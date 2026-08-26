רשתות הקונדיטוריה העלו מחירי עוגות דבש וייקרו חלק מהעוגות החגיגיות לקראת ראש השנה. מי ייקר ומה ‏התייקר? השווינו מחירי תפריטי 2026 שהרשתות הוציאו לכבוד החג למחירי 2025 שלהן וזה מה שמצאנו.‏

לפני הכל, יש שתי צדיקות בשוק שהורידו מחירים, אולם גם אצלן ההוזלה באה לצד כוכבית.

גלריה צילום: שאטרסטוק

מאפה נאמן

הראשונה שהורידה מחירים היא רשת מאפה נאמן: עוגת דבש בחושה של ‏מאפה נאמן נמכרה ב-2025 ב-40 שקל ל-550 גרם ושתי עוגות ב-60 שקל. השנה, מאפה נאמן הגדילה ב-9% ‏את משקל עוגת הדבש הבחושה של הרשת ל-600 גרם והורידו את המחיר שלה ל-39 שקל, הוזלה של 10% ל-‏‏100 גרם מוצר. היא מוכרת השנה עוגות דבש נוספות ב-39 שקל: למשל עם חמוציות ואגוזי מלך במשקל 550 ‏גרם.‏

עד כאן ההוזלה. מחיר המבצע לעומת זאת, עלה במאפה נאמן לשתי עוגות ב-70 שקל במקום ב-60 שקל לפני ‏שנה. כלומר מ-5.45 שקלים ל-100 גרם ל-5.82 ל-100 גרם, התייקרות של כ-7%.‏

ב-2025, מאפה נאמן גבתה 45 שקל לעוגות פס פרימיום. השנה המחיר עלה ל-50 שקל, אבל ברשת מדגישים ‏שאלה לא אותן עוגות. בין היתר מדובר בטורט דבש קדאיף פיסטוק עם קרם פיסטוק ושערות קדאיף מקורמלות ‏וקוגלוף דבש שוקולד אספרסו עם נטיפי שוקולד ופונדנט אספרסו. בנוסף, אין כרגע מבצע כמות על העוגות ‏האלה, כשבשנה שעברה היה על עוגות פרימיום מבצע שתיים ב-80 שקל.‏

מימי נאמן שייך ממאפה נאמן

בייקרי

גם בבייקרי יש הוזלה: עוגת ריג'יק בבייקרי/דליקטסן (שכבות ביסקוויט דבש, קרם שמנת חמוצה וגנאש ‏אוורירי), נמכרת השנה ב-94 שקל ליחידה, ל-800 גרם, בשנה שעברה היא נמכרה ב-89 שקלים ל-750 גרם, ‏זאת הוזלה של 9%.‏

לעומת זאת עוגת דבש, אגוזים ושקדים של הבייקרי/דליקטסן: עוגה בחושה 550 גרם נמכרה ב-52 שקל בשנה ‏שעברה וכעת היא נמכרת ב-58 שקל, התייקרות של 11.5%.‏

לחמים

ברשת לחמים ייקרו חלק מעוגות הדבש. עוגת דבש קלאסית בלחמים עלתה 47 שקל בשנה שעברה ועכשיו 49 ‏שקל, התייקרות של 4%. עוגת דבש הדרים נמכרה אשתקד ב-93 שקל ועכשיו 109 שקל, כלומר העוגה עולה ‏‏16 שקל יותר, התייקרות של 17%.‏

מיקי שמו

אצל מיקי שמו, דובשניות התייקרו בשישה שקלים מ-39 שקל ל-45 שקל, עליית מחיר של 15.4%. עוגות דובוש ‏דבש ופס טארט טאטן התייקרו בעשרה שקלים מ-69 שקל ל-79 שקל, עליית מחיר של 14.5%. שטרודל וינאי ‏התייקר בשישה שקלים מ-49 שקל ל-55 שקל, עליית מחיר של 12.2%.‏

