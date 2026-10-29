בין רמת גן לבקעת אונו הולך ומתפתח בשנים האחרונות מרחב מגורים, המשלב בנייה עירונית חדשה לסביבה של שכונות ותיקות בעלות אופי כפרי. אחד המוקדים הבולטים בתהליך הוא

בין רמת גן לבקעת אונו הולך ומתפתח בשנים האחרונות מרחב מגורים, המשלב בנייה עירונית חדשה לסביבה של שכונות ותיקות בעלות אופי כפרי. אחד המוקדים הבולטים בתהליך הוא

התכנון של הרובע החדש מבוסס על שילוב בין בנייני מגורים, שטחים ציבוריים פתוחים, שדרות ירוקות, מוסדות חינוך, מסחר ושירותים קהילתיים. עבור משפחות המתגוררות בבקעת אונו ובסביבתה, מדובר באפשרות לבחון מעבר לסביבת מגורים חדשה מבלי להתרחק ממוקדי החיים המוכרים.

התכנון של הרובע החדש מבוסס על שילוב בין בנייני מגורים, שטחים ציבוריים פתוחים, שדרות ירוקות, מוסדות חינוך, מסחר ושירותים קהילתיים. עבור משפחות המתגוררות בבקעת אונו ובסביבתה, מדובר באפשרות לבחון מעבר לסביבת מגורים חדשה מבלי להתרחק ממוקדי החיים המוכרים.

התכנון של הרובע החדש מבוסס על שילוב בין בנייני מגורים, שטחים ציבוריים פתוחים, שדרות ירוקות, מוסדות חינוך, מסחר ושירותים קהילתיים. עבור משפחות המתגוררות בבקעת אונו ובסביבתה, מדובר באפשרות לבחון מעבר לסביבת מגורים חדשה מבלי להתרחק ממוקדי החיים המוכרים.

אחד המאפיינים המעניינים של האזור הוא המפגש בין שני דפוסי מגורים שונים: בתי הכפר הוותיק, המאופיינים בבנייה נמוכה ובשטחים פתוחים, לצד בנייני המגורים החדשים המתוכננים ברובע. המפגש הזה מעניק לחלק מהפרויקטים החדשים יתרון מיקומי, במיוחד כאשר חזיתותיהם פונות לעבר הנוף הנמוך והפתוח של כפר אז"ר.

אחד המאפיינים המעניינים של האזור הוא המפגש בין שני דפוסי מגורים שונים: בתי הכפר הוותיק, המאופיינים בבנייה נמוכה ובשטחים פתוחים, לצד בנייני המגורים החדשים המתוכננים ברובע. המפגש הזה מעניק לחלק מהפרויקטים החדשים יתרון מיקומי, במיוחד כאשר חזיתותיהם פונות לעבר הנוף הנמוך והפתוח של כפר אז"ר.

אחד המאפיינים המעניינים של האזור הוא המפגש בין שני דפוסי מגורים שונים: בתי הכפר הוותיק, המאופיינים בבנייה נמוכה ובשטחים פתוחים, לצד בנייני המגורים החדשים המתוכננים ברובע. המפגש הזה מעניק לחלק מהפרויקטים החדשים יתרון מיקומי, במיוחד כאשר חזיתותיהם פונות לעבר הנוף הנמוך והפתוח של כפר אז"ר.

בלב הרובע החדש, במיקום הפונה אל בתי הווילות של כפר אז"ר, מוקם פרויקט

בלב הרובע החדש, במיקום הפונה אל בתי הווילות של כפר אז"ר, מוקם פרויקט

בניגוד למבנים המשלבים מגורים ומסחר, במגדל עצמו לא מתוכננים שטחי מסחר או שימושים אחרים. ההפרדה בין הפעילות המסחרית המתוכננת בשכונה לבניין המגורים מאפשרת לשמור על אופי מגורים פרטי יותר, תוך הנאה מהשירותים ומהתשתיות העירוניות שבסביבה.

בניגוד למבנים המשלבים מגורים ומסחר, במגדל עצמו לא מתוכננים שטחי מסחר או שימושים אחרים. ההפרדה בין הפעילות המסחרית המתוכננת בשכונה לבניין המגורים מאפשרת לשמור על אופי מגורים פרטי יותר, תוך הנאה מהשירותים ומהתשתיות העירוניות שבסביבה.

בניגוד למבנים המשלבים מגורים ומסחר, במגדל עצמו לא מתוכננים שטחי מסחר או שימושים אחרים. ההפרדה בין הפעילות המסחרית המתוכננת בשכונה לבניין המגורים מאפשרת לשמור על אופי מגורים פרטי יותר, תוך הנאה מהשירותים ומהתשתיות העירוניות שבסביבה.

