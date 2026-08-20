שופרסל נבחרה על ידי קבוצת LEGO העולמית לשמש כיבואנית רשמית של מוצרי החברה בישראל. יש לציין כי כיום פועלים בישראל מספר יבואנים רשמיים של לגו.
בימים הקרובים יוקמו מתחמי LEGO ייעודיים בכ-90 סניפים נבחרים של שופרסל, בהם סניפי יוניברס, שופרסל דיל ושופרסל שלי, לרבות באילת. בנוסף, תושק חנות LEGO בשופרסל Online שתציע מאות מוצרים ממגוון רחב של סדרות וקטגוריות.
כחלק מהתוכנית המסחרית והשיווקית של LEGO העולמית, השקות חדשות ומוצרים טרנדיים צפויים להגיע למדפי שופרסל ולשופרסל Online בסמוך להשקתם בשווקים המובילים בעולם ובישראל.
לקוחות יוכלו להוסיף את המוצרים של המותג לעגלת הקניות השוטפת שלהם ולקבל אותם כחלק ממשלוח הסופר לכל רחבי הארץ. המהלך מאפשר רכישה נוחה, נגישה ומשתלמת יותר של מוצרי LEGO במסגרת חוויית הקנייה היומיומית.
אילו מוצרים יהיו זמינים ללקוחות?
המבחר יכלול את קטגוריות המשחק המרכזיות של לגו לכל קבוצות הגיל דופלו , לילדים בגיל הרך, LEGO City ו-LEGO Friends לילדי בית הספר, וכן LEGO Icons ו-LEGO Botanicals לבוגרים.
בנוסף, יוצעו סדרות מובילות, מוצרים חדשים וערכות פופולריות מהקטלוג העולמי של LEGO, תחום הצומח במהירות בשנים האחרונות ומושך קהלים מגוונים בכל הגילים. ואיך המחירים? לגו רמיקס מטוס יימכר ב-249 שקל, לגו כדורגל מונדיאל 2026 ב-349 שקל, לגו דמויות נינג'ה ב-149 שקל ולגו LOVE ב-229 שקל.