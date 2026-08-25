מלאס וגאס והמרינה בסינגפור ועד ה"היי-ליין" של ניו יורק ורצועת החוף המשוקמת של ברצלונה - תפיסת ה"סטריפ" (The Strip), רצועה עירונית רציפה ורב-תכליתית, הפכה בעשורים האחרונים לאחד ממנועי הצמיחה הכלכליים המשמעותיים ביותר במטרופולינים בינלאומיים. מדובר במודל המרכז תחת קורת גג אחת תיירות, כנסים, מסחר ומוקדי משיכה תרבותיים, תוך ביטול התלות ברכב פרטי. כעת, עיריית חיפה והחברה הכלכלית לחיפה מבקשות ליישם לראשונה מודל דומה בישראל, ומקדמות חזון שאפתני בהיקף של מיליארדי שקלים שנועד לשנות לחלוטין את פניה של הכניסה הדרומית לעיר.

התוכנית, שנמצאת בשלבי תכנון ובחינת היתכנות סטטוטורית וכלכלית, מתומחרת באומדן ראשוני בהיקף של כ-2.5 עד 4 מיליארד שקל. המהלך כולל הרחבה דרמטית של המתחם הקיים, בכניסה הדרומית לעיר, המשתרע כיום על פני כ-76 דונם, לכדי שטח כולל של כ-130 דונם, ועליו בינוי חדש של כ-191 אלף מ"ר.

גלריה הדמיה: מושלי אלדר אדריכלים

לב הפרויקט נשען על שדרוג והרחבת מרכז הקונגרסים הקיים – המוחזק בבעלות משותפת של החברה הכלכלית העירונית וחברת הנדל"ן "גב-ים" – לצד שילוב זרועות עסקיות, תיירותיות ומסחריות חדשות.

שער הכניסה: מסוע נע וטיילת עילית

המרכיב התשתיתי והאדריכלי המרכזי ביותר בתוכנית הוא יצירת "קישוריות רציפה" – מענה לאחד הכשלים האורבניים הבולטים כיום באזור, שבו מוקדים מרכזיים מנותקים זה מזה פיזית. תחנת חוף הכרמל נמצאת בצמוד למתחם ומהווה אחד מצמתי התחבורה החשובים בצפון. בסמוך אליה מרכזית האוטובוסים חוף הכרמל. בסביבה חיבורים ישירים לכביש החוף, כביש 4 ומנהרות הכרמל. על פי התכנון, מבקר שיגיע ברכבת לתחנת חוף הכרמל, או למרכזית האוטובוסים הצמודה, ייכנס מיד למערכת תנועה מקורה וממוזגת. מערכת זו תכלול רצועת מסוע (בדומה למסועים המקובלים בטרמינלים של שדות תעופה בינלאומיים), שתוביל את המבקרים ללא מאמץ לאורך כל הסטריפ: מתחנת הרכבת, דרך מרכז הכנסים, הארנה והמלונות, ועד חוף הים. מעל מערכת ההסעה הממוזגת תוקם טיילת עילית מוצלת (Highline), שתאפשר הליכה רגלית נוחה באוויר הפתוח ותשלב שטחים ירוקים, מסעדות, בתי קפה ומסחר זעיר, כך שחוויית ההגעה תהפוך לחלק מהמוצר התיירותי עצמו.

"לחיפה יש שילוב שאין לאף עיר אחרת בישראל: הר וים, מוסדות אקדמיה ומחקר מהטובים בעולם, הייטק, תעשיות ביטחוניות, נמלים ותשתיות תחבורה לאומיות", אומר ראש עיריית חיפה, יונה יהב. "המשימה שלנו היא לחבר את כל העוצמות האלה יחד ולתרגם אותן למנוע צמיחה אדיר. הסטריפ מבטא בדיוק את זה. אנחנו מסתכלים עשרים ושלושים שנה קדימה ומתכננים עיר בינלאומית, קוסמופוליטית, שמושכת אליה חברות, משקיעים, כנסים ותיירים".

הדמיה: מושלי אלדר אדריכלים

כנס בבוקר, הופעה בערב

בבסיס ההיתכנות הכלכלית של הפרויקט עומד תחום תיירות העסקים והכנסים (MICE). כיום, כנסים מקצועיים רבים הנערכים בצפון אינם מצליחים להשאיר את המשתתפים ללינה ולצריכה בתוך העיר. החזון המוצע מבקש לייצר רצף פעילות: ארנה להופעות ואירועי ספורט בהיקף של כ-10,000 מקומות ישיבה, שתקום לא רחוק מאיצטדיון סמי עופר, מרכז כנסים ותערוכות מתקדם, ומתחם מלונאי של כ-750 חדרים על קו החוף – תוספת שתגדיל בכ-40% את מצבת חדרי המלון בעיר.

