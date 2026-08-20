שופרסל נבחרה על ידי קבוצת LEGO העולמית לשמש כיבואנית רשמית של מוצרי החברה בישראל. יש לציין כי כיום פועלים בישראל מספר יבואנים רשמיים של לגו.

שופרסל נבחרה על ידי קבוצת LEGO העולמית לשמש כיבואנית רשמית של מוצרי החברה בישראל. יש לציין כי כיום פועלים בישראל מספר יבואנים רשמיים של לגו.

שופרסל נבחרה על ידי קבוצת LEGO העולמית לשמש כיבואנית רשמית של מוצרי החברה בישראל. יש לציין כי כיום פועלים בישראל מספר יבואנים רשמיים של לגו.

בימים הקרובים יוקמו מתחמי LEGO ייעודיים בכ-90 סניפים נבחרים של שופרסל, בהם סניפי יוניברס, שופרסל דיל ושופרסל שלי, לרבות באילת. בנוסף, תושק חנות LEGO בשופרסל Online שתציע מאות מוצרים ממגוון רחב של סדרות וקטגוריות.

בימים הקרובים יוקמו מתחמי LEGO ייעודיים בכ-90 סניפים נבחרים של שופרסל, בהם סניפי יוניברס, שופרסל דיל ושופרסל שלי, לרבות באילת. בנוסף, תושק חנות LEGO בשופרסל Online שתציע מאות מוצרים ממגוון רחב של סדרות וקטגוריות.

בימים הקרובים יוקמו מתחמי LEGO ייעודיים בכ-90 סניפים נבחרים של שופרסל, בהם סניפי יוניברס, שופרסל דיל ושופרסל שלי, לרבות באילת. בנוסף, תושק חנות LEGO בשופרסל Online שתציע מאות מוצרים ממגוון רחב של סדרות וקטגוריות.