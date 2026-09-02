השכונה המבוקשת ביותר לשכירות בקיץ 2026 הייתה נווה שאנן בחיפה. אחריה מדורגות שכונת נחלאות בירושלים ושכונת מרכז הרצליה ורק במקום הרביעי מופיעה שכונת לב תל-אביב. כך עולה מניתוח נתוני הביקושים לשכירות למגורים בישראל בקיץ הנוכחי.

הבדיקה, המבוססת על נתוני לוח מדלן, בחנה את הביקושים למגורים בשכירות מתחילת יולי ועד סוף אוגוסט השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בסך הכל נסקרו 1,614 שכונות ברחבי הארץ במטרה להשיב על שתי שאלות: אילו שכונות הן המבוקשות ביותר לשכירות כיום, ובאילו שכונות נרשמה העלייה המשמעותית ביותר בביקוש לעומת הקיץ שעבר.

גלריה מובילה בביקוש לשכירות. נווה שאן בחיפה. צילום: שרון צור

הדירוג אינו מבוסס רק על המספר הכולל של אנשים שהתעניינו בדירות בכל שכונה. במדלן בחנו את מאגר הפניות למודעות להשכרה - טופסי יצירת קשר, שיחות טלפון ופניות ווטסאפ - כאשר כל פונה נספר פעם אחת בלבד. לצד הביקוש נמדד גם ההיצע בפועל, כלומר מספר מודעות ההשכרה שהיו באוויר בכל שכונה, ולא רק מודעות שקיבלו פניות.

הדירוג מבוסס על אינדקס משולב של שלושה פרמטרים: נפח הפניות הכולל לנכסי השכרה בשכונה, מספר הפניות לכל מודעה ומספר הצפיות בנכס. המטרה הייתה למנוע מצב שבו שכונות גדולות יגיעו אוטומטית לצמרת רק משום שיש בהן מספר גדול של דירות ומודעות, ומנגד למנוע ממספר קטן של מודעות בשכונה זעירה להקפיץ אותה בדירוג.

בצמרת דירוג השכונות המבוקשות ביותר ניצבת, כאמור, נווה שאנן בחיפה, ואחריה נחלאות בירושלים, מרכז הרצליה, לב תל-אביב ורמות רמז בחיפה. בהמשך הרשימה נמצאות השכונות המרכז השקט בפתח-תקווה, הירוקה המרכזית בהרצליה, אחוזה בחיפה, הצפון הישן בתל-אביב (החלק הדרום-מזרחי) והצפון הישן (החלק הצפוני). חיפה מחזיקה 6 מתוך 20 המקומות הראשונים ואילו תל-אביב מחזיקה 7, אבל במקומות נמוכים יותר.

שכונת נחלאות בירושלים ( צילום: גיל יוחנן )

בהמשך הרשימה מדורגות מרכז העיר בירושלים במקום ה-11, מרכז הכרמל בחיפה במקום ה-12, נווה אביבים בתל-אביב במקום ה-13 ושרונה במקום ה-14. צפון-מערב בת-ים נמצא במקום ה-15, ואחריו יד אליהו, מתחם הבורסה ברמת-גן, פלורנטין, הדר עליון וכרמל מערבי בחיפה.

צילום: מירב ריגלר

טל קופל, מנכ"ל אתר מדלן שערך את הבדיקה, סבור כי יש מכנה משותף ברור לשכונות שהגיעו לצמרת. "אנחנו רואים שרשימת השכונות המבוקשות היא רשימה עירונית מאוד, קרובה למרכזי הערים אם לא במרכזן ממש. לא נמצאות בה שכונות חדשות או שכונות מגדלים, מה שאומר משהו על טעמם של השוכרים בעת הזו: מי ששוכר מעוניין לגור קרוב למרכז העניינים, והשקט פחות מעניין אותו".

שרון אשל, זכיין אנגלו סכסון חיפה, מתייחס לשכונה המדורגת בראש הרשימה ואומר כי "שכונת נווה שאנן היא השכונה הגדולה בישראל, ומובילה כיום את הביקושים בחיפה. היא סמוכה לטכניון ולאוניברסיטה, כך שיש סטודנטים רבים שכבר החלו לחפש בה דירות לקראת שנת הלימודים האקדמית הקרובה".

לדבריו, "נווה שאנן עוברת תהליכי התחדשות עירונית משמעותיים ויש בה היצע גדול של דירות חדשות עם ממ"דים. במצב השוק הנוכחי, שבו יש מעט עסקאות רכישה, אנשים מעדיפים לשכור דירה עם פתרון מיגון. השכונה מציעה חלופה זולה יחסית לכרמל, עם טווח מחירים רחב של כ-3,000-7,000 שקל לחודש, כלומר יש שילוב בין דירות ישנות לדירות איכותיות שעברו התחדשות".

צילום: פיליפ

אשל מוסיף כי "באופן כללי, אנו רואים בחיפה עליית מחירים דרמטית של 20%-30% במחירי השכירות ביחס לשנה שעברה. הצורך הגובר במיגון הוביל לזינוק עצום במחירי השכירות של דירות חדשות בהשוואה לאשתקד, אלו סכומים שלא נראו כמותם בעיר בעבר".

שינוי בביקוש

אלא שדירוג השכונות המבוקשות ביותר מספר רק חצי מהסיפור. הבדיקה השוותה גם את קיץ 2026 לתקופה המקבילה ב-2025 כדי לזהות היכן חל שינוי של ממש בביקוש. את העלייה במספר הפניות לכל מודעה הובילה שכונת לב תל-אביב (החלק המערבי), שבה נרשם זינוק של 116% לעומת הקיץ שעבר.

אחריה הירוקה המרכזית בהרצליה, עם עלייה של 76%, ואחוזה בחיפה עם 70%. בשוק הפשפשים וצפון יפו עלה מספר הפניות למודעה ב-59%, ביד אליהו ב-57%, בשיכון בבלי ב-53% ובדרום-מערב בת-ים ב-53%. במרכז העיר דרום בכפר-סבא נרשמה עלייה של 49%.

במדלן מסבירים כי גידול במספר הפניות הכולל לשכונה אינו מעיד בהכרח על התחזקות אמיתית של הביקוש. אם במקביל פורסמו הרבה יותר דירות להשכרה, מספר הפניות יכול לעלות מבלי שהתחרות בין השוכרים על כל דירה תגבר. העלייה בפניות למודעה מאפשרת לזהות את המקומות שבהם הלחץ מצד השוכרים אכן התחזק ביחס להיצע.

עומר קורן

לדברי השמאי והמשפטן ארז כהן, "הביקושים בשוק השכירות מראים שהשוכרים מחפשים היום לא רק את תל-אביב, אלא גם חלופות איכותיות ונגישות בערים אחרות. חיפה, ירושלים והרצליה בולטות מאוד, בעוד שבתל-אביב הביקוש עדיין חזק בעיקר בשכונות המרכזיות. המשמעות היא ששוק השכירות ממשיך להיות פעיל, אבל הוא נעשה הרבה יותר בררני ותלוי במיקום ובתמורה שהשוכר מקבל ביחס למחיר".