עשרות מיליוני שקלים לשיקום הצפון כלואים בפלונטר הפוליטי והיישובים באזור נאלצים להקפיא פרויקטים, ואף להוציא עובדים לחופשה כפויה. כל זאת בעת שהאזור מוכה האסון זקוק לפעולות רבות של שיקום.

כך, עם בור תקציבי הולך וגדל, הקפאת כספים והיעדר התחייבויות חשבונאיות - עודכנו רכזות הקהילות במועצה האזורית מעלה יוסף שעל גבול לבנון, כי עליהן לצאת לחופשה כפויה מאחר ולא נותרו כספים לשלם על עבודתן. כמו כן, הופסקה בבת אחת פעילותם של עשרות יועצים ארגוניים ליישובים בצפון.

גלריה עבודות פיתוח בגבול. מאות משפחות מחכות למבנים

גם במועצות אזוריות וביישובים נוספים הסמוכים לגבול הוקפאו פרויקטים רבים של שיקום, צמיחה וחוסן במרחב מוכה האסון. עשרות מיליוני השקלים, הכוללים את החלטת ממשלה לשיקום הצפון ותוכנית "חוסן", תקועים כתוצאה ממאבק פוליטי ומשפטי בירושלים.

המצב הקיים מעמיק את משבר האמון בין היישובים מוכי המלחמה בצפון לבין הממשלה והמדינה שנראה כי אינן מייחסות דחיפות רבה למימוש ההתחייבויות הכספיות.

המבנים מחכים

למעשה יש מה שמכונה "שכונות צמיחה", שהוקמו על הגבול וממתינים לבתים שיוצבו עליהם והם תקועים. בחלקם החלה אתמול הצבת מבנים, כאשר מדובר במספרים בודדים של ששה ותשעה מבנים, אך המיזם זקוק לעשרות מיליוני השקלים שעדיין לא הגיעו למועצות.

מאחורי המשבר - שתי עתירות לבג"ץ נגד העברת כספים קואליציוניים ומגזריים, שהביאו באופן גורף להקפאת כלל ההעברות שבוצעו עם פיזור הממשלה בוועדת הכספים בכנסת. למרות שחברי האופוזיציה, בהובלת ח"כ נעמה לזימי (הדמוקרטים) שעתרו נגד הממשלה, הסכימו להחריג את התקציבים לצפון - חילוקי דעות משפטיים ובירוקרטיים בין החשב הכללי באוצר, אגף התקציבים ושר האוצר מונעים את הזרמת הכסף. ההזרמה נעצרה למרות שחלק מהכספים כבר "הופשר" בידי בג"צ

משה דוידוביץ, ראש המועצה האזורית מטה אשר. "לשחרר את הכספים" ( צילום: נחום סגל )

למעשה מאפריל האחרון, היישובים המוחלשים ביותר על הגדר לא מקבלים שיפוי על משכורות בעלי תפקידים ורכזי קהילה. במקביל, פרויקטים לשיקום תשתיות והקמת שכונות צמיחה בהיקף של כ-250 מיליון שקלים נעצרו, וקבלנים ניצבים בפני שוקת שבורה.

במשרד האוצר מתקיימים דיונים בניסיון לפתור את בעיית העיכוב, ולדברי גורם בכיר במשרד, הכספים יועברו תוך ימים. אלא שבצפון כבר מאבדים אמון וההבטחות האלו נשמעות כבר למעלה משבועיים. "תקציבי קו העימות לא אמורים להיות בני ערובה", אומר בתסכול משה דוידוביץ, יו"ר פורום יישובי קו העימות וראש מועצה אזורית מטה אשר. "כולם מסכימים עליהם - אז שישחררו אותם, וגם בג"צ צריך לשחרר אותם".

גם בגולן המציאות דומה. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "זו מציאות נוראית, תקועים לנו עשרות מיליוני שקלים על סתם. בבני יהודה וחיספין היינו אמורים להתחיל לבנות ואנחנו לא יכולים".

פגיעה ארגונית

בינתיים, הפגיעה הארגונית ביישובים בעיצומה. "הוצאנו יועצים ארגוניים שליוו את הנהגות יישובים ב-100% מימון לחופשה כפויה", מתאר גורם בהתיישבות בגבול הצפון.

"זה לא אינסטלטור שאומרים לו 'תבוא אחרי החגים' - אלו תהליכים של שנתיים לבניית אמון במוסדות המדינה שפשוט נמחקים". היועצים מלווים את היישובים המפונים במאמצי השיקום וביום אחד פשוט נאלצו להפסיק את עבודתם.

הזעם מופנה ישירות להיעדר ההנהגה. "המציאות הזאת לוקחת אותנו אחורה במאמצי השיקום והצמיחה" אומרת טל אוחנה, פרויקטורית הצמיחה ב'מעלה יוסף'. "אני לא מצליחה להבין למה כספי שיקום הצפון זוכים להגדרה של כספים קואליציוניים? מדובר בהחלטות שאושרו לפני חודשים ארוכים ותכליתן בניית תשתיות קהילתיות וקידום החוסן האישי של התושבים".