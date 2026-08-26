נשיא התאחדות התעשיינים, אברהם (נובו) נובוגרוצקי, התריע אתמול בשיחה עם ‏ynet‏ כי הממשלה הבאה ‏תהיה חייבת לטפל בדחיפות במצב שנוצר. "ממשלות ישראל לדורותיהן זנחו בהדרגה את החינוך הטכנולוגי ‏וההכשרות המקצועיות, כאשר היום כולנו משלמים את המחיר במחסור כואב בעובדים בתחומים הללו", אמר.‏

נשיא התאחדות התעשיינים, אברהם (נובו) נובוגרוצקי, התריע אתמול בשיחה עם ‏ynet‏ כי הממשלה הבאה ‏תהיה חייבת לטפל בדחיפות במצב שנוצר. "ממשלות ישראל לדורותיהן זנחו בהדרגה את החינוך הטכנולוגי ‏וההכשרות המקצועיות, כאשר היום כולנו משלמים את המחיר במחסור כואב בעובדים בתחומים הללו", אמר.‏

נשיא התאחדות התעשיינים, אברהם (נובו) נובוגרוצקי, התריע אתמול בשיחה עם ‏ynet‏ כי הממשלה הבאה ‏תהיה חייבת לטפל בדחיפות במצב שנוצר. "ממשלות ישראל לדורותיהן זנחו בהדרגה את החינוך הטכנולוגי ‏וההכשרות המקצועיות, כאשר היום כולנו משלמים את המחיר במחסור כואב בעובדים בתחומים הללו", אמר.‏

בדוח של התאחדות נאמר כי כדי להתמודד עם המחסור החריף בכוח אדם בענפי התעשייה, יש לקדם ‏בדחיפות תוכנית מבנית רחבה המשלבת הגדלה מיידית של מכסות העובדים הזרים – כדי לגשר על פער ‏הזמנים הבירוקרטי – לצד הפניית משאבי מדינה להכשרות מקצועיות ממוקדות עבור ישראלים.‏

בדוח של התאחדות נאמר כי כדי להתמודד עם המחסור החריף בכוח אדם בענפי התעשייה, יש לקדם ‏בדחיפות תוכנית מבנית רחבה המשלבת הגדלה מיידית של מכסות העובדים הזרים – כדי לגשר על פער ‏הזמנים הבירוקרטי – לצד הפניית משאבי מדינה להכשרות מקצועיות ממוקדות עבור ישראלים.‏

בדוח של התאחדות נאמר כי כדי להתמודד עם המחסור החריף בכוח אדם בענפי התעשייה, יש לקדם ‏בדחיפות תוכנית מבנית רחבה המשלבת הגדלה מיידית של מכסות העובדים הזרים – כדי לגשר על פער ‏הזמנים הבירוקרטי – לצד הפניית משאבי מדינה להכשרות מקצועיות ממוקדות עבור ישראלים.‏

עולי בריה"מ לשעבר מצויים בייצוג יתר מובהק בתעשייה. בעוד שבמשק כולו שיעור המועסקים שהם עולי ‏בריה"מ בני 55 ומעלה עומד על כ-3.9%, בתעשייה הוא מגיע לכ-9.8% – גבוה פי 2.5. בקרב בני 60 ומעלה ‏עומד השיעור על כ-2.5% במשק לעומת כ-5.8% בתעשייה, גבוה פי 2.3. בתעשייה יש כ-41,600 מועסקים בני ‏‏55 ומעלה שהם עולי בריה"מ, מתוכם כ-24,700 בני 60 ומעלה.‏

עולי בריה"מ לשעבר מצויים בייצוג יתר מובהק בתעשייה. בעוד שבמשק כולו שיעור המועסקים שהם עולי ‏בריה"מ בני 55 ומעלה עומד על כ-3.9%, בתעשייה הוא מגיע לכ-9.8% – גבוה פי 2.5. בקרב בני 60 ומעלה ‏עומד השיעור על כ-2.5% במשק לעומת כ-5.8% בתעשייה, גבוה פי 2.3. בתעשייה יש כ-41,600 מועסקים בני ‏‏55 ומעלה שהם עולי בריה"מ, מתוכם כ-24,700 בני 60 ומעלה.‏

עולי בריה"מ לשעבר מצויים בייצוג יתר מובהק בתעשייה. בעוד שבמשק כולו שיעור המועסקים שהם עולי ‏בריה"מ בני 55 ומעלה עומד על כ-3.9%, בתעשייה הוא מגיע לכ-9.8% – גבוה פי 2.5. בקרב בני 60 ומעלה ‏עומד השיעור על כ-2.5% במשק לעומת כ-5.8% בתעשייה, גבוה פי 2.3. בתעשייה יש כ-41,600 מועסקים בני ‏‏55 ומעלה שהם עולי בריה"מ, מתוכם כ-24,700 בני 60 ומעלה.‏