אנתרופיק, החברה שפיתחה את הצ'טבוט קלוד, אחד המתחרים הגדולים של ChatGPT, נכנסת השבוע לבורסה. זו אחת ההנפקות הגדולות בהיסטוריה, והיא עשויה לקבוע את הטון לכל עולם הבינה המלאכותית בוול סטריט. מה בדיוק קורה, כמה החברה שווה, מי עומד מאחוריה ומה הסיכונים? כל מה שצריך לדעת לקראת ההנפקה

מתי זה קורה ואיפה?

ביום רביעי ייקבע המחיר הסופי של המניה, וביום חמישי היא תתחיל להיסחר בבורסת נאסד"ק בניו יורק, תחת הסימול ANT. מאותו רגע כל משקיע, גם בישראל, יוכל לקנות ולמכור אותה דרך חשבון מסחר במניות אמריקניות.

גלריה קלוד של אנתרופיק ( צילום: Stockinq / Shutterstock )

כמה תעלה מניה?

החברה קבעה טווח של 70 עד 78 דולר למניה. המחיר הסופי ייקבע לפי הביקוש, ולפי ה"פייננשל טיימס" הבנקים שמלווים את ההנפקה שוקלים לקבוע מחיר גבוה אפילו מהטווח. חשוב לזכור שהמחיר שבו המניה תיפתח למסחר ביום חמישי יכול להיות שונה מאוד ממחיר ההנפקה, למעלה או למטה.

כמה כסף החברה מגייסת?

החברה מציעה 825 מיליון מניות, ובמחיר הגבוה של הטווח היא תגייס עד 64.35 מיליארד דולר. רוב המניות הן מניות חדשות שהחברה מנפיקה, וחלק קטן נמכר על ידי בעלי מניות קיימים, ובהם שבעת המייסדים. כל אחד מהם יקבל כ-250 מיליון דולר.

בנוסף, שבע ענקיות טכנולוגיה, ובהן גוגל, מיקרוסופט, אנבידיה, AMD ו-TSMC, ישקיעו יחד עוד 26 מיליארד דולר. גוגל ואנבידיה לבדן ישקיעו 10 מיליארד דולר כל אחת. בסך הכול, החברה צפויה להכניס לקופה 84.6 עד 93.7 מיליארד דולר.

כמה החברה שווה?

לפי CNBC, במחיר הגבוה של הטווח, שווי החברה יגיע לכ-1.4 טריליון דולר. זה כמעט פי 1.5 מהשווי שלה לפני חצי שנה בלבד, במאי, אז הוערכה ב-965 מיליארד דולר. לשם השוואה, ספייס אקס של אילון מאסק, שהונפקה ביוני, שווה כיום קצת פחות מ-2 טריליון דולר, ו-OpenAI, החברה שמאחורי ChatGPT, הוערכה בשבוע שעבר ב-1.25 טריליון דולר.

דניאלה ודריו אמודיי ( צילומים: Noah Berger\AP, Denis Balibouse/Reuters )

יש ביקוש?

כן, ועוד איך. לפי בלומברג ורויטרס, עד יום חמישי שעבר הגיעו הזמנות בהיקף של פי שישה מכמות המניות שמוצעת, קצב מהיר יותר מזה של ספייס אקס. המשמעות היא שלא כל מי שירצה יקבל מניות במחיר ההנפקה, ולפי בלומברג משקיעים קיימים יקבלו עדיפות.

גם משקיע קטן יכול להשתתף?

יותר מבדרך כלל. לפי CNBC, החברה מתכוונת להקצות כ-20% מהמניות למשקיעים פרטיים, לעומת 5% עד 10% בהנפקה רגילה. באוסטרליה אף נפתחה הנפקה מיוחדת לציבור. לרוב המשקיעים הפרטיים בעולם, ובהם הישראלים, הדרך המעשית תהיה לקנות את המניה בבורסה אחרי שתתחיל להיסחר.

מי זאת בכלל אנתרופיק?

החברה הוקמה ב-2021 בידי שבעה חוקרים שעזבו את OpenAI. בראשם עומדים האחים דריו אמודיי, המנכ"ל, ודניאלה אמודיי, הנשיאה. הם עזבו מתוך רצון לפתח בינה מלאכותית בצורה זהירה ואחראית יותר, וזו נשארה הזהות של החברה. כל שבעת המייסדים התחייבו לתרום 80% מהמניות שלהם.

הצ'טבוט קלוד הושק במרץ 2023. בניגוד ל-ChatGPT, שמוכר בעיקר לקהל הרחב, אנתרופיק מרוויחה בעיקר מעסקים וחברות שמשתמשים בטכנולוגיה שלה. המוצר המזוהה איתה ביותר הוא Claude Code, כלי שכותב קוד ומחשבים בשביל מתכנתים, שהושק במלואו במאי 2025. בחברה עובדים כיום כ-5,300 עובדים.

כמה היא מרוויחה?

