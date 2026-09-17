‏"אני עולה למגרש ואני אסיר תודה שגם בגילי אני לא צריך לתלות את הנעליים", אומר שלמה קרמר, ממייסדי ‏צ'ק פוינט ואימפרבה ומי שמכונה "סנדק הסייבר". בגיל 60, אחרי שורה ארוכה של הצלחות ומאות מיליוני ‏דולרים, הוא עדיין מתייחס להייטק כמו למשחק שהוא לא רוצה להפסיק לשחק: "התענוג העיקרי שלי בחיים ‏הוא עדיין הייטק, לא חופשות סקי יוקרתיות ודברים כאלה".‏

קרמר הוא כיום מייסד-שותף ומנכ"ל ‏Cato Networks‏, שהוערכה בסבב הגיוס האחרון בכ-4.8 מיליארד דולר. ‏לצד היזמות הוא משקיע ותיק בחברות טכנולוגיה. הוא גדל ברמת גן, שירת ביחידה 8200, גרוש ואב לחמישה.‏

שלמה קרמר ( צילום: bepo )

מה המיתוס הכי גדול על ניהול שגילית שהוא פשוט לא נכון?‏ ‏"שאפשר ללמוד ניהול בבתי ספר, להוציא תואר שני בניהול ולנהל. אני חושב שניהול הוא מסוג הדברים ‏שלומדים כמו שלמדו פעם, בחונכות. דרך הרגליים, כמו שקוראים לזה בצבא".‏

אבל כשאתה מחפש מנהלים עבור המיזמים שלך, הרבה פעמים המועמדים יגיעו עם קורות חיים של בתי ספר ‏למינהל עסקים.‏ ‏"ייתכן, אבל אני לא מסתכל על זה בכלל. אני לא מחפש הכשרה בווסט פוינט, אני מחפש כמה סבבים עשית ‏בווייטנאם, אם אפשר להשתמש במטאפורה הזאת. מה חווית ובאיזה קנה מידה חווית, זה מלמד אותי הרבה ‏יותר על מה שהבן אדם מביא איתו מאשר איפה הוא הלך ללמוד".‏

אתה מחפש אנשים כמוך? יוצאי יחידות טכנולוגיות, 8200 או 81. יש לזה משמעות?‏

‏"אני מחפש אנשים, אני לא מחפש מותגים. אני מחפש אנשים שהם בילדרים באופי שלהם, שכבר בנו משהו, ‏שכבר נתקלו בקשיים שהם הולכים להיתקל בהם והתמודדו איתם. אם תשאל אותי מה הדבר שהכי קיבלנו ב-‏‏8200, ואני מניח שאם הייתי שואל את גיל שוויד הוא היה מסכים עם זה, מעבר לחשיפה לטכנולוגיות ולבעיות ‏מתקדמות – זאת תחושת המסוגלות. זה היה סוג של סיירת מטכ"ל, הכל אפשרי".‏

יש דברים בישראל שמדאיגים אותך. היית אחד מקברניטי ההייטק הישראלי שגם הרימו דגל אדום.‏

‏"היה חשוב לי בזמנו לעמוד חוצץ נגד הניסיון לעשות הפיכה משטרית ולשנות את מה שהייתה מדינה, ועדיין ‏מדינה, דמוקרטית ליברלית ולהפוך אותה לתיאוקרטיה משיחית. אני חושב שזו הייתה נקודה מאוד מאוד ‏חשובה בזמן שבו ההתנגדות האזרחית עצרה את התהליך הזה במידה רבה".‏

זה לא מובן מאליו. הבית שגדלת בו היה הרבה יותר מזוהה עם הימין.‏ ‏"כן, אבל הימין שהבית שלי היה מזוהה איתו, ההורים שלי וכל המשפחה, היה הימין של מנחם בגין, שהוא ימין ‏דמוקרטי וליברלי. בזמנו בגין נחשב ימני כיוון שהדעות שלו ביחס לסכסוך הישראלי-ערבי היו ימניות. ההבדל ‏הפסיק מזמן להיות ימין ושמאל והפך להיות דמוקרטי-ליברלי לעומת תיאוקרטיה משיחית ודתית. זה ההבדל ‏שאני הצבעתי עליו, ואני חושב שהוא עולה בקנה אחד גם עם האמונות שאני זוכר מהילדות בזמן בגין".‏

