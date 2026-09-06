מהפך בלב ירושלים: למרות התנגדויות חריפות הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים אישרה היום (ראשון) את תוכנית הענק להתחדשות מתחם חסבון. התוכנית כוללת הקמה של כ-950 יחידות דיור, מהן כ-200 דירות להשכרה, שטחי מלונאות, מסחר ותעסוקה, מעונות סטודנטים ושימור מבנים היסטוריים במתחם חדש בלב מרכז העסקים הירושלמי.

מדובר בשטח של 27 דונם במתחם הרחובות קינג ג'ורג', הלל ומאיר שחם ופארק שרמן. המתחם ממוקם בצמוד לקו הכחול המאושר של הרכבת הקלה. כיום כולל המתחם מבנים המשמשים למסחר, משרדים ומגורים, ובמרכזו מספר מבנים היסטוריים הידועים כ"מתחם אנטון חסבון". לצד זאת, חלק ניכר משטח המתחם משמש מזה שנים כמעין "חצר אחורית" של מרכז העיר, הכוללת בין היתר שטחי חניה פתוחים ואזור שאינו נגיש לציבור.

גלריה המתחם ( הדמיה: משרד אדריכלים MVRDV )

( הדמיה: משרד אדריכלים MVRDV )

התוכנית מציעה התחדשות עירונית של חלק ממבני המגורים הקיימים והקמת מתחם עירוני המשלב שלושה מגדלים בגובה של 41 עד 45 קומות, לצד בנייה מרקמית ועירוב שימושים של מגורים, מסחר, תעסוקה ומלונאות.

במסגרת התוכנית יישמרו המבנים ההיסטוריים במתחם וישולבו בשימושי מלונאות ובכיכר עירונית בלב הבלוק. הכיכר תחובר לסביבתה באמצעות מעברים להולכי רגל, סמטאות וחצרות פנימיות. בנוסף, התוכנית כוללת פיתוח כולל של פארק שרמן, הקמת ספרייה ציבורית הפונה אל מפלס הגן ואולם ספורט מקורה.

התוכנית, שהוגשה על ידי חברת אבן ישראל, כוללת כ-4,600 מ"ר עבור מלונאות וכ-14,000 מ"ר למסחר ותעסוקה. בנוסף, מוצעים כ-7,200 מ"ר לשימושים ציבוריים, ובהם ספרייה ציבורית, אולם ספורט, וגני ילדים.

בעקבות שמיעת ההתנגדויות החליטה הוועדה על תוספת של 4,500 מ"ר למעונות סטודנטים בתוכנית, וכן על שימור מבנה "בית פיגמליון" בפינת הרחובות קינג ג'ורג' ומאיר שחם, שתוכנן על ידי האדריכל אוטו הופמן בשנות ה-50. התוכנית נערכה על ידי משרד האדריכלים הבינלאומי MVRDV מהולנד, בשיתוף משרד GEHL מדנמרק.

( הדמיה: משרד אדריכלים MVRDV )

התוכנית אושרה חרף מאות התנגדויות חריפות שהוגשו בגינה. סגן ראש העיר ירושלים, יוסי חביליו, אמר בעקבות ההחלטה כי "הקואליציה של הוועדה המחוזית, עיריית ירושלים והיזמים ממשיכה להרוס את העיר. זו אחת התוכניות הגרועות שאושרו בירושלים, ויש הרבה. גם פגיעה קשה בקו הרקיע באזור העיר העתיקה, גם פגיעה בגן העצמאות, וכל זאת תוך סטייה מכל מסמכי המדיניות, הרס הצביון המיוחד של ירושלים ובכייה לדורות. אני מקווה שנוכל למנוע את האישור הסופי של התוכנית בוועדות הערר ובבתי המשפט".