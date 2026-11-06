שתי הפקות חנוכה מגיעות לראשון לציון עם עולמות של פנטזיה ודמיון. ב”קסם של פסטיבל” נפגשים כוכבי הילדים במפעל משאלות קסום, שבו חלומות יכולים להפוך למציאות.