על התכנון האדריכלי חתומה אדריכלית-העל קיקה בראז, שבחרה בשפה עיצובית עכשווית, המבוססת על קווים גיאומטריים נקיים, חזיתות בעלות נוכחות ושילוב גוונים של ברונזה, לבן ואפור. את החללים המשותפים תכנן משרד האדריכלים פרי דוידוביץ'.

על התכנון האדריכלי חתומה אדריכלית-העל קיקה בראז, שבחרה בשפה עיצובית עכשווית, המבוססת על קווים גיאומטריים נקיים, חזיתות בעלות נוכחות ושילוב גוונים של ברונזה, לבן ואפור. את החללים המשותפים תכנן משרד האדריכלים פרי דוידוביץ'.

על התכנון האדריכלי חתומה אדריכלית-העל קיקה בראז, שבחרה בשפה עיצובית עכשווית, המבוססת על קווים גיאומטריים נקיים, חזיתות בעלות נוכחות ושילוב גוונים של ברונזה, לבן ואפור. את החללים המשותפים תכנן משרד האדריכלים פרי דוידוביץ'.

בכניסה למגדל מתוכנן לובי בגובה של כשישה מטרים, המהווה חלק מתפיסה אדריכלית המעניקה מקום משמעותי גם לחללים שמחוץ לדירות עצמן.

בכניסה למגדל מתוכנן לובי בגובה של כשישה מטרים, המהווה חלק מתפיסה אדריכלית המעניקה מקום משמעותי גם לחללים שמחוץ לדירות עצמן.

בכניסה למגדל מתוכנן לובי בגובה של כשישה מטרים, המהווה חלק מתפיסה אדריכלית המעניקה מקום משמעותי גם לחללים שמחוץ לדירות עצמן.

הדירות בפרויקט תוכננו כולן בהתאם לתקן המיגון העדכני, כאשר בכל ממ"ד ישולבו גם שירותים ומקלחת. תכנון זה מאפשר להשתמש בחדר המוגן כחלק אינטגרלי מחיי היומיום.

הדירות בפרויקט תוכננו כולן בהתאם לתקן המיגון העדכני, כאשר בכל ממ"ד ישולבו גם שירותים ומקלחת. תכנון זה מאפשר להשתמש בחדר המוגן כחלק אינטגרלי מחיי היומיום.

הדירות בפרויקט תוכננו כולן בהתאם לתקן המיגון העדכני, כאשר בכל ממ"ד ישולבו גם שירותים ומקלחת. תכנון זה מאפשר להשתמש בחדר המוגן כחלק אינטגרלי מחיי היומיום.

אחד השינויים הבולטים בתכנון בנייני מגורים חדשים הוא ההרחבה של השירותים המוצעים לדיירים בתוך הבניין. לצד הדירה הפרטית, מוקצים שטחים לפעילויות פנאי, עבודה ומפגשים חברתיים, כחלק מהניסיון להתאים את סביבת המגורים לאורח החיים העכשווי.

אחד השינויים הבולטים בתכנון בנייני מגורים חדשים הוא ההרחבה של השירותים המוצעים לדיירים בתוך הבניין. לצד הדירה הפרטית, מוקצים שטחים לפעילויות פנאי, עבודה ומפגשים חברתיים, כחלק מהניסיון להתאים את סביבת המגורים לאורח החיים העכשווי.

אחד השינויים הבולטים בתכנון בנייני מגורים חדשים הוא ההרחבה של השירותים המוצעים לדיירים בתוך הבניין. לצד הדירה הפרטית, מוקצים שטחים לפעילויות פנאי, עבודה ומפגשים חברתיים, כחלק מהניסיון להתאים את סביבת המגורים לאורח החיים העכשווי.

חלל העבודה נועד לאפשר לדיירים לעבוד או לקיים פגישות מחוץ לדירתם מבלי להידרש לנסיעה למשרד או לבית קפה. חדר הכושר והסאונה מוסיפים הזדמנויות לפעילות גופנית ולפנאי כחלק משגרת המגורים.

חלל העבודה נועד לאפשר לדיירים לעבוד או לקיים פגישות מחוץ לדירתם מבלי להידרש לנסיעה למשרד או לבית קפה. חדר הכושר והסאונה מוסיפים הזדמנויות לפעילות גופנית ולפנאי כחלק משגרת המגורים.

חלל העבודה נועד לאפשר לדיירים לעבוד או לקיים פגישות מחוץ לדירתם מבלי להידרש לנסיעה למשרד או לבית קפה. חדר הכושר והסאונה מוסיפים הזדמנויות לפעילות גופנית ולפנאי כחלק משגרת המגורים.

