בני נוער רבים צפויים להשתלב בעבודות הקשורות ליום הבחירות, בהן חלוקת פליירים, תליית שלטים, גיוס והמרצת בוחרים, טלפנות, שליחויות וסדרנות. אלא שמניסיון העבר עולה כי לעתים קרובות בני נוער לא מקבלים את כל הזכויות שהם זכאים להן על פי החוק. עו"ד יעקב אביד מהאגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הנוער העובד והלומד מציין: "אחרי כל מערכת בחירות אנחנו מקבלים מאות תלונות של בני נוער נגד מפלגות שלא שילמו להם כלל, או ששילמו רק חלק מהתמורה".

ynet גיבש לקראת יום הבחירות, יחד עם הסתדרות הנוער העובד והלומד, מדריך שנועד להזכיר למפלגות ולבני הנוער את העקרונות החשובים להעסקה הוגנת.

הכנות לבחירות ( צילום: REUTERS/Ronen Zvulun )

מה חשוב לדעת לפני שמתחילים לעבוד? חשוב להסדיר את תנאי ההעסקה: כל נער או נערה שמתחילים לעבוד עבור מפלגה צריכים לבקש בתחילת העבודה הודעה מסודרת המפרטת את תקופת ההעסקה, השכר לשעה, הגדרת התפקיד ושמו של הממונה הישיר. בהעסקה של פחות משבוע אין חובה למסור הודעה לעובד, אבל חשוב להקפיד לבקש את הפרטים האלה, למלא טופס 101 (כרטיס עובד) ולשמור עותק של כל מסמך.

מה לגבי רישום שעות העבודה? בהסתדרות הנוער העובד והלומד מסבירים כי בעבודה ביום הבחירות עצמו אין חובה לנהל רישום שעות, ומותר לשלם שכר כולל. עם זאת, השכר אינו יכול להיות נמוך משכר המינימום, ובהסתדרות ממליצים לבני הנוער לוודא מראש שהשכר שיקבלו כולל גם את התוספות עבור החזרי נסיעות, תמורת חופשה שנתית ופיצוי על עבודה בשעות נוספות וביום שבתון. בנוסף, מומלץ לערוך רישום עצמאי של ימי העבודה ושעותיה.

כמה שעות מותר לעבוד ביום הבחירות? ביום הבחירות ניתן להעסיק בני נוער גם בשכר יומי כולל, בתנאי שהשכר עומד בדרישות החוק ושמשך ההעסקה אינו עולה על שמונה שעות ביום.

מה לגבי תוספות לשכר? בהסתדרות הנוער העובד והלומד מסבירים כי מעבר לשכר העבודה, יש לשלם לבני הנוער תוספת של 4% עבור חופשה שנתית, בהתאם להוראות החוק. למי שעובד רק ביום הבחירות מותר לשלם שכר כולל, ולכן חשוב לוודא שהשכר שיקבלו בני הנוער כולל גם את התוספות עבור החזרי הוצאות נסיעה, תמורת חופשה שנתית ופיצוי על עבודה בשעות נוספות וביום שבתון.

כמו כן, אין לנכות באופן אוטומטי 18% משכרם של בני הנוער לצורכי מס. כלומר, מסביר עו"ד אביד, בני הנוער המועסקים ביום הבחירות פטורים ממס. בנוסף, יש להקפיד על תשלום ורישום של כל הזכויות הנדרשות על פי החוק.

מה לגבי התלוש ומועד התשלום? תלוש שכר הוא חובה: בני הנוער זכאים לקבל תלוש שכר מסודר עבור עבודתם, והמעסיק נדרש גם לסייע להם בהבנת רכיבי התלוש במידת הצורך. למי שמועסק ביום הבחירות עצמו מותר לשלם עד 60 יום לאחר הבחירות.

מה לגבי בני נוער שעובדים ללא קשר ליום הבחירות? בני נוער שמועסקים לפחות 14 ימים לפני הבחירות זכאים ליום שבתון בתשלום. אם הם עובדים ביום הבחירות עצמו, הם זכאים לפי משרד העבודה ל-200% משכרם עבור עבודתם.

בהסתדרות הנוער העובד והלומד מדגישים כי האחריות לשמירה על זכויות בני הנוער אינה מסתיימת במטה המקומי שבו הם מועסקים, וכי מטה המפלגה הראשי נושא באחריות להעסקתם בכל הסניפים. ההסתדרות הפיצה לכלל המפלגות אמנה להעסקה הוגנת של בני נוער בבחירות, וקראה להן להתחייב לעקרונותיה ולהקפיד על העסקה הוגנת לאורך כל תקופת הבחירות.