בעקבות המהלך, החל מעונת היצוא הקרובה יוכלו חקלאים ויצואנים מישראל לשווק לקמבודיה תפוזים, קלמנטינות, לימונים, אשכוליות ופומליות. בארגון מגדלי ההדרים בישראל מעריכים את פוטנציאל היצוא ליעד זה בהיקף של כ-10,000 טונות בשנה.

בעקבות המהלך, החל מעונת היצוא הקרובה יוכלו חקלאים ויצואנים מישראל לשווק לקמבודיה תפוזים, קלמנטינות, לימונים, אשכוליות ופומליות. בארגון מגדלי ההדרים בישראל מעריכים את פוטנציאל היצוא ליעד זה בהיקף של כ-10,000 טונות בשנה.

בעקבות המהלך, החל מעונת היצוא הקרובה יוכלו חקלאים ויצואנים מישראל לשווק לקמבודיה תפוזים, קלמנטינות, לימונים, אשכוליות ופומליות. בארגון מגדלי ההדרים בישראל מעריכים את פוטנציאל היצוא ליעד זה בהיקף של כ-10,000 טונות בשנה.

לדברי מנכ"ל משרד החקלאות וביטחון המזון אורן לביא, המהלך נועד לחזק את כושר התחרות של החקלאים. "אנו פועלים לפתיחת שווקים חדשים ולהסרת חסמי יצוא", אמר לביא. "יותר שווקים לחקלאי הישראלי משמעותם חקלאות מקומית חזקה יותר, הגדלת הייצור וההיצע ומחירים תחרותיים יותר גם בישראל".

לדברי מנכ"ל משרד החקלאות וביטחון המזון אורן לביא, המהלך נועד לחזק את כושר התחרות של החקלאים. "אנו פועלים לפתיחת שווקים חדשים ולהסרת חסמי יצוא", אמר לביא. "יותר שווקים לחקלאי הישראלי משמעותם חקלאות מקומית חזקה יותר, הגדלת הייצור וההיצע ומחירים תחרותיים יותר גם בישראל".

לדברי מנכ"ל משרד החקלאות וביטחון המזון אורן לביא, המהלך נועד לחזק את כושר התחרות של החקלאים. "אנו פועלים לפתיחת שווקים חדשים ולהסרת חסמי יצוא", אמר לביא. "יותר שווקים לחקלאי הישראלי משמעותם חקלאות מקומית חזקה יותר, הגדלת הייצור וההיצע ומחירים תחרותיים יותר גם בישראל".