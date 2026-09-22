חברת הרובוטיקה RealSense, שפוצלה מאינטל לפני 14 חודשים בלבד, נמכרת בעסקת מזומן ומניות של 600 מיליון דולר. הרוכשת היא חברת קוגנקס (Cognex) האמריקאית, שנסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 10 מיליארד דולר.
התשלום מורכב מ-500 מיליון דולר במזומן והקצאה של מענקים במניות, מזומן ואופציות ב-106 מיליון דולר לעובדי RealSense. החברה מעסיקה 180 עובדים, מתוכם 135 עובדים בישראל שיושבים במשרדיה בחיפה, לא רחוק מאינטל. לדברי נדב אורבך (46), מנכ"ל החברה, רוב העובדים בישראל יקבלו מיליון שקל לכל הפחות במסגרת העסקה ורבים יקבלו סכומים גבוהים יותר. "הצוות שלנו הפך מצוינות טכנולוגית ועבודה קשה לצמיחה מהירה ולעסקת רכישה בתוך קצת יותר משנה של עצמאות. זה הישג של העובדים, והיה לנו חשוב שהתרומה שלהם תבוא לידי ביטוי גם בחלקם בהצלחת העסקה", אומר אורבך.
RealSense מפתחת מצלמות עומק וטכנולוגיות ראייה ממוחשבת, המאפשרות לרובוטים ולמערכות אוטונומיות לראות ולהבין את סביבתם בתלת-ממד, לזהות עצמים ולהעריך מרחקים, לנווט במרחב ולפעול באופן עצמאי ובטוח. הטכנולוגיה של החברה משולבת, בין היתר, ברובוטים ניידים אוטונומיים, בזרועות רובוטיות, ברובוטים דמויי אדם ובמערכות אוטומציה תעשייתיות, וכן ביישומים בתחומי הלוגיסטיקה, הבריאות והאבטחה. לפי RealSense, יש לה יותר מ-4,500 לקוחות בעולם.
RealSense החלה את דרכה כפעילות מחקרית קטנה באינטל עוד בתקופתו של מולי אדן כמנהל הפעילות המקומית לפני יותר מעשור. לאורך השנים אינטל אף רכשה מספר חברות בתחום בניסיון להיכנס לשוק של מצלמות תלת-ממד וזיהוי פנים, אך ללא הצלחה יתרה. ביולי 2025, כחלק מתהליך הארגון מחדש באינטל בהובלתו של המנכ"ל הקודם פט גלסינגר, הוחלט לפצל אותה החוצה. אורבך, שלפני כן עמד בראש חטיבה באינטל וניהל קרוב לאלף עובדים, מונה למנכ"ל.
עם יציאתה לעצמאות השלימה החברה סבב גיוס בהיקף של 50 מיליון דולר, בהובלת קרן השקעות פרטית מובילה המתמחה בתחום המוליכים למחצה ובהשתתפות Mediatek Innovation Fund, Intel Capital ו-dormakba. מאז הפיצול הרחיבה החברה את פעילותה, הגדילה משמעותית את מספר העובדים ושילשה את הכנסותיה. החברה צפויה לרשום בשנת 2026 הכנסות של 90-80 מיליון דולר, צמיחה של יותר מ-50% לעומת השנה הקודמת. בשני הרבעונים האחרונים החברה גם עברה לרווח.
"כשיצאנו החוצה היו ל-RealSense מכירות של 8 מיליון דולר ברבעון בלבד", אמר אורבך בשיחה עם כלכליסט. "הייתה התלבטות אם בכלל להמשיך את הפעילות מכיוון שאינטל לא ממש הצליחה למצוא שימוש לטכנולוגיה שפותחה למוצריה. ישבתי עם פט גלסינגר ואמרתי לו 'אל תסגור, תן לי לקחת את זה החוצה' - והוא הסכים. לא אגיד שאינטל מתחרטת על כך היום, אבל ברור שיש כאן פספוס מבחינתם. צריך לזכור שאינטל הייתה אז במצב לא פשוט, זה היה עוד לפני הפריצה הגדולה של הרובוטיקה וגם שהיה קשה לבנות את מה שבנינו בשנה האחרונה אם היינו נשארים בתוך אינטל. חיים עצמאיים איפשרו לנו להסתכל על הרבה היבטים, בהם גם שיווק ומכירות, בדרך חדשה. היום אנחנו גם עובדים בצמידות עם אנבידיה, וברור שזה לא היה מתאפשר אם היינו נשארים בתוך אינטל".
