מועדוני צרכנות, מכרזי דירות, מכירת מקבצי דירות לקרנות השקעה ‏ומבצעי הנחות: דוחותיהן הכספיים של חברות הנדל"ן הציבוריות לרבעון ‏השלישי של 2026 ממחישים את המאמץ הגובר של הקבלנים לשמור על ‏קצב המכירות, על רקע ההאטה בשוק הדיור. אלא שגם בחברות ‏שמצליחות להגדיל את מספר הדירות שהן מוכרות, השיפור במכירות לא ‏בהכרח מתורגם לעלייה ברווחים.‏

לכאורה, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מצביעים על ‏התאוששות מסוימת: ברבעון השלישי נמכרו בישראל 9,190 דירות ‏חדשות, עלייה של 4.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. אלא ששיעור ‏הדירות שנמכרו במסגרת תוכניות הדיור המסובסדות של המדינה הוא זה ‏שעלה מ-30.8% ל-35.7%. מנתוני משרד האוצר עולה כי בשוק החופשי ‏נרשמה ירידה של כ-2.4% במכירת דירות חדשות – מ-5,869 ל-5,730 ‏דירות.‏

אתר בנייה ( צילום: ערן גרנות )

מוכרים יותר – אבל בעיקר במבצעים

אחת הדוגמאות הבולטות להשפעת מבצעי ההנחות על היקף המכירות ‏היא חברת אאורה. החברה מכרה ברבעון השלישי 431 דירות, לעומת ‏‏128 דירות בלבד ברבעון השני של השנה. אלא שכ-80% מהדירות נמכרו ‏במסגרת מבצע עם מועדון הצרכנות חבר, שכלל הנחות של כ-10%. ללא ‏המבצע, מכרה החברה פחות מ-90 דירות ברבעון.‏

למרות הזינוק בהכנסות אאורה, בשיעור של כ-68% לכ-1.02 מיליארד ‏שקל, שיעור הרווח הגולמי שלה ירד מכ-26% לכ-14.4%, והרווח הנקי ‏צנח בכ-41% לכ-55 מיליון שקל.‏

חברת פרשקובסקי ניסתה להתמודד עם ההאטה באמצעות מכרז ‏שבמסגרתו הוצעו למכירה 374 דירות בפרויקטים שונים, במחיר התחלתי ‏ששיקף הנחה של כ-10%. במסגרת המכרז נמכרו 53 דירות בלבד, כ-‏‏14% מהדירות שהוצעו. מתוך 80 הדירות שמכרה החברה ברבעון ‏השלישי, רק 27 נמכרו מחוץ למכרז.‏

בחברות אחרות, תוכניות הדיור הממשלתיות מספקות חלק ניכר ‏מהעסקאות. כך, למשל, 388 מתוך 456 הדירות שמכרה חברת עמרם ‏אברהם ברבעון נמכרו במסגרת תוכניות מסובסדות – כ-85%. באפי ‏קפיטל מדובר ב-160 מתוך 208 דירות, כ-77%. כלומר, שתי החברות ‏יחד מכרו 664 דירות ברבעון, אולם רק 116 מהן בשוק החופשי.‏

חברת י.ח. דמרי מכרה ברבעון השלישי 125 דירות בתמורה לכ-325 ‏מיליון שקל, ירידה של 37% במספר הדירות ושל 43% בתמורה הכספית ‏לעומת הרבעון המקביל. בהשוואה לרבעון השני של השנה מדובר בירידה ‏של כ-47% במספר הדירות שנמכרו. שיעור הרווח הגולמי של החברה ‏ירד מכ-39% לכ-32%, עדיין גבוה ביחס לחברות בענף, בין היתר בזכות ‏קרקעות שרכשה בעבר במחירים נמוכים יחסית. הרווח הנקי אמנם עלה ‏בכ-13% לכ-131 מיליון שקל, אולם בסיכום תשעת החודשים הראשונים ‏של השנה ירד הרווח הנקי בכ-34% לכ-270 מיליון שקל.‏

חברת אפריקה ישראל מגורים יותר מהכפילה את המכירות ברבעון: 76 ‏דירות בתמורה לכ-201 מיליון שקל, לעומת 34 דירות בתמורה לכ-98 ‏מיליון שקל אשתקד. עם זאת, הרווח הנקי צנח בכ-72% ל-17.6 מיליון ‏שקל, בין היתר על רקע התייקרות עלויות המימון וירידה ברווחים.‏

