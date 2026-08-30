אחרי שתרופות ההרזיה הפכו את אלי לילי לחברה בשווי טריליון דולר ואת נובו נורדיסק, לזמן קצר, לחברה היקרה באירופה, וול סטריט מחפשת את הלהיט הבא. הפעם מדובר בבעיה אסתטית לחלוטין: התקרחות.

נשירת שיער תורשתית פוגעת בכ-50 מיליון גברים ובכ-30 מיליון נשים בארצות הברית, אך מאז סוף שנות ה-90 לא אושרה שום תרופה חדשה לטיפול בה. ההבטחה לפתרונות חדשים כבר מתומחרת במניות: ורדרמיקס זינקה בקרוב ל-500% מאז הנפקתה בפברואר, ומניית אבסיי יותר מהכפילה את ערכה מתחילת 2026. גם קוסמו הציגה תוצאות חיוביות לטיפול ניסיוני, אך מנייתה בבורסת ציריך נסחרת בפיגור בשל הצלחת המתחרות האמריקניות.

אילוסטרציה ( צילום: CORRADO GIAMBALVO\AP )

שוק התרופות הקיים דל. מי שאינו מתאים להשתלת שיער או אינו יכול לממן אותה נותר עם שתי אפשרויות עיקריות: מינוקסידיל, החומר הפעיל ברוגיין, או פינסטריד במרשם, המשווק כפרופסיה. לשתיהן תופעות לוואי מטרידות: המינוקסידיל נקשר להפרעות קצב לב, והפינסטריד ידוע כמדכא את החשק המיני. בוול סטריט רואים בכך מכרה זהב שטרם נחצב, עם קהל צרכנים שמוכן לשלם מכיסו.

"אנשים טסים עד לטורקיה כדי להזיז שערות בראש", אמר גיל בלום, אנליסט ב-Needham לסוכנות הידיעות בלומברג. "תארו לעצמכם שאפשר היה לעשות את זה בלי השתלה".

הקרובה ביותר לשוק היא התרופה המקומית של קוסמו, קלסקוטרון, שחוסמת ישירות בזקיק השערה את ההורמון שגורם להתקרחות גברית. החברה מגדירה אותה כהזדמנות הגדולה ביותר בפורטפוליו שלה, ומתכננת להגיש בקשה לאישור הרגולטור האמריקני ברבעון הראשון של 2027. אנליסטים של ג'פריס מעריכים שמכירות הטיפול יגיעו ל-3 מיליארד דולר בעולם, בהנחה שיימצא שותף מסחרי מתאים, ולהערכתם מניית קוסמו עשויה כמעט להכפיל את ערכה בשנה הקרובה.

יש גם זריקה שתוכננה באמצעות AI

ורדרמיקס דיווחה באפריל על תוצאות חיוביות לתרופת הדגל שלה, גרסת טבליות של מינוקסידיל, וביולי הציגה נתונים מבטיחים גם לנשים עם שיער דליל. אם תאושר, היא עשויה להיות הכדור הראשון המאושר לנשירת שיער אצל נשים. אבסיי, מצידה, מפתחת את ABS-201, זריקה שתוכננה באמצעות בינה מלאכותית, וצפויה להציג נתוני ביניים במחצית השנייה של השנה.

"התחום הזה בהחלט יכול להכיל כמה תרופות", אמר רוג'ר סונג, אנליסט בג'פריס. "חולי נשירת שיער נוטים להשתמש בכמה תרופות במקביל, במרשם או בלעדיו, כל עוד הם יכולים להרשות זאת לעצמם, כי זה שוק שמשלמים בו במזומן".

אלא שיש הבדל מהותי אחד מתרופות ההרזיה: התקרחות אינה משבר בריאותי. תרופות ה-GLP-1 הצליחו להשיג כיסוי ביטוחי לצד ביקוש צרכני, ואילו תרופות לנשירת שיער צפויות להישאר הוצאה מהכיס. גם הסיכון הענפי גבוה: לפני שה-GLP-1 כבשו את השוק, דור שלם של תרופות הרזיה נכשל, וחלק מהחברות שפיתחו אותן הגיעו לבית המשפט לחדלות פירעון.