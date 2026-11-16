עכשיו זה סופי: בנק דיסקונט ישלם 28 מיליון שקל בפשרה בייצוגיות על חשבונות ללא תנועה.
בית המשפט המחוזי מרכז אישר אתמול (ראשון) הסדר פשרה בשתי תובענות ייצוגיות שאוחדו נגד בנק דיסקונט, שבמסגרתו ישלם הבנק סכום כולל של 28 מיליון שקל. הסכום מורכב מ-8.6 מיליון שקל בגין תביעה שעסקה בחשבונות עזובים, ומ-19.4 מיליון שקל בגין תביעה שעסקה בחשבונות רדומים. סכום הפשרה בכל אחת מהתובענות שווה לכ-73% מסך העמלות שנגבו מהחשבונות הרלוונטיים ולכ-45% מהפרשי ההצמדה, והוא ישולם בנוסף לתשואות שנצברו בחשבונות ומבלי לקזזן.
שתי התובענות, שהוגשו בשנים 2018 ו-2023, עסקו בפיקדונות ללא תנועה: "חשבונות עזובים" (ללא תנועה 10 שנים לפחות) ו"חשבונות רדומים" (ללא תנועה פחות מ-10 שנים). נטען כי הבנק הפר את חובתו לאתר את בעלי החשבונות, לא השקיע את הכספים כנדרש והמשיך לגבות מהם עמלות.
הפשרה מתייחסת לתקופה שקדמה לכניסת הוראת ניהול בנקאי תקין 443 לתוקף בנובמבר 2021, אשר מפרטת את הדרכים שבהן נדרש תאגיד בנקאי ליצור קשר עם בעל הפקדון ללא תנועה, על מנת לאתרו. הבנק ציין כי הוא פועל בהתאם להוראה.
דיסקונט כפר בטענות נגדו וטען כי פעל כדין, עמד בחובת הדיווח לאפוטרופוס הכללי והשקיע את הכספים בהתאם לכללי בנק ישראל. עוד טען הבנק כי ללקוחות לא נגרם נזק, כי אין קשר סיבתי בין חובת האיתור לנזק הנטען, וכי ללקוחות אשם תורם משמעותי בשל אדישותם לחשבונותיהם.
חשבון עם מעל 800 מיליון שקל
על פי הסדר הפשרה שאושר, זכאים לפיצוי לקוחות הבנק או יורשיהם החוקיים שהיו או יש להם חשבונות רדומים או עזובים ביתרת זכות בתקופות הרלוונטיות (משנים 2011 או 2016, בהתאם לסוג החשבון, ועד נובמבר 2021), למעט חריגים שהוגדרו בהסדר ובהם לקוח עסקי יחיד שבחשבונו הוחזקה יתרת זכות בסכום חריג של מעל 800 מיליון שקל, אשר הוחרג מהגדרת הקבוצה הזכאית לפיצוי מאחר שחשבונו "התעורר ונרדם לסירוגין" ונקבע כי נראה כי היה מודע לחשבונו לכל אורך התקופה הרלוונטית. גובה התשלום הפרטני לחברי הקבוצה הזכאים יחושב יחסית לפי יתרת הזכות המקסימלית ומשך תקופת הרדימות או העזיבות.
בעלי חשבון פתוח או חשבון חלופי פעיל בבנק, יזוכו ישירות בחשבונם. לקוחות עבר הזכאים ליותר מ-50 שקלים, הבנק יבדוק את כתובתם במרשם האוכלוסין וישלח להם המחאה למוטב בלבד. סכומים מתחת ל-50 שקלים, כספי תושבי חוץ או המחאות שלא ייפדו בתוך 90 ימים יועברו לקרן לניהול וחלוקת כספים לפי חוק תובענות ייצוגיות.
הסדר הפשרה גובש מבלי שהדבר יהווה הכרה בטענות העומדות ביסוד התובענות, ולצרכי פשרה בלבד.
השופטת יעל טויסטר ישראלי אישרה את הסדר הפשרה ונתנה לו תוקף של פסק דין וקבעה כי "הסדר הפשרה ראוי, הוגן, סביר ומשרת את טובת הקבוצה והציבור כולו, וכי סיום ההליך בפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת בנסיבות העניין".
את המבקשים בשתי התובענות ייצגו עוה״ד גיא רשף , עו״ד אליסף גלאור ועו״ד ד״ר אלעד אופיר.
הסדר הפשרה הושג לאחר הליך גישור שנערך אצל פרופ׳ אלון קלמנט ועו״ד שושי נרי.