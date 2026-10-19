זיפ חוזר: אבקת המשקה הנוסטלגית תימכר מהשבוע הבא ברשתות השיווק, לזמן מוגבל ובגרסה עדכנית - מארז עם שקיקים של 12 גרם וללא סימון סוכר. המחיר יהיה סביב 9 שקל. הקאמבק הזה קורה במסגרת מהלך שיווקי של שטראוס, שמחזירה 16 מוצרים נוסטלגיים למכירה לזמן מוגבל.
בקרוב תוכלו לקנות ברשתות השיווק לא רק זיפ בטעם תפוז, אלא גם בטעמי לימון ופטל, וכן ממולדה פטל ואננס, שוקולד חלב ג'מייקה, טורטיני, סוכריות דבש, בפלות לימון, בפלות שמנת, צנצנת מסטיק לימון ושקית חטיפי מיני נשיקולדה במילוי קרם נוגט ובמילוי קרם וניל-שמנת.
המוצרים כבר נכנסו למכולות, ובשבוע הבא יגיעו לרשתות. לאלה יתווספו פסק זמן, טוויסט וקפה טורקי באריזות נוסטלגיות.
המחירים אמורים להיות דומים למחירי מוצרים דומים של שטראוס-עלית, שהעלתה בשנתיים האחרונות את מחירי השוקולד, הקפה והממתקים כמה פעמים.
לצד השקת המוצרים במכולות וברשתות השיווק, עלית תקים בקניון איילון מתחם פופ-אפ שיפעל בין 10 ל-16 בנובמבר. במתחם יימכר מארז נוסטלגיה ייעודי במחיר 79 שקל, והוא יכלול עמדות צילום, גלויות ומשחקי וידאו, בובות של גיבורי ילדות ובר משקאות נוסטלגי שפותח במיוחד למהלך בשיתוף נדב בורנשטיין וחברת כפיים.