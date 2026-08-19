השוק החקלאי באסיה מתרחב עבור המגדלים המקומיים: השירותים להגנת הצומח ולביקורת שבמשרד החקלאות וביטחון המזון השלימו את התהליך המקצועי מול הרשויות בקמבודיה לפתיחת המדינה כיעד יצוא חדש לפירות הדר ישראליים.
בעקבות המהלך, החל מעונת היצוא הקרובה יוכלו חקלאים ויצואנים מישראל לשווק לקמבודיה תפוזים, קלמנטינות, לימונים, אשכוליות ופומליות. בארגון מגדלי ההדרים בישראל מעריכים את פוטנציאל היצוא ליעד זה בהיקף של כ-10,000 טונות בשנה.
לדברי מנכ"ל משרד החקלאות וביטחון המזון אורן לביא, המהלך נועד לחזק את כושר התחרות של החקלאים. "אנו פועלים לפתיחת שווקים חדשים ולהסרת חסמי יצוא", אמר לביא. "יותר שווקים לחקלאי הישראלי משמעותם חקלאות מקומית חזקה יותר, הגדלת הייצור וההיצע ומחירים תחרותיים יותר גם בישראל".
ההסכם מול קמבודיה הוא חלק ממהלך רחב להרחבת היצוא החקלאי למזרח הרחוק, הכולל תמיכה בהשתתפות יצואנים בתערוכות בינלאומיות. השנה קידם המשרד יחד עם מכון היצוא את השתתפותם של יצואנים ישראלים בתערוכת Asia Fruit Logistica, מהתערוכות המרכזיות באסיה לתוצרת חקלאית. במקביל, במסגרת שיתוף הפעולה עם יפן, המשרד מקדם את פתיחת השוק גם לתוצרת ישראלית נוספת, ובה אבטיחים, מלונים ודלועים.