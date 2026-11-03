החשש מהאי-יציבות הפוליטית מאז הבחירות והפגיעה במשק בשל אי הקמת ממשלה חדשה גורם להיחלשות השקל בשיעור הגבוה ביותר מזה חודשים. הדולר נסחר היום במסחר הרציף בצהרים סביב שער של 3.16 שקל, לעומת שערו היציג ביום הבחירות - 3.02 שקל, פיחות של כ-4.5% בתוך שבוע בלבד. אתמול נקבע שערו היציג של הדולר על 3.1360, לאחר שעלה ב-0.6% לעומת שערו היציג ביום שישי.

החשש מהאי-יציבות הפוליטית מאז הבחירות והפגיעה במשק בשל אי הקמת ממשלה חדשה גורם להיחלשות השקל בשיעור הגבוה ביותר מזה חודשים. הדולר נסחר היום במסחר הרציף בצהרים סביב שער של 3.16 שקל, לעומת שערו היציג ביום הבחירות - 3.02 שקל, פיחות של כ-4.5% בתוך שבוע בלבד. אתמול נקבע שערו היציג של הדולר על 3.1360, לאחר שעלה ב-0.6% לעומת שערו היציג ביום שישי.

החשש מהאי-יציבות הפוליטית מאז הבחירות והפגיעה במשק בשל אי הקמת ממשלה חדשה גורם להיחלשות השקל בשיעור הגבוה ביותר מזה חודשים. הדולר נסחר היום במסחר הרציף בצהרים סביב שער של 3.16 שקל, לעומת שערו היציג ביום הבחירות - 3.02 שקל, פיחות של כ-4.5% בתוך שבוע בלבד. אתמול נקבע שערו היציג של הדולר על 3.1360, לאחר שעלה ב-0.6% לעומת שערו היציג ביום שישי.

גם שער האירו מזנק והוא עומד כעת במסחר הרציף על 3.54 שקל, לאחר שאתמול נקבע שערו היציג על 3.5168 שקל כאשר עלה ב-0.7%.

גם שער האירו מזנק והוא עומד כעת במסחר הרציף על 3.54 שקל, לאחר שאתמול נקבע שערו היציג על 3.5168 שקל כאשר עלה ב-0.7%.

גם שער האירו מזנק והוא עומד כעת במסחר הרציף על 3.54 שקל, לאחר שאתמול נקבע שערו היציג על 3.5168 שקל כאשר עלה ב-0.7%.