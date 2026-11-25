עימות בין רשות המיסים למייסדי חברת וויז (Wiz) בעניין סכום תשלום המס הסופי בעקבות האקזיט הענק של חברת הסייבר הישראלית לגוגל. רשות המיסים דורשת ממייסדי החברה תוספת מס חסרת תקדים של כ-10 מיליארד שקל, מעבר ל-8.7 מיליארד שקל שכבר שולמו והועברו לקופת המדינה במרץ 2026. בצד של וויז מוכנים לשלם לכל היותר עוד כ-4 מיליארד שקל, וההערכות הן שתושג פשרה עד סוף השנה.

העסקה ההיסטורית נולדה לאחר שבמחצית 2024 דחו מייסדי וויז הצעת רכישה ראשונית מגוגל בסכום של 23 מיליארד דולר, תוך הצהרה כי בכוונתם להנפיק את החברה. ענקית הטכנולוגיה לא ויתרה, ובמרץ 2025 נחתמה העסקה לרכישת Wiz במזומן תמורת סכום שיא של 32 מיליארד דולר (כ-100 מיליארד שקל) – הרכישה הגדולה אי פעם של חברה ישראלית והרכישה הגדולה בתולדות גוגל.

מייסדי Wiz. מימין: רועי רזניק, עמי לוטבק, אסף רפפורט וינון קוסטיקה ( צילום: אבישג שאר-ישוב )

פערים עצומים

לאחר כשנה של הליכים ובחינות רגולטוריות בארה"ב, באירופה ובמדינות נוספות, הושלמה העסקה במרץ 2026, ואז גם שולמו המיסים הראשוניים – חלקם הגדול בדולרים, בתיאום עם בנק ישראל – כדי למנוע טלטלה בשוק המט"ח המקומי.

מאחורי ההצלחה המטאורית של וויז עומדים ארבעה יזמים ישראלים, בוגרי יחידת 8200 שמכרו בעבר את חברת אדאלום למיקרוסופט: אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, רועי רזניק ועמי לוטבק.

למרות הסכומים העצומים שכבר שולמו לקופת המדינה מצד היזמים והעובדים, הצדדים מצויים בחודשים האחרונים במחלוקת עמוקה על השומה הסופית. בעוד שבצד של וויז מציעים לשלם תוספת מס של כ-4-3 מיליארד שקל, ברשות המיסים מתבצרים בעמדתם ודורשים לפחות עוד 10 מיליארד שקל. גם הפער בין שער הדולר בעת חתימת ההסכם לשערו כיום עומד במוקד המחלוקת.

ההכרעה בסכום הסופי נגזרת משתי שאלות משפטיות וכלכליות כבדות משקל. השאלה הראשונה נוגעת למדינת המקור של הקניין הרוחני: וויז רשומה כחברה אמריקנית ומטה ההנהלה שלה ממוקם בניו-יורק. נציגי המייסדים טוענים כי הערך הטכנולוגי המרכזי והקניין הרוחני של החברה מוחזקים ומרוכזים בארה"ב, ולכן חבות המס בישראל מוגבלת. מנגד, ברשות המיסים בוחנים לעומק את המציאות העסקית בשטח וטוענים כי עיקר הפיתוח הטכנולוגי, המחקר והידע נולדו ונצברו במרכז הפיתוח בישראל על ידי מהנדסים מקומיים – ולכן חלק משמעותי משווי העסקה חייב במס מלא בארץ.

הסוגיה השנייה נוגעת לתושבות המס של המייסדים עצמם, כלומר למעמדם האישי: השאלה המרכזית הנבחנת היא אם כל הארבעה נחשבו לתושבי ישראל לצורכי מס בעת חתימת העסקה והשלמתה, או שמא חלקם העתיקו את מרכז חייהם לחו"ל, למשל לארה"ב לטובת ניהול המטה בניו יורק, באופן שמפחית את זיקת המיסוי שלהם לישראל.

במערכת הכלכלית מעריכים כעת כי לנוכח המורכבות המשפטית והסכומים חסרי התקדים שעל הפרק, שני הצדדים יחתרו להימנע מהתדיינות משפטית ממושכת, שעלולה להימשך שנים, ויתפשרו בסופו של דבר על סכום ביניים, בין הצעת היזמים לדרישת הרשות. יצוין כי הכנסות נוספות ממיסים בסכום כזה יסייעו לצמצם את הגידול בגירעון הצפוי אם תאושר תוספת תקציב של 25-17 מיליארד שקל למערכת הביטחון.