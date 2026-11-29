מועדוני צרכנות, מכרזי דירות, מכירת מקבצי דירות לקרנות השקעה ומבצעי הנחות: דוחותיהן הכספיים של חברות הנדל"ן הציבוריות לרבעון השלישי של 2026 ממחישים את המאמץ הגובר של הקבלנים לשמור על קצב המכירות, על רקע ההאטה בשוק הדיור. אלא שגם בחברות שמצליחות להגדיל את מספר הדירות שהן מוכרות, השיפור במכירות לא בהכרח מתורגם לעלייה ברווחים.
לכאורה, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מצביעים על התאוששות מסוימת: ברבעון השלישי נמכרו בישראל 9,190 דירות חדשות, עלייה של 4.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. אלא ששיעור הדירות שנמכרו במסגרת תוכניות הדיור המסובסדות של המדינה הוא זה שעלה מ-30.8% ל-35.7%. מנתוני משרד האוצר עולה כי בשוק החופשי נרשמה ירידה של כ-2.4% במכירת דירות חדשות – מ-5,869 ל-5,730 דירות.
מוכרים יותר – אבל בעיקר במבצעים
אחת הדוגמאות הבולטות להשפעת מבצעי ההנחות על היקף המכירות היא חברת אאורה. החברה מכרה ברבעון השלישי 431 דירות, לעומת 128 דירות בלבד ברבעון השני של השנה. אלא שכ-80% מהדירות נמכרו במסגרת מבצע עם מועדון הצרכנות חבר, שכלל הנחות של כ-10%. ללא המבצע, מכרה החברה פחות מ-90 דירות ברבעון.
למרות הזינוק בהכנסות אאורה, בשיעור של כ-68% לכ-1.02 מיליארד שקל, שיעור הרווח הגולמי שלה ירד מכ-26% לכ-14.4%, והרווח הנקי צנח בכ-41% לכ-55 מיליון שקל.
חברת פרשקובסקי ניסתה להתמודד עם ההאטה באמצעות מכרז שבמסגרתו הוצעו למכירה 374 דירות בפרויקטים שונים, במחיר התחלתי ששיקף הנחה של כ-10%. במסגרת המכרז נמכרו 53 דירות בלבד, כ-14% מהדירות שהוצעו. מתוך 80 הדירות שמכרה החברה ברבעון השלישי, רק 27 נמכרו מחוץ למכרז.
בחברות אחרות, תוכניות הדיור הממשלתיות מספקות חלק ניכר מהעסקאות. כך, למשל, 388 מתוך 456 הדירות שמכרה חברת עמרם אברהם ברבעון נמכרו במסגרת תוכניות מסובסדות – כ-85%. באפי קפיטל מדובר ב-160 מתוך 208 דירות, כ-77%. כלומר, שתי החברות יחד מכרו 664 דירות ברבעון, אולם רק 116 מהן בשוק החופשי.
חברת י.ח. דמרי מכרה ברבעון השלישי 125 דירות בתמורה לכ-325 מיליון שקל, ירידה של 37% במספר הדירות ושל 43% בתמורה הכספית לעומת הרבעון המקביל. בהשוואה לרבעון השני של השנה מדובר בירידה של כ-47% במספר הדירות שנמכרו. שיעור הרווח הגולמי של החברה ירד מכ-39% לכ-32%, עדיין גבוה ביחס לחברות בענף, בין היתר בזכות קרקעות שרכשה בעבר במחירים נמוכים יחסית. הרווח הנקי אמנם עלה בכ-13% לכ-131 מיליון שקל, אולם בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה ירד הרווח הנקי בכ-34% לכ-270 מיליון שקל.
חברת אפריקה ישראל מגורים יותר מהכפילה את המכירות ברבעון: 76 דירות בתמורה לכ-201 מיליון שקל, לעומת 34 דירות בתמורה לכ-98 מיליון שקל אשתקד. עם זאת, הרווח הנקי צנח בכ-72% ל-17.6 מיליון שקל, בין היתר על רקע התייקרות עלויות המימון וירידה ברווחים.