לצד אלה תוכננו חדרי עגלות ואופניים, מחסנים לדירות והכנה לעמדות טעינה לרכב חשמלי. השילוב בין שירותים יומיומיים למתחמי פנאי משקף תפיסה שלפיה איכות המגורים נקבעת לא רק בתוך הדירה, אלא גם בסביבת החיים המשותפת.

לצד אלה תוכננו חדרי עגלות ואופניים, מחסנים לדירות והכנה לעמדות טעינה לרכב חשמלי. השילוב בין שירותים יומיומיים למתחמי פנאי משקף תפיסה שלפיה איכות המגורים נקבעת לא רק בתוך הדירה, אלא גם בסביבת החיים המשותפת.

לצד אלה תוכננו חדרי עגלות ואופניים, מחסנים לדירות והכנה לעמדות טעינה לרכב חשמלי. השילוב בין שירותים יומיומיים למתחמי פנאי משקף תפיסה שלפיה איכות המגורים נקבעת לא רק בתוך הדירה, אלא גם בסביבת החיים המשותפת.

ההיצע מתחיל בדירות שני חדרים עם מרפסות בשטח של כ-16 מ"ר, וכולל גם דירות שלושה, ארבעה וחמישה חדרים. לצידן מתוכננות דירות שישה חדרים בשטח של כ-155 מ"ר בנוי בתוספת מרפסת של כ-22 מ"ר – תמהיל, שלדברי החברה, אינו נפוץ בפרויקטים האחרים בשכונה.

ההיצע מתחיל בדירות שני חדרים עם מרפסות בשטח של כ-16 מ"ר, וכולל גם דירות שלושה, ארבעה וחמישה חדרים. לצידן מתוכננות דירות שישה חדרים בשטח של כ-155 מ"ר בנוי בתוספת מרפסת של כ-22 מ"ר – תמהיל, שלדברי החברה, אינו נפוץ בפרויקטים האחרים בשכונה.

ההיצע מתחיל בדירות שני חדרים עם מרפסות בשטח של כ-16 מ"ר, וכולל גם דירות שלושה, ארבעה וחמישה חדרים. לצידן מתוכננות דירות שישה חדרים בשטח של כ-155 מ"ר בנוי בתוספת מרפסת של כ-22 מ"ר – תמהיל, שלדברי החברה, אינו נפוץ בפרויקטים האחרים בשכונה.

בקומות העליונות מוצעים פנטהאוזים בשטח של יותר מ-200 מ"ר בנוי, עם מרפסות המשתרעות על פני יותר מ-100 מ"ר. דירות אלה מיועדות לרוכשים המעוניינים במרחבי מגורים ואירוח גדולים, לצד היתרונות התפעוליים של מגורים בבניין חדש.

בקומות העליונות מוצעים פנטהאוזים בשטח של יותר מ-200 מ"ר בנוי, עם מרפסות המשתרעות על פני יותר מ-100 מ"ר. דירות אלה מיועדות לרוכשים המעוניינים במרחבי מגורים ואירוח גדולים, לצד היתרונות התפעוליים של מגורים בבניין חדש.

בקומות העליונות מוצעים פנטהאוזים בשטח של יותר מ-200 מ"ר בנוי, עם מרפסות המשתרעות על פני יותר מ-100 מ"ר. דירות אלה מיועדות לרוכשים המעוניינים במרחבי מגורים ואירוח גדולים, לצד היתרונות התפעוליים של מגורים בבניין חדש.

גם המפרט הטכני משקף את ההתפתחות בתחום המגורים. הדירות יכללו מערכת מיזוג VRF המאפשרת הפעלה מכל חדר בנפרד, מערכת בית חכם לשליטה בתרחישי תאורה ובתריסים, חלונות רחבים, ריצוף במידות גדולות ומטבחים מאובזרים.

גם המפרט הטכני משקף את ההתפתחות בתחום המגורים. הדירות יכללו מערכת מיזוג VRF המאפשרת הפעלה מכל חדר בנפרד, מערכת בית חכם לשליטה בתרחישי תאורה ובתריסים, חלונות רחבים, ריצוף במידות גדולות ומטבחים מאובזרים.

גם המפרט הטכני משקף את ההתפתחות בתחום המגורים. הדירות יכללו מערכת מיזוג VRF המאפשרת הפעלה מכל חדר בנפרד, מערכת בית חכם לשליטה בתרחישי תאורה ובתריסים, חלונות רחבים, ריצוף במידות גדולות ומטבחים מאובזרים.

