בנימוקי הענקת האות המיוחד לזומר אמר מ"מ מנכ"ל מועצת הצמחים עזרא בכר: "לאורך כל שנות עבודתה העיתונאית השכילה נווית זומר להביא לקדמת הבמה את קולם של החקלאים, לנתח את הסוגיות הבוערות של ענפי הצומח באומץ ובאובייקטיביות, ולשקף לציבור את החשיבות האסטרטגית של ביטחון המזון. כתיבתה היסודית והמחויבות העמוקה שלה לאמת הציגו את הנעשה בעולם החקלאי באופן מאוזן, תוך שיקוף הקשיים, האתגרים וההצלחות. אות זה מוענק כביטוי הערכה עמוק על היותה מופת לעיתונות כלכלית-חברתית אחראית ומשפיעה".