מה הדבר הראשון שאתה בודק בנייד שלך כשאתה קם בבוקר?‏ ‏"אני אספר לך כמה מילים על קייטו, שממציאה קטגוריה שנקראת ‏SASE‏. אנחנו הענן שמספק ‏Network‏ ו-‏Security‏ ל-5,000 ארגונים, ואם הענן למטה, הביזנס של הארגון למטה. אז הדבר הראשון בבוקר שאני בודק, ‏והאחרון בלילה שאני בודק, הוא שהכול בסדר עם הענן ואין תקלות".‏

כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה הצלחות, ובסוף אתה על הפרטים הקטנים.‏ ‏"לגמרי. אני חושב שזה מאוד חשוב למנהל לשלב ראייה אסטרטגית, אבל מצד שני שהתמונה הרחבה תהיה ‏מעוגנת בהבנה מאוד עמוקה של הפרטים הקטנים".‏

מה גורם לך להידלק? מה גורם לך להתלהב? הרי באים אליך אינספור יזמים עם הצעות, והזמן שלך שווה ‏הרבה מאוד כסף.‏ ‏"ריח של קרקע פורייה, במובן האינטלקטואלי. עוד אין גידולים בקרקע, מצד שני היא לא יבשה, זה לא עקר. זה ‏משהו שטומן בחובו הבנה של משהו גדול שיכול לקרות פה. עוד לא ברור לגמרי איך, ויש פה את הקו בין הבנה ‏עמוקה של משהו לבין הרבה מאוד אי-ידיעה שצריך לחשוף אותה.‏

‏"זה המצב שאני מחפש בכל הפעמים שהתחלתי סטארט-אפ. גם ליזמים אני אומר: בואו תספרו לי על הרעיון ‏שלכם. אני מחפש לא רק רעיון ספציפי, אלא את הקרקע סביבו".‏

מה מפחיד אותך?‏ ‏"אני חושב שה-‏AI‏ זו הבעיה מספר 1 של המין האנושי, גם מבחינה פוליטית-כלכלית וגם מבחינה פסיכולוגית, ‏אבל אני לא בטוח שאני יודע מה התשובות. אני די בטוח שלנסות לעצור ‏AI‏, להאט ‏AI‏ או לעשות רגולציה ל-‏AI‏ ‏‏– כל הפתרונות האלה הם פתרונות סרק שלא יעבדו. אי אפשר לעצור את המעגל הקפיטליסטי של קידום ‏הטכנולוגיה ואת המעגל הלאומי של תחרות בין מדינות באמצעות טכנולוגיה. פשוט אי אפשר.‏

‏"בעולם של ‏AI‏, שבו אין אמת ואין שקר והכול יכול להיות מיוצר במסות אדירות ובאמינות מאוד גבוהה, היכולת ‏של מדינות טוטליטריות לפגוע במדינות ששומרות על זכות הדיבור היא מדאיגה ביותר. אז מבחינה פוליטית ‏אני מאוד מודאג, אבל זה כמובן לא נעצר רק שם".‏

מה ההרגל היומי ששומר אותך שפוי בכל הלחץ הזה?‏ ‏"אני משתדל להתאמן כמעט כל בוקר. הייתי מרים משקולות, סגן אלוף ישראל לנוער. היום יש פילאטיס וחדר ‏כושר, ובאמת הגיע הזמן שאני אוסיף גם אירובי".‏

אתה עוד בודק מה השווי האישי שלך? אחרי מאות המיליונים הראשונים, כשזה נערם ונערם, זה עוד משנה ‏לך?‏ ‏"אני אוהב את המשחק, אבל הדרך לבדוק אם ניצחת או הפסדת היא לפי הכסף, לפי ה-‏outcome‏ הכלכלי של ‏מה שאתה עושה, ולכן זה בהחלט משנה לי".‏

יש מי שמצ'פר את עצמו במכוניות או בשעוני יוקרה, או נגיד בנכס ב-100 מיליון שקל בנווה צדק, כמו שקנית ‏לפני כחצי שנה.‏ ‏"צריך לחיות איפשהו, אז כן, מדי פעם אני קונה איזה בית כדי לגור בו ומוכר את הבית הישן. אני לא מתיימר ‏להיות נזיר או שום דבר כזה, ואני נהנה מהחיים ומקל על החיים שלי במידת האפשר. אבל התענוג העיקרי שלי ‏בחיים הוא עדיין הייטק, לא חופשות סקי יוקרתיות ודברים כאלה".‏

אתה מאמין באלוהים?‏ ‏"אני מאמין במסתורין".‏