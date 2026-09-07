תוספת התקציב הגדולה שהבטיח ראש הממשלה להעביר בדחיפות למערכת הביטחון תקועה, וספק רב אם תועבר עוד לפני הבחירות שיתקיימו בעוד חודש וחצי. זאת אף שבצבא טענו בשבועות האחרונים שמצב ההיערכות וחימוש הצבא מצוי כבר "על פי תהום".

במגעים שהתקיימו עד לפני שלושה שבועות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' סוכם שתקציב המדינה ייפרץ, כדי לאפשר תוספת של עשרות מיליארדי שקלים לתקציב הביטחון.

כוחות צה"ל בגבול הדרום ( צילום: Jack Guez/AFP )

שר האוצר ביקש מנתניהו שיקבע בהקדם את הסכום הסופי, כדי שניתן יהיה להכין באוצר את "הצעת המחליטים" לאישור הממשלה. אלא שמאז נתניהו לא הודיע לסמוטריץ' מה הסכום הסופי שעליו החליט כתוספת למערכת הביטחון.

סמוטריץ' אמר לנתניהו שהאוצר ישתף פעולה עם כל סכום שאותו יחליט נתניהו להוסיף למערכת הביטחון, אך ביקש שהסכום יהיה "המינימום ההכרחי הנדרש כעת כדי לא לפגוע בהתקשרויות עתידיות והצטיידות דחופה". לטענת סמוטריץ’, "עם הסכומים הנוספים שמעבר לכסף הדחוף ממש, יש להמתין להחלטת הממשלה הבאה".

נראה היה שנתניהו קרוב להורות על פריצת התקציב בכ-25-30 מיליארד שקלים, בהתאם להסכמת שר האוצר, אך עד כה ההוראה לא ניתנה ובעקבות כך לא החל התהליך לפריצת התקציב ובאוצר לא הוכן עדיין שום מסמך שיובא לאישור הממשלה.