ‏לגיל 5.‏

גם בניהול התוכנית הזו המחישה פרטון את המוח העסקי שלה. לארגון הצדקה שלה (‏The Dollywood ‎Foundation‏) יש תקציב שנתי של כ-80 עד 90 מיליון דולר המוקדש ברובו לתוכנית הספרים. הקרן משמשת ‏כקבלן ענק – היא מנהלת את קשרי המוציאים לאור

, קונה ספרים בכמויות עתק במחירי רצפה ומנהלת את ‏הלוגיסטיקה העולמית. מי שמממנים את עלות הספרים עצמם (כ-2 דולר לספר) הם שותפים מקומיים, עיריות ‏וממשלים בארה"ב, קנדה ואוסטרליה. הדוחות הכספיים של העמותה מראים כי כ-96% מכל דולר שנכנס לקרן ‏מופנה ישירות לתוכניות השטח והספרים לילדים.‏

פארק דוליווד בטנסי. העובדים נהנים ממימון לימודים אקדמיים, ארוחות חינם ‏וטיפולים רפואיים ( צילום: AP Photo/Camden Hall )