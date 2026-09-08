המשבר העמוק שפוקד את ענף החקלאות הישראלי מגיע כעת לפתחו של בית המשפט. שתיים מהחברות החקלאיות הוותיקות בארץ, "מלא הסל - שיווק ירקות" ו"מלא הסל - פירות וירקות", אשר הוקמו על ידי החקלאי הוותיק ציון סוויסה, ומשמשות כספקיות מרכזיות של רשתות השיווק הגדולות, נקלעו לחובות מצטברים של כ-30 מיליון שקל.

החברות פנו לבית משפט בבקשה לצו עיכוב הליכים זמני בעקבות רצף של אירועים חיצוניים - החל ממשבר הקורונה, דרך מלחמת חרבות ברזל שפגעה אנושות בענף החקלאות בכלל, כאשר כלל העובדים הזרים עזבו את הארץ באופן פתאומי, ובמקביל לא ניתן היה לגייס פועלים חקלאיים מהרשות הפלסטינית, דבר שהביא להשבתת השדות והחממות ולקטיעת הפעילות ולקריסת מערך העובדים בשדות.

שדה חקלאי. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

במסגרת הבקשות נטען עוד כי ההסלמה הביטחונית והעימות הישיר מול איראן בשנת 2025, ובהמשך בשנת 2026, הובילו להתייקרות דרמטית ופתאומית במחירי חומרי הגלם, הדלקים, חומרי האריזה וההובלה. "עלויות אלו ייקרו את פעילות הייצור והאריזה בעשרות אחוזים... בנוסף, ונכון למועד כתיבת שורות אלה, לא ניתנו כל מענקי תמיכה מצד המדינה".

עוד עולה מהבקשות כי החברות הן ספקיות מרכזיות ומובילות של פירות וירקות טריים לשוק המקומי. נטען כי לקוחותיהן העיקריים הם רשתות השיווק הקמעונאיות הגדולות בישראל, הרוכשות מהן תוצרת חקלאית בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים בשנה. על הלקוחות נמנים: ביכורי שדה, רמי לוי, שופרסל, פרש מרקט, יוחננוף ועוד.

החברות, "מלא הסל - שיווק ירקות" ו"מלא הסל - פירות וירקות", פנו באמצעות ד"ר שלמה נס, עו"ד עינבל רחמים-אביטל ועו"ד איתי מיכאלי ממשרד פירון לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ומבקשות למנות להן מנהל הסדר. על פי הבקשות שתי החברות פועלות במקביל ובזיקה תפעולית, מסחרית ועסקית כמערך משולב, ומפעילות שטחי גידול נרחבים בקיבוצים חצור, בארות יצחק ופצאל. עוד נטען כי החברות מהוות מקור פרנסה משמעותי למאות עובדים, ספקים, נותני שירותים ובני משפחותיהם, מכל קצוות הארץ.

צילום: ריאן פרויס

מהבקשות עולה כי במרכזן של שתי החברות עומד המייסד, ציון סוויסה, חקלאי שזכה בפרסי הצטיינות הפועל בתחום עשרות שנים, עוד מימי נערותו. במסגרת ההליך, מבוקש להעניק לסוויסה צו עיכוב הליכים אישי. מתן השקט התעשייתי והמשפטי עבורו מוגדר כחיוני, כדי שיוכל להמשיך להפעיל את החברות ולסייע בשיקומן.

מהבקשה עולה כי בעקבות המשברים החיצוניים, צברו החברות חובות משמעותיים לבנקים (נושים מובטחים), לנושים בערבות אישית ולספקים (נושים רגילים). היקף החובות מתפלג בין שתי החברות באופן הבא: חובות חברת "מלא הסל - שיווק ירקות" נאמד בכ-13 מיליון שקל. חובות "מלא הסל - פירות וירקות" נאמדים בכ-17 מיליון שקל. נטען כי פוטנציאל השיקום של החברות נשען, בין היתר, על משקיע חיצוני, עמו נחתם לאחרונה הסכם עקרונות להשקעה של 2.5 מיליון שקלים תמורת רכישת 50% ממניותיהן של שתי החברות, מהלך שנטען כי אמור לסייע בייצוב הפעילות ובהבראתן.

"דור שני של עובדי אדמה"

דגש ניתן במסגרת הבקשות על השפעת מלחמת "חרבות ברזל", שהנחיתה מכה אנושה על ענף החקלאות כולו. החברות מציינות כי עשרות עובדים זרים עזבו את שטחי הגידול שלהן בדרום הארץ וחזרו לארץ מולדתם מחשש לחייהם. במקביל, בשל המצב הביטחוני והטלת הסגרים, נמנע לחלוטין גיוסם של פועלים חקלאיים מהרשות הפלסטינית. "מחסור חסר תקדים זה בידיים עובדות, הוביל להשבתה מוחלטת של שטחי גידול וחממות, ובשל כך, יבוּלים שלמים נרקבו בשדות ללא יכולת לקטוף ולשווק אותם, דבר שהסב נזקים והפסדים ישירים של מיליוני שקלים. בנוסף, במהלך תקופת המלחמה, ובשל המצב הביטחוני, ההגבלות שהוטלו והירידה החדה בפעילות המשק, חלה פגיעה קשה ומהותית ביכולת החברה לשווק ולמכור את תוצרתה. בתוך כך, אולמות אירועים, בתי מלון ועסקי קייטרינג צמצמו באופן ניכר את פעילותם, ובחלק מהמקרים חדלו מפעילות לתקופות ממושכות, כך שפחת באופן משמעותי הביקוש לתוצרת החברה. מאחר שתוצרת החברה מיועדת בעיקרה לשוק המוסדי ולמטבחים מוסדיים, הביאה הפגיעה בפעילותם של לקוחות אלה לירידה חדה במכירות החברה ולהסבת נזקים והפסדים משמעותיים".