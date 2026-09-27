האם די בשלט ליד המוצרים או שחובה לסמן מחיר על כל פריט? בית המשפט המחוזי מרכז אישר לנהל תביעה ייצוגית בעניין זה נגד חברת "מרב - מזון כל", המפעילה את רשת המרכולים אושר עד. זאת, לאחר שבית המשפט קבע כי המבקש "עמד ברף ההוכחה הנדרש לשלב זה כדי לבסס כי אכן קיים סיכוי סביר שיוכח כי הרשת הפרה את חובתה להציג את המחיר על גבי מוצרים הנמכרים על ידה". השופטת איריס רבינוביץ ברון הוסיפה כי "יש ביסוס לטענה כי נגרמו במקרה זה ללקוחות אי נוחות ותחושות שליליות עקב היעדר סימון המחירים על גבי המוצרים".

בבקשה לאישור התביעה הייצוגית שהוגשה בפברואר 2023 נטען כי אושר עד מפרה באופן נרחב ושיטתי את החובה להציג את המחיר הכולל על גבי המוצרים הנמכרים על ידה. המבקש, שמיוצג בהליך על ידי ע"י עוה"ד משה בן-דרור וינון חימי ממשרד בן-דרור, חימי ושות', טען כי רכש ב-19 בדצמבר 2022 מוצרים באחד הסניפים של אושר עד, אולם המחירים של מוצרים אלה לא סומנו על גביהם או על גבי אריזתם. עוד טען כי הרשת לא מפרסמת את המחירים על גבי עשרות מוצרים שונים ובסניפים שונים וכי הרשת מוכרת פריטים רבים ודומים, כך שאי הסימון על המוצרים עצמם מקשה על הלקוחות לדעת את מחיר המוצר הספציפי.

אושר עד ( צילום: נמרוד גליקמן )





מנגד טענה הרשת כי בית עסק אינו נדרש לסמן מחיר על כל מוצר אם הוא נמכר בתוך מכל, וסימון המחיר באמצעות תווית או שלט הצמוד למכל או סמוך אליו מספיקים. לשיטת הרשת, מכל הוא כל כלי קיבול המכיל טובין או מוצרים, לרבות מקרר, ואילו הראיות המובאות בבקשת האישור מראות שלמוצרים שהוצעו למכירה בתוך מכלים או אמצעי תצוגה הוצמד שלט המציג את המחיר כנדרש על פי דין. הרשת טענה כי היא ממלאת אחר דרישות הדין ודחתה את טענות המבקש לעניין הפרת חוק הגנת הצרכן ותקנות פרסום מחירים. עוד טענה הרשת כי השיקה אפליקציה ובחנויות שלה מצויים עגלות חכמות ומסופונים שהלקוחות עושים בהם שימוש ויכולים באמצעותם לדעת את המחיר של המוצרים.

מנגד, המבקש ציין כי טענת הרשת כי די בהצבת שלט לצד המוצרים הנמכרים על ידה כדי לעמוד בדרישת החוק היא טענה מופרכת שיש לדחותה. לשיטתו, יש חובה לסמן מחיר על גבי המוצרים עצמם, על גבי כל פריט ופריט, והחריג המתיר סימון בשילוט לצד המוצר מתייחס לפריטים בודדים, בתפזורת, ביחידה בודדת, ואשר אינם ארוזים.

השופטת החליטה לאשר את הבקשה כייצוגית וקבעה כי "לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובדוגמאות שצורפו להם על ידי המבקש, אני סבורה כי קיימת סבירות גבוהה כי טענת המבקש להפרת חובת הסימון תתקבל במסגרת תובענה ייצוגית... העובדה שמוצרים נמכרים בתוך 'מכל' - תהא הגדרתו אשר תהא - אינה מקנה בפני עצמה פטור מסימון המחיר על גבי הפריטים עצמם מקום שבו הפריטים עצמם ארוזים... על כן, ובהעדר חריג אחר שהוגדר על ידי המחוקק, חובת סימון המחיר על גבי המוצרים עצמם עומדת בעינה, ללא קשר לאופן הצגתם של המוצרים על ידי המשיבה".

עוד קבעה השופטת כי הטענה של הרשת כי "בחנויות שלה קיימים מסופונים ואפליקציה אשר הקונים יכולים להיעזר בהם ולדעת את מחירי המוצרים, איננה פוטרת אותה מלקיים את הוראות החוק ולהציג את המחירים על גבי המוצרים או אריזותיהם".

יש לציין כי בית משפט לא אישר לנהל התביעה בעילה של הפרת חובת תום הלב הקבועה בחוק החוזים. על פי פסק הדין, השופטת איריס רבינוביץ ברון קבעה כי הקבוצה המיוצגת היא "כל אדם בישראל, שרכש או רצה לרכוש מוצר בסניפי החברה השונים, ואשר לא הוצג על גביי המוצר או על גבי אריזתו מחירו הכולל, בשבע שנים שקדמו להגשת בקשת האישור ועד למועד אישור התובענה כייצוגית". עתה, לאחר שהבקשה אושרה, יתנהל התיק ובסוף ההליך יוחלט אם לקבל את התביעה הייצוגית. באפשרות הצדדים גם להגיע להסדר פשרה בטרם יגיע ההליך לפסק דין.

עוה"ד משה בן-דרור וינון חימי, באי כוח המבקש, מסרו בתגובה: "אנו מברכים על החלטתו של בית המשפט. החובה לסמן מחירים חשובה ביותר לצרכנים, בוודאי נוכח יוקר המחיה המאמיר בשנים האחרונות. סימון המחירים נועד להשיג שלוש תכליות מרכזיות: (א) להביא לידיעת הלקוח את עלות המוצר באופן מדויק ללא צורך בחיפושים ומבלי ששלטים שונים יטעו אותו, (ב) להביא לידיעת הלקוח את עלות המוצר לכל אורך הקניה, לאחר הורדתו מהמדף לצורך השוואה למוצרים אחרים תחליפיים, ולצורך וידוא כי בקופה מחייבים אותו בהתאם למחיר הנכון של המוצר כפי שהוצג, (ג) להביא לידיעת הלקוח את עלות המוצר לאחר השלמת הרכישה, כך שיוכל להשוות מחירים בבית, גם לאחר הרכישה, ובתוך כך לבחון כדאיות אל מול רשתות אחרות. המחיר הוא מידע מהותי וחיוני שחייב להימצא בידי הקונה לכל אורך הדרך כדי לאפשר לו לקבל החלטה מושכלת לגבי רכישות שהוא מבצע".