עוגת ג'פונז (קוטר 24 ס"מ) התייקרה ב-20 שקל מ-200 שקל ל-220 שקל, עליית מחיר של 10%. עוגת פלודן ‏תפוחים ודובדבנים התייקרה בשישה שקלים מ-69 שקל ל-75 שקל, עליית מחיר של 8.7%. עוגת עקיצת ‏הדבורה ועוגת תפוח וניל התייקרו בארבעה שקלים מ-75 שקל ל-79 שקל, עליית מחיר של 5.3%.‏

הרשת לא ייקרה עוגות דבש קלאסית ועוגת אגוזי מלך ושקדים ותמרים שנשארו במחיר של 55 שקל, עוגת ‏ג'פונז בקוטר 19 ס"מ שנשארה במחיר של 150 שקל, פס דולצ'ה מוס דבש שעדיין עולה 99 שקל, קייק תפוחים ‏קרמבלס שנמכר ב-69 שקל וקראנץ שקדים שנמכר ב-59 שקל.‏

ביסקוטי

גם בביסקוטי התייקרויות: מחיר עוגת דבש קלאסית (פרווה) ועוגת דבש וריקוטה, עלה בשלושה שקלים מ-49 ‏שקל ל-52 שקל, התייקרות של 6.12% בשתי העוגות. הרשת הציעה ב-2025 עוגות פלאמה, טורטה דה לה ‏נונה, וקווין בי בגודל פס ובגודל בינוני; וכעת מציעה בגדלים האלה עוגות ונילה דבש קורנפלקס וקרמו קרמל ‏דבש.‏

מחירה של עוגה בגודל בינוני עלה בשישה שקלים מ-152 שקל ל-158 שקל, התייקרות של 3.95%. מחירה של ‏עוגת פס עלה בשני שקלים מ-76 שקל ל-78 שקל, התייקרות של 2.63%.‏

רולדין

ברולדין, עוגות לחג נמכרו בשנה שעברה ב-169-46 שקל. השנה, מחיר עוגת דבש פשוטה נשאר 46 שקל אבל ‏עוגות הביניים התייקרו: עוגת דבש מרנג תפוחים והדרים ועוגת ריקוטה אגסים נמכרו לפני שנה ב-54 שקל. ‏העוגות המקבילות להן השנה, נמכרות ב-56 שקל, שני שקלים יותר, התייקרות של קרוב ל-4%. מדובר בעוגות ‏כמו עוגת דבש בננה פקאן חלבי: עוגת דבש בשילוב קרם קוקוס ושוקולד לבן, אגוזים ופקאן קלוי ועוגת דבש ‏מרנג אספרסו תפוחים: עוגת דבש פרווה בשילוב תפוחים, אגוזים ומרנג אספרסו.‏

עוגת דבש של רולדין ( צילום: אסף קרלה )

את עוגת עקיצת הדבורה (ספונג' וניל הדרים, טופי קרמל מלוח, קרם וניל וקראסט פלורנטין שקדים) שינו ‏מעוגה עגולה קוטר 21 ס"מ ב-149 שקל לעוגת פס כך שמחירה ירד בהתאם לכאורה, ל-75 שקל.‏

העוגה היקרה ביותר השנה היא בכלל קינוח בקערה בשם קרמו לימון וקדאיף מקורמל: מוס וניל, קרמבל ‏שקדים, קרמו לימון וקדאיף מקורמל שנמכרת ב-175 שקל, 3% יותר מהעוגות היקרות ביותר בשנה שעברה ‏שתומחרו ב-169 שקל.‏

ברולדין נמכרות גם עוגות דבש ב-79 שקל ו-89 שקל ומאפינס דבש עם תוספות שונות בארבעה שקלים ‏ליחידה, 56 שקל ל-14 יחידות.‏

