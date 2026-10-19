זיפ חוזר: אבקת המשקה הנוסטלגית תימכר מהשבוע הבא ברשתות השיווק, לזמן מוגבל ובגרסה עדכנית - מארז עם שקיקים של 12 גרם וללא סימון סוכר. המחיר יהיה סביב 9 שקל. הקאמבק הזה קורה במסגרת מהלך שיווקי של שטראוס, שמחזירה 16 מוצרים נוסטלגיים למכירה לזמן מוגבל.