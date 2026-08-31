בליבת המהלך עומד החיבור בין רובע החדשנות המתגבש לבין העיר העתיקה ושכונות המגורים הסמוכות (ב' ו-ד') המתאפיינות בריכוז גבוה של סטודנטים וצעירים. תעריף הנסיעה יעמוד על 6 שקלים לפתיחת כלי ו-1.1 שקלים לכל דקת רכיבה.