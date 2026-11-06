כוכבי הילדים עולים לבמה: קסם של פסטיבל וקרקס החלומות
שתי הפקות חנוכה מגיעות לראשון לציון עם עולמות של פנטזיה ודמיון. ב”קסם של פסטיבל” נפגשים כוכבי הילדים במפעל משאלות קסום, שבו חלומות יכולים להפוך למציאות.
9 בדצמבר, היכל הספורט בית מכבי, ראשון לציון
גם קרקס בראבו חוזר בחנוכה עם “קרקס החלומות”, מופע המשלב את עולם הקרקס עם סיפורי פנטזיה.
10 בדצמבר, היכל התרבות ראשון לציון
היפה והחיה: הקלאסיקה מגיעה לרחובות
סיפור האהבה הקלאסי של בל והחיה זוכה לעיבוד בימתי חדש בהפקת בימת הנוער רחובות.
בל מגיעה לטירה מכושפת בניסיון להציל את אביה, ופוגשת חיה מסתורית ומשרתים שהפכו לחפצים בעקבות כישוף.
6–12 בדצמבר, בית העם, היכל התרבות העירוני, רחובות
דרקונים, הרפתקאות ועולם של דמיון
גיבורים, יצורים מסתוריים והרפתקאות עומדים במרכזן של שתי הצגות ילדים שיעלו באזור.
ב”שומרי הדרקונים” רוי בוי יוצא למסע בכפר הוויקינגים יחד עם טירה, שומרת דרקונים מסתורית, בניסיון להציל את הכפר לאחר שהאש העתיקה כבתה.
6 בדצמבר, היכל התרבות נס ציונה; 11–12 בדצמבר, היכל התרבות ראשון לציון
ב”אליסה בארץ הפלאות” חוזר סיפורה של הילדה הסקרנית, שנכנסת לעולם דמיוני ומלא הפתעות, בעיבוד בימתי חדש לאגדה המוכרת.
8 בדצמבר, תיאטרון חולון
מהמסך לבמה: קטנטנות והיי סקול דרמה
הפקות המבוססות על דמויות ועולמות המוכרים לקהל הצעיר מגיעות לאזור בחנוכה.
"קטנטנות המחזמר" מציג את סיפור הילדות מהסדרה, בהפקה המשלבת מוזיקה וריקודים.
7 בדצמבר, היכל התרבות ראשון לציון; 8 בדצמבר, היכל התרבות נס ציונה
ב”היי סקול דרמה” כוכבי הרשת ומשפחת טרסוב מעלים על הבמה מופע לילדים ולנוער, המחבר בין עולם היוטיוב והדמויות המוכרות לקהל הצעיר.
4 בדצמבר, תיאטרון חולון; 8 בדצמבר, היכל התרבות ראשון לציון
"לנקות את הראש": הקומדיה שמכניסה את הפוליטיקה לסחרור
הקומדיה החדשה של תיאטרון הקאמרי מביאה לבמה סאטירה על כוח, שלטון ומה שקורה כשהתוכניות הפוליטיות משתבשות.
10–11 בנובמבר, היכל התרבות ראשון לציון
מתחם הופעות חדש בראשון לציון: שלום חנוך, אסף אמדורסקי ועוד
מתחם התרבות וההופעות toX, שהשיקה קבוצת toMix במתחם G סיטי בראשון לציון, נפתח בחודשים האחרונים ומארח הופעות חיות, הצגות ואירועי תרבות.
ב־12 בנובמבר יופיע חיים משה עם שירי אהבה ונוסטלגיה, בליווי שבעה נגנים וזמרת ליווי.
ב־13 בנובמבר יעלה שלום חנוך עם להקתו ויבצע שירים מכל שנות יצירתו.
14 בנובמבר - אסף אמדורסקי: במופע “אני גיטרה”, המוקדש לשיריו של אביו, בני אמדורסקי. ערב המשלב ביצועים מחודשים לקלאסיקות הזמר העברי וסיפורים אישיים מאחורי השירים. תחילת המופע בשעה 21:00.
21 בנובמבר - איפה הילד: להקת הרוק הוותיקה חוזרת לבמה עם להיטיה הגדולים, לצד שירים מאלבומה החדש. תחילת המופע בשעה 21:30.
מתחם toX, רחוב יוסף לישנסקי 3, מתחם G סיטי, ראשון לציון
צלילים משני צידי הים: מפגש מוזיקלי בין מרוקו לישראל
התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד מגיעה לראשון לציון עם “נובה חדשה”, מופע המחבר בין מסורת מוזיקלית בת מאות שנים לקולות של הדור הבא.
22 בנובמבר, היכל התרבות ראשון לציון