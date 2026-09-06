עיתונאית "ידיעות אחרונות" ו-ynet נווית זומר זכתה באות הוקרה מיוחד מטעם מועצת הצמחים על סיקור מעמיק, רציף ורב-שנים של ענף החקלאות הישראלית. האות הוענק לה ביום חמישי האחרון בטקס חגיגי שנערך בקריה החקלאית בבית דגן, במעמד שר החקלאות וביטחון המזון אבי דיכטר, יו"ר מועצת הצמחים ד"ר דוד אסף, מ"מ מנכ"ל המועצה עזרא בכר ויו"ר ענף הירקות מאיר יפרח.
האות הוענק לזומר במסגרת טקס שנתי שבו הוענקו תעודות הוקרה לחקלאים מצטיינים מרחבי הארץ על תרומה מיוחדת לענף, חדשנות טכנולוגית, עמידה בתקני איכות מחמירים וקידום המחקר וההדרכה החקלאית.
בנימוקי הענקת האות המיוחד לזומר אמר מ"מ מנכ"ל מועצת הצמחים עזרא בכר: "לאורך כל שנות עבודתה העיתונאית השכילה נווית זומר להביא לקדמת הבמה את קולם של החקלאים, לנתח את הסוגיות הבוערות של ענפי הצומח באומץ ובאובייקטיביות, ולשקף לציבור את החשיבות האסטרטגית של ביטחון המזון. כתיבתה היסודית והמחויבות העמוקה שלה לאמת הציגו את הנעשה בעולם החקלאי באופן מאוזן, תוך שיקוף הקשיים, האתגרים וההצלחות. אות זה מוענק כביטוי הערכה עמוק על היותה מופת לעיתונות כלכלית-חברתית אחראית ומשפיעה".