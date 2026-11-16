שתי התובענות, שהוגשו בשנים 2018 ו-2023, עסקו בפיקדונות ללא תנועה: "חשבונות עזובים" (ללא תנועה 10 שנים לפחות) ו"חשבונות רדומים" (ללא תנועה פחות מ-10 שנים). נטען כי הבנק הפר את חובתו לאתר את בעלי החשבונות, לא השקיע את הכספים כנדרש והמשיך לגבות מהם עמלות.

שתי התובענות, שהוגשו בשנים 2018 ו-2023, עסקו בפיקדונות ללא תנועה: "חשבונות עזובים" (ללא תנועה 10 שנים לפחות) ו"חשבונות רדומים" (ללא תנועה פחות מ-10 שנים). נטען כי הבנק הפר את חובתו לאתר את בעלי החשבונות, לא השקיע את הכספים כנדרש והמשיך לגבות מהם עמלות.

שתי התובענות, שהוגשו בשנים 2018 ו-2023, עסקו בפיקדונות ללא תנועה: "חשבונות עזובים" (ללא תנועה 10 שנים לפחות) ו"חשבונות רדומים" (ללא תנועה פחות מ-10 שנים). נטען כי הבנק הפר את חובתו לאתר את בעלי החשבונות, לא השקיע את הכספים כנדרש והמשיך לגבות מהם עמלות.

הפשרה מתייחסת לתקופה שקדמה לכניסת הוראת ניהול בנקאי תקין 443 לתוקף בנובמבר 2021, אשר מפרטת את הדרכים שבהן נדרש תאגיד בנקאי ליצור קשר עם בעל הפקדון ללא תנועה, על מנת לאתרו. הבנק ציין כי הוא פועל בהתאם להוראה.

הפשרה מתייחסת לתקופה שקדמה לכניסת הוראת ניהול בנקאי תקין 443 לתוקף בנובמבר 2021, אשר מפרטת את הדרכים שבהן נדרש תאגיד בנקאי ליצור קשר עם בעל הפקדון ללא תנועה, על מנת לאתרו. הבנק ציין כי הוא פועל בהתאם להוראה.

הפשרה מתייחסת לתקופה שקדמה לכניסת הוראת ניהול בנקאי תקין 443 לתוקף בנובמבר 2021, אשר מפרטת את הדרכים שבהן נדרש תאגיד בנקאי ליצור קשר עם בעל הפקדון ללא תנועה, על מנת לאתרו. הבנק ציין כי הוא פועל בהתאם להוראה.

דיסקונט כפר בטענות נגדו וטען כי פעל כדין, עמד בחובת הדיווח לאפוטרופוס הכללי והשקיע את הכספים בהתאם לכללי בנק ישראל. עוד טען הבנק כי ללקוחות לא נגרם נזק, כי אין קשר סיבתי בין חובת האיתור לנזק הנטען, וכי ללקוחות אשם תורם משמעותי בשל אדישותם לחשבונותיהם.

דיסקונט כפר בטענות נגדו וטען כי פעל כדין, עמד בחובת הדיווח לאפוטרופוס הכללי והשקיע את הכספים בהתאם לכללי בנק ישראל. עוד טען הבנק כי ללקוחות לא נגרם נזק, כי אין קשר סיבתי בין חובת האיתור לנזק הנטען, וכי ללקוחות אשם תורם משמעותי בשל אדישותם לחשבונותיהם.

דיסקונט כפר בטענות נגדו וטען כי פעל כדין, עמד בחובת הדיווח לאפוטרופוס הכללי והשקיע את הכספים בהתאם לכללי בנק ישראל. עוד טען הבנק כי ללקוחות לא נגרם נזק, כי אין קשר סיבתי בין חובת האיתור לנזק הנטען, וכי ללקוחות אשם תורם משמעותי בשל אדישותם לחשבונותיהם.