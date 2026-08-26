התאחדות התעשיינים מתריעה בדוח מיוחד כי עשרות אלפי עובדים מיומנים בתעשייה, שבאו לישראל עם ‏תחילת גל העלייה הגדול מבריה"מ לשעבר, הגיעו כעת לגיל הפנסיה ועתידים לפרוש מהעבודה. העובדים ‏האלו מותירים "חורים" גדולים במקצועות מובחרים, שרבים מהם השתלבו בהם עם הגעתם לארץ וסייעו ‏בשעתו ובשנים האחרונות לשגשוג המשק.‏
נשיא התאחדות התעשיינים, אברהם (נובו) נובוגרוצקי, התריע אתמול בשיחה עם ‏ynet‏ כי הממשלה הבאה ‏תהיה חייבת לטפל בדחיפות במצב שנוצר. "ממשלות ישראל לדורותיהן זנחו בהדרגה את החינוך הטכנולוגי ‏וההכשרות המקצועיות, כאשר היום כולנו משלמים את המחיר במחסור כואב בעובדים בתחומים הללו", אמר.‏
אברהם (נובו) נובוגרוצקיאברהם (נובו) נובוגרוצקי
אברהם (נובו) נובוגרוצקי
(צילום: ויקיפדיה)
בדוח של התאחדות נאמר כי כדי להתמודד עם המחסור החריף בכוח אדם בענפי התעשייה, יש לקדם ‏בדחיפות תוכנית מבנית רחבה המשלבת הגדלה מיידית של מכסות העובדים הזרים – כדי לגשר על פער ‏הזמנים הבירוקרטי – לצד הפניית משאבי מדינה להכשרות מקצועיות ממוקדות עבור ישראלים.‏
במקביל, יש לייצר פתרונות ארוכי טווח באמצעות שילוב אוכלוסיות בתת-ייצוג ומתן תמריצי מס להמשך ‏העסקת עובדים מבוגרים, לצמצום אובדן הידע שנוצר עם גל העלייה הגדול ממדינות בריה"מ לשעבר בשנות ה-‏‏90 ובתחילת שנות האלפיים. היום, כשלושה עשורים לאחר מכן, נתח גדול מקבוצה זו מתקרב לגיל הפרישה.‏
עולי בריה"מ לשעבר מצויים בייצוג יתר מובהק בתעשייה. בעוד שבמשק כולו שיעור המועסקים שהם עולי ‏בריה"מ בני 55 ומעלה עומד על כ-3.9%, בתעשייה הוא מגיע לכ-9.8% – גבוה פי 2.5. בקרב בני 60 ומעלה ‏עומד השיעור על כ-2.5% במשק לעומת כ-5.8% בתעשייה, גבוה פי 2.3. בתעשייה יש כ-41,600 מועסקים בני ‏‏55 ומעלה שהם עולי בריה"מ, מתוכם כ-24,700 בני 60 ומעלה.‏
לא מדובר רק בכמות העובדים, אלא גם באובדן עובדים ותיקים עם ידע מקצועי וניסיון שנצברו לאורך עשרות ‏שנים. אם עובד כזה עוזב בלי שנבנה לו מחליף ובלי שנעשה תהליך של העברת ידע, המפעל מאבד גם עובד ‏וגם ידע ארגוני. לכן זו בעיית כוח אדם ובעיית פריון בו-זמנית.‏

תוכנית רחבה

כדי להתמודד עם המחסור החריף בכוח אדם בתעשייה, יש לקדם תוכנית מבנית רחבה המשלבת הגדלה ‏מיידית של מכסות העובדים הזרים – כדי לגשר על פער הזמנים הבירוקרטי ומפני שנתוני הלמ"ס הנוכחיים ‏אינם צופים פני עתיד – לצד הפניית משאבי מדינה להכשרות מקצועיות ממוקדות לישראלים. במקביל, יש לייצר ‏פתרונות ארוכי טווח באמצעות שילוב אוכלוסיות בתת-ייצוג ומתן תמריצי מס להמשך העסקת עובדים מבוגרים ‏לצמצום אובדן הידע.‏
‏"חובתנו הלאומית כעת היא להתעשת מיידית, לשנות כיוון ולהשקיע מסיבית בחינוך, בבינה המלאכותית ‏ובאופק המקצועי של הצעירים בישראל כדי להבטיח את עתיד התעשייה והמשק", אמר נובוגרוצקי.‏