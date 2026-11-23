דירקטוריון אנבידיה הודיע היום (שני) כי השיב את המייסד ג'נסן הואנג לתפקידי הנשיא והמנכ"ל, וגם לחברות בדירקטוריון, בתוקף מיידי. בעקבות כך מזנקת המניה במסחר בוול סטריט בכ-28%. ל-160 דולר. ביום שישי ננעלה המניה על 125.53 דולר, אחרי ירידה של 14%. מהרגע שדווח על הרומן הראשון של הואנג, ועד שישי, מניית ענקית השבבים צללה ב-41.7%.

הזינוק באנבידיה משך מעלה גם את המדדים המובילים. מדד נאסד"ק עולה ב-6.1%, S&P500 ב-4% ודאו ג'ונס ב-2.3%.

גלריה מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ( צילום: Jim Watson/AFP )

המסחר נפתח אחרי שבוע שבו נרשמה הירידה השבועית החדה ביותר לנאסד"ק ולדאו ג'ונס זה יותר משש שנים, והירידה השבועית החדה ביותר במדד S&P500 מאז אפריל 2025. ביום שישי ננעלו שלושת המדדים המובילים בטריטוריית תיקון, מדד נאסד"ק עבר לתשואה שלילית מתחילת השנה, ומניית אנבידיה השלימה שבעה שבועות רצופים של ירידות, רצף ההפסדים השבועי הארוך ביותר שלה מאז 2008. בחודש האחרון צנחה המניה ביותר מ-40%.

ההודעה יצאה מסנטה קלרה שבקליפורניה, והפכה את התמונה בבוקר המסחר. בשעות שלפני הפרסום הרשמי כבר עלתה המניה בכ-8% עד 9%, אחרי שבסוף השבוע קרא הנשיא דונלד טראמפ להשיב את הואנג לתפקיד. "אני מקווה שהדירקטוריון של אנבידיה יחזיר את ג'נסן הואנג. זה יהיה הדבר הטוב ביותר לחברה, וגם לארצות הברית", כתב טראמפ ברשת טרות' סושל ביום ראשון.

הדירקטוריון הצביע פה אחד בעד השבתו של הואנג, אחרי סדרת שיחות ופגישות עמו, ולאחר שהשתכנע ביושרו וביכולתו להוביל את החברה. בדרך להחלטה קיבל הדירקטוריון חוות דעת מדרגים בכירים בממשל האמריקני, ועל בסיסה הוא בטוח שהשבת הואנג לתפקיד אינה מעוררת סיכון לביטחון הלאומי.

"הדירקטוריון סבור שג'נסן הוא האדם הנכון להוביל את אנבידיה, ושהשבתו לתפקיד משרתת את טובת בעלי המניות, העובדים, השותפים והלקוחות שלנו", אמר יושב ראש הדירקטוריון, הארווי ג'ונס. "יש לנו אמון מלא בג'נסן, ואנחנו מצפים לעבוד עמו עם שובו להנהגת החברה. אנחנו מודים לקולט קרס על שירותה המצוין כמנכ"לית זמנית, לצד המשך תפקידה כסמנכ"לית הכספים של אנבידיה". ג'ונס יישאר יושב ראש הדירקטוריון, וקרס תמשיך לכהן כסמנכ"לית הכספים.

"אני מתכבד לשוב לאנבידיה ולהוביל אחת מחברות הטכנולוגיה המשמעותיות בעולם, בתחילתה של מהפכה תעשייתית חדשה", אמר הואנג. "אני מקבל את האחריות הזו בענווה רבה ובהתחייבות מחודשת. אני לא יכול לחכות לחזור לעבודה."

מימין: קימברלי פאוול, ג'נסן הואנג ואליס הואנג ( צילומים: Jonathan Drake/Reuters, רשתות חברתיות, האתר הרשמי של אנבידיה )

הואנג התפטר מתפקידי הנשיא והמנכ"ל ב-12 בנובמבר, לאחר שהדירקטוריון קיבל את התפטרותו ביום שלפני כן. לפי דיווחים, ההתפטרות באה כמה ימים אחרי שהואנג הודה ברומן מחוץ לנישואים עם אישה שגורמי מודיעין בארצות הברית רואים בה, על פי אותם דיווחים, מרגלת סינית. החברה מסרה כי לאור דיווחים שלפיהם הואנג היה יעד למאמץ מודיעיני זר, הקים הדירקטוריון ועדה של דירקטורים בלתי תלויים לחקור את העניין, וזו שכרה ייעוץ משפטי בלתי תלוי. היום חזר הדירקטוריון והדגיש שהחקירה תימשך עד תומה, וכי הואנג תומך בה ומתחייב לשתף עמה פעולה.

רק ב-17 בנובמבר, בשיחת הדוחות הרבעוניים, אמר ג'ונס כי הדירקטוריון קיבל פה אחד את התפטרותו של הואנג ואין בכוונתו להשיבו למנכ"ל. מאז מונתה קרס למנכ"לית זמנית, והחברה חיפשה מחליף קבוע. הבוקר התהפכה ההחלטה הזו.