רשת מימי

ברשת מימי מכרו בשנה שעברה עוגת מוס דבש תפוז קרמל בקוטר 18 סנטימטר שעלתה 142 שקל. היו גם ‏עוגות ב-144 שקל. השנה לא מצאנו עוגה ב-142 שקל אלא טארט טאטן תפוחים עם בצק סבלה ברטון פריך ‏ועשיר עם שנטילי וניל ב-144 שקל.‏

בוטיק סנטרל

בבוטיק סנטרל מכרו בשנה שעברה טארט טאטן תפוחים ודבש חלבי בטעם קרמלי, קוטר 22 סנטימטר, שעלה ‏‏188 שקל. בחג הזה הוא לא קיים, הקוטר לעוגות החג הצטמק ל-16, 18 ו-19 ס"מ. למשל, קרמבל תפוחים ‏פרווה בקוטר 16 נמכר ב-154 שקל. בגדול נראה שמחירי העוגות ברשת לא השתנו. היא מוכרת עוגות עגולות ‏ב-174 שקל, עוגות פס ב-77 שקל וקראנץ' רוגלעך דבש קינמון נמכר ב-56 שקל.‏

עוגת דבש של בוטיק סנטרל ( צילום: טל סיון ציפורין )

מבעלי רשת מאפה נאמן מימי נאמן שייך נמסר: "ראש השנה הוא חג של משפחה, מסורת והתחדשות. השנה רצינו ‏לתת ללקוחות שלנו יותר, עוגה גדולה יותר, קולקציה עשירה יותר ומחיר נגיש יותר. הגדלנו את עוגת הדבש ‏הקלאסית מ-550 גרם ל-600 גרם ובמקביל הורדנו את המחיר. מבחינתנו, חשוב לאפשר לכל בית בישראל ‏לחגוג סביב שולחן חג עשיר, מתוק ומשפחתי, בלי שהמחיר יהיה מכשול".‏

מרולדין נמסר שהעוגות שמחיריהן עלו התייקרו כי הן עוגות שמקבילות לעוגות השמרים שהיא ייקרה לפני ‏מספר חודשים.‏

ממיקי שמו נמסר בתגובה: "עוגת הדבש הקלאסית, שהיא המוצר המבוקש והפופולרי ביותר ברשת לקראת ‏ראש השנה, נותרה במחירה הזהה לשנה שעברה, וזאת על אף שהיא מיוצרת מדבש טהור ולא מתחליפי דבש, ‏על מנת לאפשר לכלל לקוחותינו לחגוג את החג עם העוגה האהובה במחיר נגיש.‏

‏"מחירי חלק מהמוצרים האחרים, ובהם עוגות פס ומארזים, עודכנו במסגרת עדכון מחירים כללי של 8% ‏בממוצע בלבד, שנבע מהעלייה המתמשכת בעלויות חומרי הגלם, הייצור, התפעול וכוח האדם. גם לנוכח עליות ‏אלה, אנו עושים ככל האפשר כדי לשמור על מחירים הוגנים ונגישים ללקוחותינו".‏

ממאפיית לחמים נמסר בתגובה: "מחירי העוגות שציינת נכונים ואכן עודכנו השנה, בהתאם לעדכוני מחירי חומרי הגלם. ‏גם השנה, ובמיוחד השנה - כל עוגות הדבש שלנו עשויות מהדבש הנהדר של מכוורת רייקין, עסק משפחתי ‏וציוני עם מכוורות הפזורות בכל רחבי הגליל והגולן, שפעל חודשים תחת אש".‏

מביסקוטי נמסר בתגובה: "מחירי העוגות עודכנו באופן שנועד לגלם את עליית התשומות עבורנו לאור עליית ‏המחירים ביחס לשנה שעברה במחירי חומרי הגלם והעלייה בהוצאות הקבועות, לצד עלייה בשכר העבודה של ‏כל עובדי המשק".‏

ממימי נמסר שהרשת לא העלתה מחירים.‏