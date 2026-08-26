התאחדות התעשיינים מתריעה בדוח מיוחד כי עשרות אלפי עובדים מיומנים בתעשייה, שבאו לישראל עם תחילת גל העלייה הגדול מבריה"מ לשעבר, הגיעו כעת לגיל הפנסיה ועתידים לפרוש מהעבודה. העובדים האלו מותירים "חורים" גדולים במקצועות מובחרים, שרבים מהם השתלבו בהם עם הגעתם לארץ וסייעו בשעתו ובשנים האחרונות לשגשוג המשק.
נשיא התאחדות התעשיינים, אברהם (נובו) נובוגרוצקי, התריע אתמול בשיחה עם ynet כי הממשלה הבאה תהיה חייבת לטפל בדחיפות במצב שנוצר. "ממשלות ישראל לדורותיהן זנחו בהדרגה את החינוך הטכנולוגי וההכשרות המקצועיות, כאשר היום כולנו משלמים את המחיר במחסור כואב בעובדים בתחומים הללו", אמר.
בדוח של התאחדות נאמר כי כדי להתמודד עם המחסור החריף בכוח אדם בענפי התעשייה, יש לקדם בדחיפות תוכנית מבנית רחבה המשלבת הגדלה מיידית של מכסות העובדים הזרים – כדי לגשר על פער הזמנים הבירוקרטי – לצד הפניית משאבי מדינה להכשרות מקצועיות ממוקדות עבור ישראלים.
במקביל, יש לייצר פתרונות ארוכי טווח באמצעות שילוב אוכלוסיות בתת-ייצוג ומתן תמריצי מס להמשך העסקת עובדים מבוגרים, לצמצום אובדן הידע שנוצר עם גל העלייה הגדול ממדינות בריה"מ לשעבר בשנות ה-90 ובתחילת שנות האלפיים. היום, כשלושה עשורים לאחר מכן, נתח גדול מקבוצה זו מתקרב לגיל הפרישה.
עולי בריה"מ לשעבר מצויים בייצוג יתר מובהק בתעשייה. בעוד שבמשק כולו שיעור המועסקים שהם עולי בריה"מ בני 55 ומעלה עומד על כ-3.9%, בתעשייה הוא מגיע לכ-9.8% – גבוה פי 2.5. בקרב בני 60 ומעלה עומד השיעור על כ-2.5% במשק לעומת כ-5.8% בתעשייה, גבוה פי 2.3. בתעשייה יש כ-41,600 מועסקים בני 55 ומעלה שהם עולי בריה"מ, מתוכם כ-24,700 בני 60 ומעלה.
לא מדובר רק בכמות העובדים, אלא גם באובדן עובדים ותיקים עם ידע מקצועי וניסיון שנצברו לאורך עשרות שנים. אם עובד כזה עוזב בלי שנבנה לו מחליף ובלי שנעשה תהליך של העברת ידע, המפעל מאבד גם עובד וגם ידע ארגוני. לכן זו בעיית כוח אדם ובעיית פריון בו-זמנית.
תוכנית רחבה
כדי להתמודד עם המחסור החריף בכוח אדם בתעשייה, יש לקדם תוכנית מבנית רחבה המשלבת הגדלה מיידית של מכסות העובדים הזרים – כדי לגשר על פער הזמנים הבירוקרטי ומפני שנתוני הלמ"ס הנוכחיים אינם צופים פני עתיד – לצד הפניית משאבי מדינה להכשרות מקצועיות ממוקדות לישראלים. במקביל, יש לייצר פתרונות ארוכי טווח באמצעות שילוב אוכלוסיות בתת-ייצוג ומתן תמריצי מס להמשך העסקת עובדים מבוגרים לצמצום אובדן הידע.
"חובתנו הלאומית כעת היא להתעשת מיידית, לשנות כיוון ולהשקיע מסיבית בחינוך, בבינה המלאכותית ובאופק המקצועי של הצעירים בישראל כדי להבטיח את עתיד התעשייה והמשק", אמר נובוגרוצקי.