בית המשפט ביטל את היתרי הצבת שולחנות וכיסאות בלילה על מקטע כביש בנחלת בנימין - בין הרחובות קלישר למונטיפיורי- בו מבלים עד אור הבוקר מבלים רבים. לצורך התארגנות ליישום החלטתה של השופטת לימור ביבי נקבע כי תוקפם של ההיתרים הקיימים יפוג בתוך שישה חודשים, או במועד פקיעתם הקבוע, לפי המוקדם מבין השניים.

במשך שנים, ובעיקר בתקופה האחרונה, התרגלו בלייני תל אביב לתמונה המוכרת: עם רדת הערב, התנועה הממונעת במקטע התוסס של רחוב נחלת בנימין (בין הרחובות קלישר למונטיפיורי) נחסמת, והכביש נשטף במבלים, שולחנות, כיסאות ואלכוהול עד השעות הקטנות של הלילה. אלא שפסק דין דרמטי שניתן הבוקר (ראשון) בבית המשפט לעניינים מנהליים בת"א, עשוי לשנות את אופי הבילוי במקטע זה בנחלת בנימין בתל אביב.

נחלת בנימין ( צילום: מורן איפרגן )

השופטת לימור ביבי קיבלה את טיעוניו של עו"ד יובל גלאון, ראש מחלקת תכנון ובנייה במשרד עמית פולק מטלון, שייצג תושב ובעל נכס במקום, וקבעה כי מדיניות עיריית תל אביב לאפשר הצבת שולחנות וכיסאות בלילה על כל רוחב המדרכה ועל גבי הכביש עצמו במקטע הספציפי בו מבלים רבים, נגועה בחריגה מסמכות ודינה להתבטל. בית המשפט קבע כי העירייה ביצעה שינוי ייעוד דה-פקטו מדרך המיועדת למעבר לשטח בילוי ושהייה, מבלי לעבור את מסלול התכנון הסטטוטורי המחייב שקיפות ושיתוף ציבור.

השופטת קבעה כי "לגישתי מדובר בהחלטה אשר היא זו אשר הובילה לשינוי בשימוש, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם יעוד המקטע כ'דרך', ומשכך, הואיל והתקבלה בלא שננקט הליך תיכוני כדין - הרי שמדובר בהחלטה שאינה כדין אשר יש לבטלה מפאת חריגה מסמכות".

למעשה, בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב קיבל חלקית את עתירתו של בעל הנכס במקטע רחוב נחלת בנימין, נגד עיריית תל אביב, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, רשות התימרור המקומית ועוד. העותר טען כי המקטע שבין רחוב קלישר לרחוב מונטיפיורי, שמיועד סטטוטורית ל"דרך", הפך למתחם בילוי לילי המוני עקב שלוש החלטות: איסור כניסת כלי רכב בשעות הערב, מדיניות היתרי הושבה על המדרכה והכביש, ומתן "היתרי לילה" לפעילות עסקים עד השעה 2:00.

בעתירה טען העותר באמצעות עו"ד גלאון כי העירייה יצרה מדרחוב בילוי המוני בשטח שייעודו הסטטוטורי המאושר הוא "דרך" בלבד. שינוי כזה גורם למטרדי רעש ועשן קשים לתושבים, תוך שלילת זכותם היסודית להתנגד לפרויקט או לתבוע פיצויים על ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

מנגד טענו העירייה ושאר הנתבעים כי יש לדחות את העתירה נגדם. נטען כי לא צורפו לעתירה מי שעלולים להיפגע ממנה ובכלל כך בעלי העסקים אשר קיבלו היתרים לשימוש כדין, ומשכך עלולים להיפגע. עוד נטען כי המקטע היה ונותר "דרך" כייעודו הסטטוטורי וכי לא מדובר בשינוי יעוד תיכנוני. עוד נטען כי החלטת העירייה בדבר מדיניות היתרי לילה לעסקים ומתן היתרי שולחנות וכסאות נעשתה בשום שכל ואינה מצדיקה התערבות.

השופטת ביבי קבעה בפסק דינה כי מתן ההיתרים להצבת שולחנות וכיסאות על גבי הכביש ועל שטח המדרכה המיועד למעבר שינה דה-פקטו את ייעוד הרחוב מ"דרך" (המיועדת למעבר) לשטח המיועד לשהייה ולהתקהלות. נפסק כי העירייה חרגה מסמכותה ופעלה שלא כדין עת איפשרה שינוי ייעוד זה ללא נקיטת הליך תכנוני מסודר כחוק, המבטיח את עקרונות השקיפות ושיתוף הציבור. "הנני סבורה כי עת החליטה העירייה על מתן היתרים להצבת שולחנות וכיסאות על המקטע ועל כל רוחב המדרכה , היא פעלה שלא כדין ומשכך, חרגה מסמכותה".

צילום: אייל טואג

לפיכך, הורתה השופטת על ביטול ההחלטה למתן היתרי הושבה אלו וקבעה הנחיות מעבר, לפיהן העירייה לא תנפיק עוד היתרים חדשים להצבת שולחנות וכיסאות על הכביש והמדרכה במקטע בלילה. העירייה לא תחדש היתרים שפגו, אלא אם ישונה ייעוד המקטע בהסדר תכנוני מותאם. תוקפם של ההיתרים הקיימים יפוג בתוך שישה חודשים או במועד פקיעתם הקבוע לפי המוקדם.

מנגד, דחה בית המשפט את טענות העותר נגד הסדר התנועה של רשות התימרור (איסור כניסת רכבים בערב), וקבע כי ההחלטה התקבלה בסמכות ונשענת על שיקולים תעבורתיים ובטיחותיים תקפים. כמו כן, נדחו הטענות נגד מדיניות היתרי הלילה של העסקים במקום. עוד ציינה השופטת כי לא מצאה להתערב במדיניות הלילה של העיריה, "אלא שהחלטתי נסבה רק על ההיתרים להצבת שולחנות".

יש לציין כי הושבה בסיסית בצמוד לחזית העסק בהתאם לכללים העירונים הרגילים נותרה מותרת ביום ובלילה. העירייה חויבה בתשלום הוצאות המשפט של העותר בסך 10,000 ש"ח.

עו"ד יובל גלאון, ראש מחלקת משפט מנהלי ותכנון ובנייה במשרד עמית פולק מטלון שייצג את העותר: "אני צופה שהפסיקה הזאת תייצר גל עתירות של תושבים שסובלים מאותה בעיה, שיוכלו להסתמך ישירות על הלכה זו כדי לדרוש את ביטול הצבת השולחנות על הכבישים ברחוב מגוריהם. פסק הדין מציב גבול ברור לסמכותן של הרשויות המקומיות לשנות את אופיו של המרחב הציבורי באמצעות החלטות מנהליות. הרצון ליצור רחובות תוססים ומתחמי בילוי הוא לגיטימי, אך אינו מצדיק עקיפה של דיני התכנון והבנייה תוך התעלמות מהשלכות המהלך על התושבים. חשיבות הפסיקה היא בהבהרה כי גם לרשות מקומית יש גבולות סמכות, וכי קידום אינטרסים מסחריים אינו יכול לבוא על חשבון זכויות התושבים, השקיפות והליכי התכנון שנועדו להבטיח איזון ראוי בין כלל המשתמשים במרחב הציבורי".