גם בחברת אלמוגים נרשם פער משמעותי בין הגידול בהכנסות לבין הרווחיות. הכנסות החברה צמחו בכ-88% לכ-208 מיליון שקל, אולם שיעור הרווח הגולמי הצטמצם מכ-18% לכ-6%, ובשורה התחתונה עברה החברה להפסד נקי של 7.8 מיליון שקל.
בחברת אזורים נרשמה ירידה בהכנסות ובמכירות, לצד עלייה ברווחיות. הכנסות החברה ברבעון השלישי ירדו בכ-14% לכ-401 מיליון שקל, ואילו הרווח הנקי עלה בכ-66% לכ-56 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה מכרה החברה 158 דירות בשוק החופשי בתמורה לכ-523 מיליון שקל, לעומת 240 דירות בתמורה לכ-741 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – ירידה של כ-34% במספר הדירות שנמכרו ושל כ-29% בהיקף הכספי של העסקאות (ללא מע"מ). שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות בתקופה זו עלה מ-23.7% ל-26.3%. עוד דיווחה החברה כי בתשעת החודשים הראשונים של השנה בוטלו 25 עסקאות לרכישת דירות, בהן שמונה בעקבות אי קבלת היתר בנייה במועד שנקבע בהסכם. לאחר תום הרבעון ועד למועד פרסום הדוח מכרה החברה 78 דירות נוספות.
חשוב לציין כי ההכנסות של חברות הבנייה משקפות גם את ההתקדמות בבניית דירות שנמכרו לפני שנה ואף יותר, ולכן עלייה בהכנסות אינה מעידה בהכרח על התאוששות בביקושים כיום.
מגמת המיזוגים מתחזקת
אחד האתגרים שעומדים בפני הקבלנים הוא מלאי הדירות הלא מכורות בפרויקטים שבנייתם הסתיימה או מתקרבת לסיום. ככל שמועד האכלוס מתקרב בלי שנמצא רוכש לדירה, גדל הלחץ על היזמים למכור אותה, בין היתר בשל עלויות המימון הגבוהות.
דמרי, למשל, החזיקה בסוף הרבעון ב-92 דירות לא מכורות בפרויקטים שבנייתם הסתיימה, וב-412 דירות נוספות שטרם נמכרו בפרויקטים הצפויים להסתיים עד סוף 2027.
גם במתחם היוקרתי שדה דב בתל אביב נרשם קצב מכירות מתון. דמרי מכרה בו שלוש דירות בלבד ברבעון, לאחר שלא מכרה בו דירות ברבעון הקודם; ישראל קנדה מכרה שבע דירות ולוזון רונסון מכרה 16 דירות. בפרויקט היוקרה DUO של אפריקה מגורים בתל אביב נוספו ברבעון שתי עסקאות מחייבות בלבד.
במקביל להאטה בשוק המגורים מתרחבת מגמת המיזוגים והרכישות בענף. ישראל קנדה רכשה השנה את אקרו בעסקה של כ-3.1 מיליארד שקל, ואילו דוניץ אלעד הודיעה בשבוע שעבר על הסכם לרכישת דן נדל"ן, במהלך שצפוי ליצור קבוצת נדל"ן בשווי של כ-3 מיליארד שקל. אאורה, מצידה, פועלת להרחבת פעילותה לתחום הדיור המוגן באמצעות רכישת בית בכפר.
אלא שגם רכישת חברות יכולה ליצור רושם של התאוששות במכירות. ישראל קנדה, למשל, מכרה ברבעון השלישי 92 דירות לעומת 59 ברבעון המקביל אשתקד. אולם 48 מהדירות נמכרו על ידי אקרו. ללא החברה שרכשה, מכרה ישראל קנדה 44 דירות, ירידה של כ-25%.
מבחינת רוכשי הדירות, הצורך של הקבלנים לצמצם את מלאי הדירות הלא מכורות ולעמוד בהתחייבויותיהם לבנקים עשוי להגדיל את כוח המיקוח שלהם מול היזמים, בעיקר בפרויקטים המתקרבים לאכלוס.