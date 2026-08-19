עוד טענה הום סנטר כי סימניה הם "מוכרים היטב" בישראל מזה כ-30 שנה, וכי הסקר שערכה הוכיח כי למעלה מ-20% מהנשאלים שראו את סימן סאלח דבאח ובניו סברו בטעות כי הוא שייך להום סנטר.

עוד טענה הום סנטר כי סימניה הם "מוכרים היטב" בישראל מזה כ-30 שנה, וכי הסקר שערכה הוכיח כי למעלה מ-20% מהנשאלים שראו את סימן סאלח דבאח ובניו סברו בטעות כי הוא שייך להום סנטר.

עוד טענה הום סנטר כי סימניה הם "מוכרים היטב" בישראל מזה כ-30 שנה, וכי הסקר שערכה הוכיח כי למעלה מ-20% מהנשאלים שראו את סימן סאלח דבאח ובניו סברו בטעות כי הוא שייך להום סנטר.