המתחם צפוי להישען על האקוסיסטם הקיים בסמוך לו: פארק מת"ם – פארק ההייטק הגדול בארץ המעסיק מעל 15,000 עובדים בחברות רב-לאומיות – פארק המדע, הטכניון, אוניברסיטת חיפה והמרכזים הרפואיים. המטרה היא לאפשר לחברות בתחומי הטכנולוגיה, הביוטק, הבינה המלאכותית (AI) והתעשיות הביטחוניות לקיים אירועים בינלאומיים מבלי להוציא את הפעילות לתל אביב או לאילת.

יו"ר החברה הכלכלית לחיפה וחבר המועצה, רני בנדר, אמר אתמול ל"ממון": "במטרופולין חיפה והצפון מתגוררים כ-2.5 מיליון תושבים, הזקוקים למרכזי כנסים, ארנה להופעות ובתי מלון ברמה בינלאומית. המתחם יחבר את פארק מתם, מוסדות האקדמיה ומתקני הספורט לכדי מערכת כלכלית אחת. אנחנו כבר עדים לפניות מגופים בינלאומיים שמזהים את פוטנציאל הצמיחה הדרמטי של חיפה ומבקשים להשקיע בה".

הדמיה: מושלי אלדר אדריכלים

פוטנציאל משיכה אדיר

מעבר לכנסים בונים בחיפה כמובן גם על תיירות יומית. החיבור של הסטריפ לרכבת יאפשר הגעה קלה ומהירה ממרכז הארץ ל"יום בילוי בחיפה". בחברה הכלכלית מאמינים שהאפשרות לרדת בתחנת הרכבת ולעלות על המסוע שמוביל מהים ועד ההר לאורך מוקדי התיירות השונים, מהווה פוטנציאל משיכה אדיר.

מנכ"ל החברה הכלכלית לחיפה, חנן מרקוביץ, מדגיש את החשיבות המסחרית של הנגישות: "המבחן מבחינתנו הוא היקף הפעילות הכלכלית שנייצר. אם אדם עולה על רכבת בתל אביב, בבאר שבע או בעכו, יורד בתחנת חוף הכרמל ותוך דקות ספורות מגיע לכנס, למלון או לארנה – יצרנו מוצר לאומי חדש. מערכת ההסעה והטיילת העילית הן עמוד השדרה של הפרויקט; תנועה רציפה ונוחה היא תנאי יסוד לפעילות עסקית רחבה, והיא זו שתהפוך את היתרון הגיאוגרפי ליתרון כלכלי מובהק".

על עבודת התכנון הופקדו אריאל וטרמן, סמנכ"ל הנדל"ן של החברה הכלכלית ומי שכיהן במשך 19 שנים כמהנדס העיר חיפה, יחד עם האדריכל דגן מושלי. הניסיון שנצבר בעירייה הוביל לשינוי תפיסה: זניחת התכנון המבודד לכל מגרש ומעבר לראייה כוללת של שער הכניסה הדרומי.

לדברי וטרמן, "במשך שנים האזור התפתח באמצעות פרויקטים נפרדים, שכל אחד מהם עמד בפני עצמו. ההזדמנות כעת היא לחבר ביניהם. כשמסתכלים על כל המרחב כרצועה אחת, נפתח פוטנציאל עירוני וכלכלי אחר לגמרי". האדריכל דגן מושלי מוסיף: "האתגר התכנוני המרכזי הוא ליצור מרחב גדול ומורכב שמרגיש פשוט ואינטואיטיבי למשתמש. הקישוריות והטיילת העילית הופכות את המתחם מאוסף של מבנים בודדים לחוויה עירונית רציפה".

הדמיה: מושלי אלדר אדריכלים

המומחים מצננים: מאיפה יגיע המימון?

לצד ההתלהבות בעיריית חיפה, מומחים בתחום התכנון והכלכלה העירונית שנחשפו לתוכנית מצביעים בשיחה עם "ממון" על שורה של סימני שאלה. ראשית, שאלת המימון נותרת פתוחה: עלות הקמה של עד 4 מיליארד שקל דורשת מקורות תקציביים שאינם בנמצא בקופת העירייה או החברה הכלכלית. המשמעות היא שהפרויקט יחייב הישענות מאסיבית על השקעות פרטיות, הגדלת זכויות בנייה לחברות נדל"ן או סיוע ממשלתי עמוק – שלא הובטח בשלב זה.

שנית, מציינים אותם גורמים, מדובר במכשולים סטטוטוריים מורכבים במיוחד. התוכנית מצויה בשלב רעיוני וטרם החלה את מסלול האישורים בוועדה המחוזית. הכוונה להקים כ-750 חדרי מלון ומתחמי בילוי "עד חוף הים" צפויה להיתקל בהתנגדות בוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הוולחו"ף) ובקרב ארגוני סביבה.

"הפער בין התוכנית לשטח הוא לעיתים עשור של מאבקים משפטיים וסטטוטוריים", אומרים שם.