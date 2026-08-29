הניסיון הראשון של מיכל גבאי לחזור לעבודה, לאחר חודשים ארוכים של היעדרות, הסתיים כעבור שעה. ‏‏"התמוטטתי", היא משחזרת, "אחר כך לא הגעתי לעבודה במשך שבוע. ראיתי שזה גומר אותי". גם הניסיון ‏השני הסתיים באופן דומה. זה קרה חודשים לאחר שהתנפצה התקווה לשובה של בתה שני, שעבדה כבודקת ‏ביטחונית במסיבת הנובה והוגדרה נעדרת במשך 47 ימים – עד שגופתה זוהתה.‏

הציפייה והחרדה התחלפו באבל ובכאב שאינו מרפה. קרוב לשלוש שנים חלפו מאז, אך עבור מיכל הזמן כמעט ‏חסר משמעות. "זה לא משהו שחולף", היא אומרת. "אין לזה זמן מוגדר, הלוואי שהיה". הכאב שאין לו מזור ‏מתבטא גם בקושי אדיר לחזור לשגרת עבודה. לפני 7 באוקטובר גבאי כיהנה כחשבת שכר בעיריית יקנעם, ‏תפקיד לחוץ ותובעני. "שני תמיד אמרה לי – את הורגת את עצמך בעבודה, את לא חושבת על עצמך", ‏משחזרת מיכל. כשניסתה לשוב לעבודה, בצעדים מהוססים, היא גילתה שהיא פשוט לא מסוגלת. אף שעובדת ‏אחרת מילאה את מקומה כחשבת השכר, והיא התבקשה רק לסייע ככל יכולתה, גבאי גילתה שזה פשוט קשה ‏מדי. "המוח שלי בבלקאאוט, אני לא זוכרת כלום. פעם הייתי עושה מיליון ואחד דברים, והיום אם יש לי משימה ‏אחת אני נלחצת". בינתיים המשכנתה לא הולכת לשום מקום, והסבת מקצוע במצבה נראית גם היא כמשוכה ‏בלתי אפשרית.‏

גלריה מיכל גבאי. "אנחנו אבודים, לא מתפקדים ואין מי שיעזור לנו להרים את עצמנו ( צילום: גיל נחושתן )

‏"המערכת מצפה שתמשיכי הלאה"‏

באופן רשמי, מיכל עדיין מועסקת בעבודתה. "מקום העבודה עושה הרבה כדי שאשאר", היא אומרת. היא ‏משתדלת ללכת ככל שהיא מצליחה, אבל זה קורה מעט מאוד. כמה שעות פה, כמה שעות שם. ימי החופשה ‏והמחלה שלה נוצלו עד תום, והשכר שהיא מקבלת נראה בהתאם. הלב והראש שלה נמצאים במקום אחר: עם ‏שני, עם ההרצאות שהיא מעבירה לזכרה בהתנדבות. "זה מה שעוזר לי להרים את הראש מהכרית, להמשיך ‏לתפקד", היא אומרת. במשך תקופה ארוכה חשבה שהקושי האדיר לחזור לשגרת עבודה ייחודי רק לה, ‏ובהדרגה גילתה שהיא לא לבד. "יש אנשים שלא עובדים, או פוטרו, או עברו למשהו שדורש מהם מעט שעות ‏עבודה ביום. והבנתי שאולי אני לא הלא נורמלית", היא אומרת. "אנחנו אבודים, אנחנו לא מתפקדים, ואין מי ‏שיעזור לנו. אף אחד לא עוזר להורים שלא מצליחים להרים את עצמם ולחזור למעגל העבודה".‏

הרגשתה של מיכל מגובה בממצאים שנאספו לאחרונה במסגרת מחקר שערך המוסד לבטיחות וגהות בקרב ‏עובדות ועובדים שנפגעו באופן ישיר מאירועי 7 באוקטובר ומהמלחמה, ובחן כיצד הושפעו היבטים שונים של ‏הבטיחות והבריאות התעסוקתית שלהם. במסגרת המחקר תושאלו קרוב ל-600 אנשים ונשים, בהם משפחות ‏שכולות, אנשים שאיבדו אדם קרוב אליהם ומשפחות פצועים, וכן משרתי מילואים ששירתו תקופה ממושכת ‏ותושבי קו העימות שהתפנו מביתם או שנותרו בו בצל הטילים והאזעקות. תשובותיהם הושוו לאלה של קבוצת ‏הביקורת, שמשתתפיה לא נפגעו באופן ישיר מהמלחמה.‏

בעוד המחירים הנפשיים של המלחמה מדוברים וזוכים להד ציבורי, ההיבט התעסוקתי נדיר יותר – וכך גם ‏המענים מצד מוסדות המדינה ומקומות העבודה. המחקר מלמד כי מי שחוו מקרוב את השלכות המלחמה ‏נעדרו תקופה ממושכת יותר מהעבודה, ורבים מהם גם החליפו תפקיד או התפטרו לגמרי – בשיעורים גבוהים ‏בהרבה בהשוואה לקבוצת הביקורת. לעיתים, הם התפטרו לאחר שהרגישו חוסר הבנה או תמיכה מצד ‏המעסיק. לעיתים, כיוון שחשו כי סדרי העדיפויות שלהם השתנו בעקבות השבר שחוו. לעיתים, הסיבות ‏שלובות זו בזו.‏

