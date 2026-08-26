רשתות הקונדיטוריה העלו מחירי עוגות דבש וייקרו חלק מהעוגות החגיגיות לקראת ראש השנה. מי ייקר ומה התייקר? השווינו מחירי תפריטי 2026 שהרשתות הוציאו לכבוד החג למחירי 2025 שלהן וזה מה שמצאנו.
לפני הכל, יש שתי צדיקות בשוק שהורידו מחירים, אולם גם אצלן ההוזלה באה לצד כוכבית.
מאפה נאמן
הראשונה שהורידה מחירים היא רשת מאפה נאמן: עוגת דבש בחושה של מאפה נאמן נמכרה ב-2025 ב-40 שקל ל-550 גרם ושתי עוגות ב-60 שקל. השנה, מאפה נאמן הגדילה ב-9% את משקל עוגת הדבש הבחושה של הרשת ל-600 גרם והורידו את המחיר שלה ל-39 שקל, הוזלה של 10% ל-100 גרם מוצר. היא מוכרת השנה עוגות דבש נוספות ב-39 שקל: למשל עם חמוציות ואגוזי מלך במשקל 550 גרם.
עד כאן ההוזלה. מחיר המבצע לעומת זאת, עלה במאפה נאמן לשתי עוגות ב-70 שקל במקום ב-60 שקל לפני שנה. כלומר מ-5.45 שקלים ל-100 גרם ל-5.82 ל-100 גרם, התייקרות של כ-7%.
ב-2025, מאפה נאמן גבתה 45 שקל לעוגות פס פרימיום. השנה המחיר עלה ל-50 שקל, אבל ברשת מדגישים שאלה לא אותן עוגות. בין היתר מדובר בטורט דבש קדאיף פיסטוק עם קרם פיסטוק ושערות קדאיף מקורמלות וקוגלוף דבש שוקולד אספרסו עם נטיפי שוקולד ופונדנט אספרסו. בנוסף, אין כרגע מבצע כמות על העוגות האלה, כשבשנה שעברה היה על עוגות פרימיום מבצע שתיים ב-80 שקל.
בייקרי
גם בבייקרי יש הוזלה: עוגת ריג'יק בבייקרי/דליקטסן (שכבות ביסקוויט דבש, קרם שמנת חמוצה וגנאש אוורירי), נמכרת השנה ב-94 שקל ליחידה, ל-800 גרם, בשנה שעברה היא נמכרה ב-89 שקלים ל-750 גרם, זאת הוזלה של 9%.
לעומת זאת עוגת דבש, אגוזים ושקדים של הבייקרי/דליקטסן: עוגה בחושה 550 גרם נמכרה ב-52 שקל בשנה שעברה וכעת היא נמכרת ב-58 שקל, התייקרות של 11.5%.
לחמים
ברשת לחמים ייקרו חלק מעוגות הדבש. עוגת דבש קלאסית בלחמים עלתה 47 שקל בשנה שעברה ועכשיו 49 שקל, התייקרות של 4%. עוגת דבש הדרים נמכרה אשתקד ב-93 שקל ועכשיו 109 שקל, כלומר העוגה עולה 16 שקל יותר, התייקרות של 17%.
מיקי שמו
אצל מיקי שמו, דובשניות התייקרו בשישה שקלים מ-39 שקל ל-45 שקל, עליית מחיר של 15.4%. עוגות דובוש דבש ופס טארט טאטן התייקרו בעשרה שקלים מ-69 שקל ל-79 שקל, עליית מחיר של 14.5%. שטרודל וינאי התייקר בשישה שקלים מ-49 שקל ל-55 שקל, עליית מחיר של 12.2%.
עוגת ג'פונז (קוטר 24 ס"מ) התייקרה ב-20 שקל מ-200 שקל ל-220 שקל, עליית מחיר של 10%. עוגת פלודן תפוחים ודובדבנים התייקרה בשישה שקלים מ-69 שקל ל-75 שקל, עליית מחיר של 8.7%. עוגת עקיצת הדבורה ועוגת תפוח וניל התייקרו בארבעה שקלים מ-75 שקל ל-79 שקל, עליית מחיר של 5.3%.
הרשת לא ייקרה עוגות דבש קלאסית ועוגת אגוזי מלך ושקדים ותמרים שנשארו במחיר של 55 שקל, עוגת ג'פונז בקוטר 19 ס"מ שנשארה במחיר של 150 שקל, פס דולצ'ה מוס דבש שעדיין עולה 99 שקל, קייק תפוחים קרמבלס שנמכר ב-69 שקל וקראנץ שקדים שנמכר ב-59 שקל.
ביסקוטי
גם בביסקוטי התייקרויות: מחיר עוגת דבש קלאסית (פרווה) ועוגת דבש וריקוטה, עלה בשלושה שקלים מ-49 שקל ל-52 שקל, התייקרות של 6.12% בשתי העוגות. הרשת הציעה ב-2025 עוגות פלאמה, טורטה דה לה נונה, וקווין בי בגודל פס ובגודל בינוני; וכעת מציעה בגדלים האלה עוגות ונילה דבש קורנפלקס וקרמו קרמל דבש.
מחירה של עוגה בגודל בינוני עלה בשישה שקלים מ-152 שקל ל-158 שקל, התייקרות של 3.95%. מחירה של עוגת פס עלה בשני שקלים מ-76 שקל ל-78 שקל, התייקרות של 2.63%.
