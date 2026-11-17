שווקי עבודה גמישים, כמו זה של דנמרק, הם יתרון מרכזי בהתמודדות עם הטלטלה שמביאה הבינה המלאכותית - כך אמרה בכירה בבנק המרכזי של המדינה לסוכנות הידיעות בלומברג. סיגנה קרוגסטרופ, סגנית נגיד הבנק, סיפרה בריאיון בשבוע שעבר כי למדינה הנורדית, שמובילה באירופה את אימוץ הטכנולוגיה, יש מודל שמתגלה כמכריע בריכוך ההשפעה על התעסוקה הכוללת.

"קל לגייס ולפטר בדנמרק, ויש גם תרבות של החלפת עבודות", אמרה. "זה יעזור לחברות להתאים במהירות את כוח האדם שלהן לבינה המלאכותית ולנצל אותה טוב יותר. אבל זה גם יעזור לאנשים בענפים או במשרות שיתייתרו למצוא עבודה חדשה בקלות רבה יותר".

קופנהגן. שוק העבודה עדיין חזק ( צילום: shutterstock )

השאלה איך הטכנולוגיה תשנה את הכלכלות בעולם הפכה לאחת הסוגיות הבוערות של התקופה עבור קובעי המדיניות. דנמרק היא מקרה מבחן מוצלח: בשנה שעברה היה בה שיעור אימוץ הבינה המלאכותית הגבוה ביותר באיחוד האירופי - 42% מהחברות במדינה השתמשו בטכנולוגיה, לעומת ממוצע של 20% באיחוד.

מלבד רמה גבוהה של מיומנויות טכנולוגיות, בשוק העבודה במדינה יש גם שילוב של גמישות וביטחון כלכלי, המכונה מודל ה"פלקסיקיוריטי" (flexicurity). לדברי קרוגסטרופ, המודל הזה עזר להאיץ את אימוץ הבינה המלאכותית, וחשיבותו תגדל ככל שהטכנולוגיה תשנה את תמהיל המשרות שהחברות צריכות. "זו אחת הסיבות שאנחנו מאמצים טכנולוגיות מהר, כי אנחנו מסוגלים להתאים מיומנויות בקלות במקום העבודה", אמרה. "זה יהיה חשוב מאוד גם בעתיד, כשהמעבר הזה אולי ייצור עיוותים גדולים אף יותר".

לעומת זאת, כלכלות שבהן שוק העבודה נוקשה יותר יתקשו יותר במעבר, הוסיפה קרוגסטרופ: "במדינות רבות הגמישות בשוק העבודה נמוכה בהרבה מבדנמרק, ואני חושבת שזה יהיה אתגר. אני כן חושבת שבאופן כללי עלינו להתמקד בגמישות שוק העבודה, כדי לעבור בשלום את המעבר שמתקרב".

קרוגסטרופ הוסיפה שמלבד הגמישות של העבודה בכלכלה הדנית, יש במדינה גם רשת ביטחון למובטלים ונגישות להשכלה ולהסבה מקצועית. גם אלה מאפיינים חשובים של המודל. "צריך גמישות בשוק העבודה, אבל במודלים החברתיים שיש לנו, במיוחד באירופה, צריך לשלב אותה גם עם גישה להבטחת הכנסה", אמרה.

מחקר שפרסם הבנק המרכזי לאחרונה מצא כי אימוץ הבינה המלאכותית כבר מאט את הגיוס בחברות דניות, ופוגע במיוחד בעובדים צעירים ובבעלי השכלה גבוהה. הדבר עדיין לא ניכר בנתוני התעסוקה הכוללים, מה שמרמז שהעובדים מוצאים עבודה במקומות אחרים, בשוק עבודה שעדיין חזק.