אינטל, שעדיין מחזיקה ב-20% ממניות RealSense ויש לה חבר אחד בבורד מתוך חמישה, תהנה מהאקזיט לצד הגופים שהשקיעו בחברה בגיוס של 50 מיליון דולר בשנה שעברה. בעלת המניות הגדולה בה כיום היא קרן השקעות גדולה מטייוואן שמתמחה בשבבים. גם לעובדים ומנהלים יש החזקה משמעותית של עשרות אחוזים ב-RealSense, כך שגם עבורם מדובר באקזיט מוצלח.
עם זאת, בהתחשב בהייפ הגדול סביב טכנולוגיות ה-Physical AI יחד עם היותה של RealSense צומחת ורווחית, השווי נראה לא גבוה. כך למשל, מנטי, חברת הרובוטיקה של אמנון שעשוע, נמכרה למובילאיי תמורת מיליארד דולר. "לא נמכרנו על ההייפ והמכפיל אולי באמת לא גבוה, אבל יש לנו תוצאות, וכשראינו מה קוגנקס רוצה לעשות קדימה ואת הסינרגיה הגבוהה בין החברות, השתכנענו", אמר אורבך. "בכלל לא היינו בכיוון של מכירה, אלא תיכננו לעשות עוד סבב גיוס, אבל קוגנקס באה לפני שלושה חודשים עם ההצעה לקנות אותה. אמרנו לא להצעה הראשונית, אבל הם שיפרו אותה ולכן הסכמנו".
קוגנקס מתכננת לעשות באמצעות RealSense קפיצת מדרגה לתוך שוק הרובוטיקה. זוהי הרכישה הגדולה בתולדותיה והרכישה הראשונה בישראל. היא מעסיקה כ-3,000 עובדים ומוכרת בקצב של מיליארד דולר בשנה. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של השנה. לאחר השלמת העסקה, עובדי RealSense ימשיכו בחברה והפעילות בישראל תהווה את מרכז הפיתוח של Cognex.
כיום, קוגנקס מפתחת מערכות וחיישני ראייה לזיהוי, למדידה ולבקרת תהליכים בתעשיות ובהן רכב, אלקטרוניקה ומוצרי צריכה. העסקה צפויה להרחיב את פעילותה של קוגנקס בתחום ה-Physical AI, באמצעות השילוב בין טכנולוגיות הראייה הממוחשבת שלה לתעשייה, לבין טכנולוגיות תפיסת העומק של RealSense. השילוב נועד להציע מענה רחב יותר ליישומי בינה מלאכותית בעולם הפיזי, החל מזיהוי ומדידה בסביבות תעשייתיות ועד לניווט של רובוטים ולאינטראקציה חכמה ובטוחה עם סביבתם.
ל-RealSense יש פעילות קטנה נוספת שמפתחת טכנולוגיה ביומטרית מתקדמת לזיהוי ואימות פנים, והיא לא נכללת בעסקת הרכישה של החברה ותופרד ממנה לחברה עצמאית עוד בטרם תושלם העסקה. טכנולוגיית החטיבה כבר מוטמעת כיום במגוון רחב של תחומים - משדות תעופה ובנקים ועד מערכות בקרת כניסה לבנייני משרדים וחוות שרתים. בישראל, הפתרון פועל בנמל התעופה בן-גוריון, והחברה נמצאת בעיצומם של תהליכי פריסה בחברות ומדינות נוספות. את החברה החדשה יוביל הצוות הקיים, המונה כ-25 עובדים לשעבר של RealSense, שיתמקד בהרחבת הפעילות ובגיוס והרחבת מגוון הלקוחות.