‏"כמה שניסיתי לחזור, הבנתי שזה לא נכון לי", אומרת מירי פינס, שאיבדה ב-7 באוקטובר את בתה, פקד קים ‏דוקרקר – קצינת מג"ב שנרצחה במסיבת הנובה. פינס חזרה לעבודתה כאשת מינהלה בתיכון כחודשיים לאחר ‏האסון, אבל החזרה הייתה קשה. "למערכות יש ציפייה שתמשיכי הלאה, שתביאי תוצרת כמו עובד רגיל. זה ‏לגיטימי. אבל את לא באמת שם, את לא כמו כולם. התחושה היא שהעולם נופל לך על הראש. לא יכולתי ‏להמשיך יותר". גם ניסיונותיה לרדת לחצי משרה, או לעבוד חלק מהשעות מהבית, לא צלחו, וכעבור כעשרה ‏חודשים היא התפטרה מעבודתה. ומאז היא עסוקה בהנצחת בתה. "את אומרת לעצמך – אני נותנת את הזמן ‏שלי לאחרים במקום להתעסק בילדה המתה שלי, בהנצחה. ככה אני רואה את הדברים", היא אומרת.‏

מירי פינס עם קים ז"ל

‏"הגישה הרווחת היא שחזרה לשגרה היא הדבר המבורך, ובחלק מהמקרים זה נכון", אומרת ד"ר מרגנית אופיר ‏גוטלר מהמרכז לבטיחות וגהות, שערכה את המחקר יחד עם ד"ר לליב אגוזי וד"ר מאור כלפון חכמיגרי, "אבל ‏זה צריך לקרות בצורה מותאמת ומודעת". המחקר מתמקד בהיבטים הנוגעים לבריאותם של נפגעי 7 ‏באוקטובר ששבו לעבודתם; אלה נמצאים בסיכון גבוה יותר לשחיקה, בעיות שינה ורגשות שליליים, וכמחצית ‏אף העידו כי מאז ששבו לעבודה הם נוטים שלא להקפיד על נוהלי הבטיחות הנדרשים – שיעור גבוה ‏משמעותית בהשוואה לקבוצת הביקורת. "אנשים צריכים שיתפרו להם את הדרך לחזור לעבודה, וזה משהו ‏שלא נלמד בשום קורס למשאבי אנוש", אומרת אופיר גוטלר.‏

‏"המדינה צריכה לפתח מענים"‏

מהמחקר עולה כי מעסיקים רבים השתדלו לגלות אכפתיות, ועובדים רבים שנפגעו העידו כי מעסיקיהם העניקו ‏להם גמישות, ימי חופש רבים יותר ותמיכה. ואולם, כשליש מהנשאלים העידו שלא קיבלו התאמות מיוחדות. ‏‏"יש רצון טוב ואכפתיות, אבל המחקר מעלה גם הרבה קשיים שילוו את הנפגעים ואת מקומות העבודה עוד זמן ‏רב", אומרת אופיר גוטלר. מחברות הדוח סבורות כי הקשיים העולים מהמחקר מחייבים מענה סדור מטעם ‏הממשלה והמעסיקים. "לא מספיק לומר למעסיקים 'תהיו קשובים'. המדינה צריכה לפתח מענים ומשאבים ‏ולסייע לארגונים".‏

כך למשל, מוצע לעגן בחקיקה הגנות במקום העבודה לאנשים שחוו טראומה – בדומה לאלה הקיימות כיום ‏לנשים בהיריון ומצבים אישיים אחרים. עוד מוצע לגבש מנגנון שיבחן את כשירותם של נפגעי הטראומה ‏בעבודות בסיכון גבוה, כמו עבודה בגובה ונהיגה. לצד ההמלצות ברמת המדינה, מחברות הדוח ממליצות גם ‏למעסיקים לגבש מדיניות פנימית בנושא. "צריך להבין שיש אתגרים ממושכים בחזרה לעבודה, והם לא ‏ליניאריים. יכול להיות שיגיע טריגר שיציף – ופתאום תהיה רגרסיה מטורפת. כרגע יש הרבה חוסר אונים ‏ומבוכה של מקומות העבודה מול הנושא הזה".‏

המחקר מפנה זרקור גם כלפי אוכלוסיית משרתי המילואים, ובפרט מי שנעדרו מהעבודה במשך ימים רבים ‏מאוד. המעברים החדים בין השירות לבין שגרת העבודה, ההיעדרות הממושכת והמחירים שהיא גובה והעומס ‏שהוטל על כתפי בנות ובני הזוג הם רק חלק מההיבטים שעלו מהנתונים והשיחות. "לפעמים המעסיק דורש ‏לחזור מיד לתלם, אבל זה קשה. בשירות קרבי אתה חווה את הפחדים הכי גדולים שלך, וכשאתה חוזר מצפים ‏ממך לחזור לדבר על לקוחות ודד-ליינים. לוקח זמן להסתגל לזה", אומר רושל מושייב, לוחם במילואים שמרבה ‏להשמיע את קולם של המשרתים.‏