לצד מאפייני התכנון והמיקום, גם לעיתוי הרכישה עשויה להיות משמעות עבור רוכשי דירות חדשות. שלב הפריסייל, שבו משווקים פרויקטים בתחילת דרכם, מתאפיין לעיתים במחירי השקה ובהטבות הניתנות במסגרת המכירה המוקדמת.

לצד מאפייני התכנון והמיקום, גם לעיתוי הרכישה עשויה להיות משמעות עבור רוכשי דירות חדשות. שלב הפריסייל, שבו משווקים פרויקטים בתחילת דרכם, מתאפיין לעיתים במחירי השקה ובהטבות הניתנות במסגרת המכירה המוקדמת.

לצד מאפייני התכנון והמיקום, גם לעיתוי הרכישה עשויה להיות משמעות עבור רוכשי דירות חדשות. שלב הפריסייל, שבו משווקים פרויקטים בתחילת דרכם, מתאפיין לעיתים במחירי השקה ובהטבות הניתנות במסגרת המכירה המוקדמת.

החל בשיווק באמצע ספטמבר 2026 ונמצא כעת בשלב הפריסייל. לדברי רחלי קלימי מנהלת השיווק בחברת גיא ודורון לוי, שלב זה מעניק לרוכשים הזדמנות לבחון מגוון רחב של דירות, קומות וכיווני אוויר, לצד תנאי המכירה וההטבות המוצעות בתקופת ההשקה. "רכישת דירה היא החלטה שמושפעת משורה של שיקולים, ולא רק מהמחיר. בשלב המכירה המוקדמת יש לרוכשים אפשרות לבחון את החלופות השונות ולבחור את הדירה המתאימה ביותר לצורכיהם ולהעדפותיהם", היא מסבירה.

החל בשיווק באמצע ספטמבר 2026 ונמצא כעת בשלב הפריסייל. לדברי רחלי קלימי מנהלת השיווק בחברת גיא ודורון לוי, שלב זה מעניק לרוכשים הזדמנות לבחון מגוון רחב של דירות, קומות וכיווני אוויר, לצד תנאי המכירה וההטבות המוצעות בתקופת ההשקה. "רכישת דירה היא החלטה שמושפעת משורה של שיקולים, ולא רק מהמחיר. בשלב המכירה המוקדמת יש לרוכשים אפשרות לבחון את החלופות השונות ולבחור את הדירה המתאימה ביותר לצורכיהם ולהעדפותיהם", היא מסבירה.

עבור משפרי דיור מבקעת אונו, האפשרות להישאר בקרבת המשפחה, מוסדות החינוך ומרכזי החיים המוכרים עשויה להיות שיקול מרכזי. עבור רוכשי דירה ראשונה ומשקיעים, יש חשיבות לבחינת המחיר, תנאי התשלום, מועד המסירה וההתפתחות הצפויה של סביבת המגורים.

עבור משפרי דיור מבקעת אונו, האפשרות להישאר בקרבת המשפחה, מוסדות החינוך ומרכזי החיים המוכרים עשויה להיות שיקול מרכזי. עבור רוכשי דירה ראשונה ומשקיעים, יש חשיבות לבחינת המחיר, תנאי התשלום, מועד המסירה וההתפתחות הצפויה של סביבת המגורים.

עבור משפרי דיור מבקעת אונו, האפשרות להישאר בקרבת המשפחה, מוסדות החינוך ומרכזי החיים המוכרים עשויה להיות שיקול מרכזי. עבור רוכשי דירה ראשונה ומשקיעים, יש חשיבות לבחינת המחיר, תנאי התשלום, מועד המסירה וההתפתחות הצפויה של סביבת המגורים.

פעילות החברה משלבת ייזום, תכנון וביצוע, ומאפשרת לה לנהל את שלבי הפרויקט תחת אחריות כוללת. בפרויקט כפר אז"ר בחרה החברה לשלב בין תכנון אדריכלי מוקפד, תמהיל דירות רחב ומפרט טכנולוגי מתקדם.

פעילות החברה משלבת ייזום, תכנון וביצוע, ומאפשרת לה לנהל את שלבי הפרויקט תחת אחריות כוללת. בפרויקט כפר אז"ר בחרה החברה לשלב בין תכנון אדריכלי מוקפד, תמהיל דירות רחב ומפרט טכנולוגי מתקדם.

פעילות החברה משלבת ייזום, תכנון וביצוע, ומאפשרת לה לנהל את שלבי הפרויקט תחת אחריות כוללת. בפרויקט כפר אז"ר בחרה החברה לשלב בין תכנון אדריכלי מוקפד, תמהיל דירות רחב ומפרט טכנולוגי מתקדם.