כאן נמצא הסיפור הגדול. ב-2023 הכניסה החברה 41 מיליון דולר בלבד. ב-2024 כבר 386 מיליון, וב-2025 לא פחות מ-4.59 מיליארד דולר. בתשעת החודשים הראשונים של השנה זינקו ההכנסות ל-33.24 מיליארד דולר, פי 13 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לפי הקצב הנוכחי, החברה מכניסה כ-81 מיליארד דולר בשנה.

אבל הכנסות הן לא רווח. על הנייר, החברה רשמה השנה הפסד עצום של 104 מיליארד דולר, אבל רובו, כ-94 מיליארד, הוא עניין חשבונאי שלא קשור לפעילות עצמה. ההפסד מהפעילות עצמה קטן הרבה יותר, 1.26 מיליארד דולר, והוא הולך ומצטמצם. בקופה של החברה יש כ-132 מיליארד דולר.

איך החברה הגיעה לכאן?

בעיקר בזכות סבבי גיוס ענקיים שהלכו וגדלו. אמזון השקיעה בה שוב ושוב, והיא גם אחת מבעלות המניות הגדולות. במרץ 2025 הוערכה אנתרופיק ב-61.5 מיליארד דולר, בספטמבר 2025 ב-183 מיליארד, בפברואר השנה ב-380 מיליארד, ובמאי ב-965 מיליארד דולר. כלומר, שוויה עלה פי 15 בתוך שנה וחודשיים.

היו גם משברים?

כמה. בספטמבר 2025 הסכימה החברה לשלם 1.5 מיליארד דולר כדי לסיים תביעה של סופרים, שטענו שהשתמשה בספרים שלהם בלי רשות כדי לאמן את קלוד. בתחילת השנה הסתבכה עם ממשל טראמפ, אחרי שסירבה לאפשר שימוש בטכנולוגיה שלה לנשק אוטונומי ולמעקב המוני. בתגובה הורה נשיא ארה"ב לגופי הממשל להפסיק לעבוד איתה, ומשרד המלחמה הגדיר אותה סיכון ביטחוני. בית משפט אחד קבע שמדובר בנקמה, אבל בית משפט לערעורים אישר את הצעד.

בנוסף, ביוני הטיל משרד המסחר האמריקני הגבלות ייצוא על שני מודלים חדשים שלה, בגלל יכולותיהם בתחום הסייבר, והחברה נאלצה להשבית אותם לכל הלקוחות עד שההגבלות הוסרו.

מי ישלוט בחברה אחרי ההנפקה?

לא המשקיעים החדשים. אנתרופיק רשומה כחברה שמחויבת לא רק לרווח אלא גם לטובת הציבור. גוף עצמאי ימנה את רוב חברי הדירקטוריון, ושבעת המייסדים יחזיקו מניה מיוחדת שתעניק להם יותר ממחצית מכוח ההצבעה. מי שיקנה מניות ייהנה מהעלייה בערכן, אם תהיה, אבל לא יוכל להשפיע על ניהול החברה.

טראמפ. לא חובב של החברה ( צילום: AP Photo/Alex Brandon )

מה מדאיג את המומחים?

קודם כול, ההתחייבויות. החברה התחייבה להוציא כ-900 מיליארד דולר בשנים הבאות, בעיקר על מחשבי-על ועל חוות שרתים. אם הצמיחה תאט, זה עלול להפוך לנטל כבד. ואכן, ברבעון האחרון קצב הצמיחה כבר התמתן.

שנית, התלות בלקוחות גדולים: חמשת הלקוחות הגדולים אחראים לכרבע מההכנסות. ושלישית, התחרות: המשקיעים שואלים אם אנתרופיק תצליח לשמור על היתרון מול גוגל, והאם קלוד יוביל גם מחוץ לתחום התכנות.

גם התזמון לא אידיאלי. לפי CNBC, עד לאחרונה כיוונה החברה לשווי של 2 טריליון דולר, אבל אחרי בחירות האמצע בארה"ב צנחו מניות הבינה המלאכותית, והציפיות ירדו.

אז כמה המניה באמת שווה?

ההערכות חלוקות. מורנינגסטאר מעריכה שהמניה שווה 92 דולר, יותר ממחיר ההנפקה. בתרחיש האופטימי שלה המניה תגיע ל-188 דולר, ובתרחיש הפסימי תצנח ל-25 דולר בלבד. לפי בלומברג, חלק מהמשקיעים חושבים שהשווי הנכון של החברה הוא 1.1 עד 1.3 טריליון דולר, כלומר פחות ממה שאנתרופיק מבקשת. האנליסט דן אייבס מעריך שהשווי יתחיל באזור טריליון דולר ויטפס לכ-1.2 טריליון.

אפשר למכור מיד את המניה?

המשקיעים החדשים יכולים למכור מתי שירצו. לעומת זאת, רוב בעלי המניות הקיימים לא יוכלו למכור בחצי השנה הראשונה, והמייסדים ובעלי המניות הגדולים בשנה הראשונה. כשהתקופות האלה יסתיימו, עלול להגיע גל מכירות שילחץ על המניה.

ומה הלאה?