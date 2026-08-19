רשת הום סנטר הפסידה במאבק משפטי על הבלעדיות לשימוש במילה HOME בישראל מול רשת סאלח דבאח ובניו, רשת המייצרת ומשווקת בין היתר סדרת מוצרים תחת מותג פרטי המכונה HOME.
הסכסוך החל כשדבאח ביקשה לרשום סימן מסחר הכולל את המילה HOME, מלווה באיור של בית ומוצרי ניקוי: מטאטא, בקבוק תרסיס ומגב, בשחור-לבן, עבור סדרת מוצרי ניקיון וכלים מתכלים. הום סנטר, שמפעילה רשת חנויות בפריסה ארצית רחבה ומשקיעה עשרות מיליוני שקלים בכל שנה בפרסום ושיווק מותגיה, התנגדה בטענה שהסימן דומה לסימניה המהווים "סימן מסחר מוכר היטב" ועלול להטעות את הציבור.
עוד טענה הום סנטר כי סימניה הם "מוכרים היטב" בישראל מזה כ-30 שנה, וכי הסקר שערכה הוכיח כי למעלה מ-20% מהנשאלים שראו את סימן סאלח דבאח ובניו סברו בטעות כי הוא שייך להום סנטר.
מנגד, דבאח טענה באמצעות עו"ד תומר אפלדורף כי להום סנטר אין זכויות על המילה HOME או בצורת בית בעל גג משולש. בנוסף, טענה כי המילה HOME היא מילה מילונית בעלת משמעות ברורה, והשימוש בה בתחום מוצרי הבית הוא שכיח וגנרי, וכי הסימן כשיר לרישום. כמו כן, נטען כי הום סנטר לא הוכיחה שסימניה "מוכרים היטב" ולא הציגה כל סקר המודד את חוזקם של סימניה בקרב הציבור. דבאח הפנתה לממצאי סקר מטעמה, אשר הראה כי רק 6% מהנשאלים שייכו את הסימן להום סנטר, דבר המעיד על היעדר חשש להטעיה בפועל.
בספטמבר 2025, רשם הפטנטים (הפוסקת ד"ר רויה ישראלי) דחתה את ההתנגדות של הום סנטר וקבעה כי הרשת לא עמדה בנטל הראייתי הגבוה שנדרש להוכחת מעמדם של סימניה כסימני מסחר "מוכרים היטב" בישראל. זאת, מאחר שלא עלה בידה להרים את נטל ההוכחה הנדרש להוכיח כי המילה HOME ללא התוספת "סנטר" מזוהה עמה באופן בלעדי.
הום סנטר ערערה, והחודש בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורה. השופט אביגדור דורות קבע כי אין עילה להתערב בממצאים העובדתיים וקבע כי אין בין הסימנים דמיון העולה כדי הטעיה.
ממשרד אפלדורף ושות' שייצג את רשת דבאח נמסר: "אנו מברכים על החלטת בית המשפט ששמרה על תחרות הוגנת לטובת הצרכנים".
מהום סנטר נמסר בתגובה: "קיבלנו את פסק הדין ואנו לומדים אותו כעת. בכל מקרה הום סנטר מכבדת כל פסיקה, אך אנו מצרים על כך שביהמ"ש המחוזי נמנע מלהתערב בטעויות שנפלו בהחלטת רשם סימני המסחר. כעת נגבש החלטות לגבי המשך הצעדים בעניינים שנדונו בפסק הדין לאחר שהדברים יילמדו לעומקם".