נשות לוחמי גדוד השריון 363 פנו השבוע לבכירי צה"ל בדרישה להתערב בדחיפות בסוגיה שלטענתן עלולה לפגוע בזכויותיהם של הלוחמים ובני משפחותיהם: הפיצול של ימי שירות המילואים בין שתי שנים קלנדריות, באופן שעלול להותיר אותם ללא חלק מההטבות שנועדו לסייע להם להתמודד עם השלכות השירות הממושך.

במכתב שנשלח ב-20 באוקטובר לראש אגף כוח האדם, האלוף דדו בר כליפא, לקצין המילואים הראשי, תא"ל בני בן ארי, למפקד חטיבה 10, אל"מ גל לוי, ולמפקד גדוד 363, סא"ל ליאור טויזר, בנות הזוג מביעות חשש כי משפחות המשרתים לא יוכלו לממש את מלוא הזכויות המגיעות להן במציאות שבה הלוחמים נקראים פעם נוספת לשירות ממושך.

פעילות לוחמי גדוד 363 ברצועת עזה ( צילום: זיו קורן )

לפי המכתב, הלוחמים עומדים לצאת לסבב מילואים חמישי או שישי במספר, בצו בן 99 ימים שיחל ב-22 בנובמבר 2026. מתוכם, 40 ימי שירות צפויים להתבצע עד סוף השנה, ו-59 ימים נוספים בתחילת 2027.

לטענת המשפחות, הפיצול עלול ליצור מצב שבו הלוחמים לא יעמדו ברף ימי המילואים הנדרש לקבלת הטבות מסוימות באף אחת משתי השנים, אף שבפועל הם משרתים תקופה ממושכת במסגרת אותו צו. בין ההטבות שעלולות להיפגע נמצאים החזרים על טיפולים נפשיים, מענקים הקשורים להארכת חופשת לידה ומענקי סטודנטים. לטענתן, חלק מהזכאויות מותנות בצבירה של 45, 50 ואף 60 ימי מילואים, ולכן חלוקת השירות בין שנות הזכאות עלולה להקשות על מימושן. "לא ייתכן שמשפחות שממשיכות לשאת בנטל שוב ושוב ייפגעו בגלל בירוקרטיה ותאריכים שאין להן שום שליטה עליהם”, כתבו המשפחות.

מלבד מספר ימי השירות ותנאי הזכאות, מדובר גם בעומס כלכלי ונפשי המוטל על המשפחות לאורך תקופה ממושכת. במכתב מציינות המשפחות כי טיפול רגשי עשוי לעלות 400–500 שקלים למפגש, לטענתן ההחזרים ושוברי הנופש אינם בגדר מותרות, אלא אמצעים שנועדו לסייע למשפחות להתמודד עם המחיר המצטבר של השירות.

המשפחות דורשות כי הגורמים המוסמכים יכירו בהיקף השירות הכולל בצו, ויגבשו פתרון שימנע פגיעה בזכויות בשל המעבר בין השנים. לחלופין, אם לא יימצא פתרון אחר, הן מבקשות לשקול הקדמה של מועד תחילת הצו בחמישה ימים. לדבריהן, הסוגיה מועלת כבר כמה חודשים, והן מבקשות לקבל מענה לפני תחילת השירות המתוכנן.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "האירוע מוכר ומטופל. זכאותם של משרתי המילואים להטבות לא תיפגע בשל הפיצול בין השנים הקלנדריות. צה"ל ומשרד הביטחון משלימים את גיבוש טיוטת החלטת הממשלה בנושא ההטבות למשרתי המילואים, והיא תקודם בערוצים המקובלים, בהתאם לתהליך שהתקיים בשנים קודמות. עם השלמת התהליך, ההחלטה תובא לאישור הממשלה, וצה"ל יפעל בהתאמה למימוש הזכאויות.