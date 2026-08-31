חברת המיקרו-מוביליטי השיתופית ליים (Lime) מרחיבה את פריסתה בישראל, ותהיה הראשונה להפעיל מערך אופניים וקורקינטים חשמליים שיתופיים בבאר-שבע.
הפעילות תצא לדרך בשיתוף העירייה והחברה העירונית לפיתוח עסקי "יעדים", כחלק מתוכנית תחבורתית לחיבור מוקדי הביקוש בבאר-שבע ולהפחתת התלות ברכב פרטי ובכלים חשמליים לא מפוקחים.
הפיילוט העירוני יחל בפריסה ראשונית של 100 זוגות אופניים ו-100 קורקינטים. לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית באוקטובר, צפוי המערך לגדול לכ-500 כלים. הצי יתרכז במוקדי תנועה מרכזיים, ובהם תחנות הרכבת, התחנה המרכזית, פארק ההייטק "גב-ים", המרכז הרפואי סורוקה, אוניברסיטת בן-גוריון, אצטדיון טרנר ואזור התעשייה נאות חובב.
בליבת המהלך עומד החיבור בין רובע החדשנות המתגבש לבין העיר העתיקה ושכונות המגורים הסמוכות (ב' ו-ד') המתאפיינות בריכוז גבוה של סטודנטים וצעירים. תעריף הנסיעה יעמוד על 6 שקלים לפתיחת כלי ו-1.1 שקלים לכל דקת רכיבה.