רולדין
ברולדין, עוגות לחג נמכרו בשנה שעברה ב-169-46 שקל. השנה, מחיר עוגת דבש פשוטה נשאר 46 שקל אבל עוגות הביניים התייקרו: עוגת דבש מרנג תפוחים והדרים ועוגת ריקוטה אגסים נמכרו לפני שנה ב-54 שקל. העוגות המקבילות להן השנה, נמכרות ב-56 שקל, שני שקלים יותר, התייקרות של קרוב ל-4%. מדובר בעוגות כמו עוגת דבש בננה פקאן חלבי: עוגת דבש בשילוב קרם קוקוס ושוקולד לבן, אגוזים ופקאן קלוי ועוגת דבש מרנג אספרסו תפוחים: עוגת דבש פרווה בשילוב תפוחים, אגוזים ומרנג אספרסו.
את עוגת עקיצת הדבורה (ספונג' וניל הדרים, טופי קרמל מלוח, קרם וניל וקראסט פלורנטין שקדים) שינו מעוגה עגולה קוטר 21 ס"מ ב-149 שקל לעוגת פס כך שמחירה ירד בהתאם לכאורה, ל-75 שקל.
העוגה היקרה ביותר השנה היא בכלל קינוח בקערה בשם קרמו לימון וקדאיף מקורמל: מוס וניל, קרמבל שקדים, קרמו לימון וקדאיף מקורמל שנמכרת ב-175 שקל, 3% יותר מהעוגות היקרות ביותר בשנה שעברה שתומחרו ב-169 שקל.
ברולדין נמכרות גם עוגות דבש ב-79 שקל ו-89 שקל ומאפינס דבש עם תוספות שונות בארבעה שקלים ליחידה, 56 שקל ל-14 יחידות.
רשת מימי
ברשת מימי מכרו בשנה שעברה עוגת מוס דבש תפוז קרמל בקוטר 18 סנטימטר שעלתה 142 שקל. היו גם עוגות ב-144 שקל. השנה לא מצאנו עוגה ב-142 שקל אלא טארט טאטן תפוחים עם בצק סבלה ברטון פריך ועשיר עם שנטילי וניל ב-144 שקל.
בוטיק סנטרל
בבוטיק סנטרל מכרו בשנה שעברה טארט טאטן תפוחים ודבש חלבי בטעם קרמלי, קוטר 22 סנטימטר, שעלה 188 שקל. בחג הזה הוא לא קיים, הקוטר לעוגות החג הצטמק ל-16, 18 ו-19 ס"מ. למשל, קרמבל תפוחים פרווה בקוטר 16 נמכר ב-154 שקל. בגדול נראה שמחירי העוגות ברשת לא השתנו. היא מוכרת עוגות עגולות ב-174 שקל, עוגות פס ב-77 שקל וקראנץ' רוגלעך דבש קינמון נמכר ב-56 שקל.
מבעלי רשת מאפה נאמן מימי נאמן שייך נמסר: "ראש השנה הוא חג של משפחה, מסורת והתחדשות. השנה רצינו לתת ללקוחות שלנו יותר, עוגה גדולה יותר, קולקציה עשירה יותר ומחיר נגיש יותר. הגדלנו את עוגת הדבש הקלאסית מ-550 גרם ל-600 גרם ובמקביל הורדנו את המחיר. מבחינתנו, חשוב לאפשר לכל בית בישראל לחגוג סביב שולחן חג עשיר, מתוק ומשפחתי, בלי שהמחיר יהיה מכשול".
מרולדין נמסר שהעוגות שמחיריהן עלו התייקרו כי הן עוגות שמקבילות לעוגות השמרים שהיא ייקרה לפני מספר חודשים.
ממיקי שמו נמסר בתגובה: "עוגת הדבש הקלאסית, שהיא המוצר המבוקש והפופולרי ביותר ברשת לקראת ראש השנה, נותרה במחירה הזהה לשנה שעברה, וזאת על אף שהיא מיוצרת מדבש טהור ולא מתחליפי דבש, על מנת לאפשר לכלל לקוחותינו לחגוג את החג עם העוגה האהובה במחיר נגיש.
"מחירי חלק מהמוצרים האחרים, ובהם עוגות פס ומארזים, עודכנו במסגרת עדכון מחירים כללי של 8% בממוצע בלבד, שנבע מהעלייה המתמשכת בעלויות חומרי הגלם, הייצור, התפעול וכוח האדם. גם לנוכח עליות אלה, אנו עושים ככל האפשר כדי לשמור על מחירים הוגנים ונגישים ללקוחותינו".
ממאפיית לחמים נמסר בתגובה: "מחירי העוגות שציינת נכונים ואכן עודכנו השנה, בהתאם לעדכוני מחירי חומרי הגלם. גם השנה, ובמיוחד השנה - כל עוגות הדבש שלנו עשויות מהדבש הנהדר של מכוורת רייקין, עסק משפחתי וציוני עם מכוורות הפזורות בכל רחבי הגליל והגולן, שפעל חודשים תחת אש".
מביסקוטי נמסר בתגובה: "מחירי העוגות עודכנו באופן שנועד לגלם את עליית התשומות עבורנו לאור עליית המחירים ביחס לשנה שעברה במחירי חומרי הגלם והעלייה בהוצאות הקבועות, לצד עלייה בשכר העבודה של כל עובדי המשק".
ממימי נמסר שהרשת לא העלתה מחירים.
מבעלי רשת הפטיסרי בוטיק סנטרל עופר גל נמסר בתגובה: "למרות העלייה במחירי חומרי הגלם, ובפרט במחיר הדבש הגולמי, החלטנו גם השנה לשמור על מחירי עוגות הדבש ללא שינוי. אנו נמשיך ככה גם בחגים הבאים, ככל שנוכל".