גם בחברת אלמוגים נרשם פער משמעותי בין הגידול בהכנסות לבין ‏הרווחיות. הכנסות החברה צמחו בכ-88% לכ-208 מיליון שקל, אולם ‏שיעור הרווח הגולמי הצטמצם מכ-18% לכ-6%, ובשורה התחתונה ‏עברה החברה להפסד נקי של 7.8 מיליון שקל.‏

בחברת אזורים נרשמה ירידה בהכנסות ובמכירות, לצד עלייה ברווחיות. ‏הכנסות החברה ברבעון השלישי ‏ירדו בכ-14% לכ-401 מיליון שקל, ואילו ‏הרווח הנקי עלה בכ-66% לכ-56 מיליון שקל. בתשעת החודשים ‏‏הראשונים של השנה מכרה החברה 158 דירות בשוק החופשי בתמורה ‏לכ-523 מיליון שקל, לעומת 240 ‏דירות בתמורה לכ-741 מיליון שקל ‏בתקופה המקבילה אשתקד – ירידה של כ-34% במספר הדירות ‏שנמכרו ‏ושל כ-29% בהיקף הכספי של העסקאות (ללא מע"מ). שיעור הרווח ‏הגולמי ממכירת דירות ‏בתקופה זו עלה מ-23.7% ל-26.3%. עוד דיווחה ‏החברה כי בתשעת החודשים הראשונים של השנה בוטלו ‏‏25 עסקאות ‏לרכישת דירות, בהן שמונה בעקבות אי קבלת היתר בנייה במועד שנקבע ‏בהסכם. לאחר תום ‏הרבעון ועד למועד פרסום הדוח מכרה החברה 78 ‏דירות נוספות.‏

חשוב לציין כי ההכנסות של חברות הבנייה משקפות גם את ההתקדמות ‏בבניית דירות שנמכרו לפני שנה ואף יותר, ולכן עלייה בהכנסות אינה ‏מעידה בהכרח על התאוששות בביקושים כיום.‏

מגמת המיזוגים מתחזקת

אחד האתגרים שעומדים בפני הקבלנים הוא מלאי הדירות הלא מכורות ‏בפרויקטים שבנייתם הסתיימה או מתקרבת לסיום. ככל שמועד האכלוס ‏מתקרב בלי שנמצא רוכש לדירה, גדל הלחץ על היזמים למכור אותה, ‏בין היתר בשל עלויות המימון הגבוהות.‏

דמרי, למשל, החזיקה בסוף הרבעון ב-92 דירות לא מכורות בפרויקטים ‏שבנייתם הסתיימה, וב-412 דירות נוספות שטרם נמכרו בפרויקטים ‏הצפויים להסתיים עד סוף 2027.‏

גם במתחם היוקרתי שדה דב בתל אביב נרשם קצב מכירות מתון. דמרי ‏מכרה בו שלוש דירות בלבד ברבעון, לאחר שלא מכרה בו דירות ברבעון ‏הקודם; ישראל קנדה מכרה שבע דירות ולוזון רונסון מכרה 16 דירות. ‏בפרויקט היוקרה ‏DUO‏ של אפריקה מגורים בתל אביב נוספו ברבעון שתי ‏עסקאות מחייבות בלבד.‏

במקביל להאטה בשוק המגורים מתרחבת מגמת המיזוגים והרכישות ‏בענף. ישראל קנדה רכשה השנה את אקרו בעסקה של כ-3.1 מיליארד ‏שקל, ואילו דוניץ אלעד הודיעה בשבוע שעבר על הסכם לרכישת דן נדל"ן, ‏במהלך שצפוי ליצור קבוצת נדל"ן בשווי של כ-3 מיליארד שקל. אאורה, ‏מצידה, פועלת להרחבת פעילותה לתחום הדיור המוגן באמצעות רכישת ‏בית בכפר.‏

אלא שגם רכישת חברות יכולה ליצור רושם של התאוששות במכירות. ‏ישראל קנדה, למשל, מכרה ברבעון השלישי 92 דירות לעומת 59 ברבעון ‏המקביל אשתקד. אולם 48 מהדירות נמכרו על ידי אקרו. ללא החברה ‏שרכשה, מכרה ישראל קנדה 44 דירות, ירידה של כ-25%.‏