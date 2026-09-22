התשלום מורכב מ-500 מיליון דולר במזומן והקצאה של מענקים במניות, מזומן ואופציות ב-106 מיליון דולר לעובדי RealSense. החברה מעסיקה 180 עובדים, מתוכם 135 עובדים בישראל שיושבים במשרדיה בחיפה, לא רחוק מאינטל. לדברי נדב אורבך (46), מנכ"ל החברה, רוב העובדים בישראל יקבלו מיליון שקל לכל הפחות במסגרת העסקה ורבים יקבלו סכומים גבוהים יותר. "הצוות שלנו הפך מצוינות טכנולוגית ועבודה קשה לצמיחה מהירה ולעסקת רכישה בתוך קצת יותר משנה של עצמאות. זה הישג של העובדים, והיה לנו חשוב שהתרומה שלהם תבוא לידי ביטוי גם בחלקם בהצלחת העסקה", אומר אורבך.

התשלום מורכב מ-500 מיליון דולר במזומן והקצאה של מענקים במניות, מזומן ואופציות ב-106 מיליון דולר לעובדי RealSense. החברה מעסיקה 180 עובדים, מתוכם 135 עובדים בישראל שיושבים במשרדיה בחיפה, לא רחוק מאינטל. לדברי נדב אורבך (46), מנכ"ל החברה, רוב העובדים בישראל יקבלו מיליון שקל לכל הפחות במסגרת העסקה ורבים יקבלו סכומים גבוהים יותר. "הצוות שלנו הפך מצוינות טכנולוגית ועבודה קשה לצמיחה מהירה ולעסקת רכישה בתוך קצת יותר משנה של עצמאות. זה הישג של העובדים, והיה לנו חשוב שהתרומה שלהם תבוא לידי ביטוי גם בחלקם בהצלחת העסקה", אומר אורבך.

התשלום מורכב מ-500 מיליון דולר במזומן והקצאה של מענקים במניות, מזומן ואופציות ב-106 מיליון דולר לעובדי RealSense. החברה מעסיקה 180 עובדים, מתוכם 135 עובדים בישראל שיושבים במשרדיה בחיפה, לא רחוק מאינטל. לדברי נדב אורבך (46), מנכ"ל החברה, רוב העובדים בישראל יקבלו מיליון שקל לכל הפחות במסגרת העסקה ורבים יקבלו סכומים גבוהים יותר. "הצוות שלנו הפך מצוינות טכנולוגית ועבודה קשה לצמיחה מהירה ולעסקת רכישה בתוך קצת יותר משנה של עצמאות. זה הישג של העובדים, והיה לנו חשוב שהתרומה שלהם תבוא לידי ביטוי גם בחלקם בהצלחת העסקה", אומר אורבך.