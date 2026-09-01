הפרקליטות הגישה היום (ג') לביהמ"ש המחוזי בת"א כתב אישום על העלמת הכנסות, סיוע לאחרים להתחמק ממס, עבירות דיווח לפי פקודת מס הכנסה ועבירות הלבנת הון בהיקף של 29 מיליון שקל נגד שמעון כהן, בכיר לשעבר ברשות המסים. יחד עם כהן נאשמים בפרשה, שהחקירה בעניינה נחשפה ב"כלכליסט", גם הקבלן פושט הרגל דודי אפל; שותפתו של כהן במשרד רואי החשבון שלו, ועובדת רשות המסים לשעבר, אורלי טל; ואנשים העסקים צבי שפץ וחיים סלטר שהיו לקוחות משרדו של כהן.

כהן הוא עורך דין ורואה חשבון ותיק ומוכר שמשרדו מתמחה בתחום המיסוי הבינלאומי ומיסוי נאמנויות. הוא עבד במשך 15 שנה ברשות המסים. בתפקידו האחרון שימש כמנהל החטיבות המקצועיות, מ"מ סמנכ"ל מקצועי וחבר בהנהלת רשות המסים. לפני כן היה סגן פקיד שומה חיפה וסגן פקיד שומה ת"א.

שמעון כהן, דוד אפל

במקביל להגשת כתב האישום נגד כהן, הגישה הפרקליטות גם בקשה להקפאת נכסים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים הרשומים על שם החברה של כהן (ש.ב.ע נכסים ויזום) שבה בוצעו לכאורה העבירות. ביו היתר מדובר ב-29 דירות ברחוב דגניה בטבריה בשווי מוערך של 29 מיליון שקל; וכן דירה נוספת בר"ג בשווי מוערך של מיליון שקל.

בנוסף ביקשה הפרקליטות מביהמ"ש להקפיא גם נכסים הרשומים באופן אישי על כהן, ובהם שני בתים בת"א בשווי מוערך של 20 מיליון שקל יחד; נכס בטבריה בשווי מוערך של 1.8 מיליון שקל; רכב BMW בשווי של כ-200 אלף שקל; ורכב אאודי בשווי של כ-100 אלף שקל. במסגרת חקירת הפרשה גייסה הפרקליטות עד מדינה.

"עמלת תיווך לדודי אפל הוסוותה בהסכם הלוואה"

כתב האישום מחזיק חמישה אישומים שונים נגד כהן. אחד המעניינים בהם הוא בעניינו של הקבלן פושט הרגל דודי אפל, שכאמור גם מואשם בפרשה. על פי האישום, בשנת 2018 תיווך כהן בעסקה שבה מכר איש העסקים דייגו מרינברג לאיש העסקים אמיר דיין את אחזקותיו בחברת נדל"ן מסחרי הפועלת בגרמניה בשם TLG immobilien ag, וזאת בתמורה ל-653 מיליון יורו.

לאחר חתימת העסקה, הקים עו"ד כהן חברה בשם רילון, שאליה העביר לו איש העסקים מרינברג עמלת תיווך של 1% מהעסקה – 5.6 מיליון יורו. בהמשך, העביר מרינברג לחברה של כהן סכום נוסף, 2.8 מיליון יורו, בגין שירותים משפטיים בעסקה. כהן, כך כתב האישום, לא דיווח לרשות המסים על הכנסות אלה של כ-8.4 מיליון יורו וזאת בכוונה להתחמק מתשלום מס.

אלא שכאן, לפי כתב האישום, לא הסתיימו לכאורה העבירות. הקבלן דודי אפל, שלא קיבל מהצדדים עמלת תיווך, פנה לכהן וביקש ממנו לקבל חלק מהכספים בסכום שלא ידוע לפרקליטות. אפל היה מחויב לדווח על קבלת הכספים לכונס הנכסים משום שהוכרז פושט רגל באותם ימים.

"על מנת להימנע מהדיווח שבו היה מחויב", נטען בכתב האישום, "ערכו כהן ואפל הסכמי הלוואה כוזבים בין אפל לאחותו, דליה אפל, ובנו, ערן אפל. הסכמי ההלוואה היו כוזבים, מהטעם שכהן מעולם לא הלווה כספים לדליה וערן אפל, והם היו כסות לעברת כספים אל דודי אפל". הסכום הכולל שהעביר כהן לאחותו ובנו של אפל עבורו, כך כתב האישום, עמד על 3.5 מיליון שקלים. אפל לא דיווח על הסכום לא רק לכונס הנכסים, אלא גם לרשות המסים ובכך ביצע לפי האישום פעולה של השמטת הכנסות על מנת לחמוק מתשלום מס.