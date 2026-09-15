בשל כך הם נאלצו לצמצם השנה את שטחי גידול אבטיחי ה'מללי' בחצי. הזן נקרא על שם כפר מלל שבו טופח ונחשב לגידול חסכוני במים, דל קלוריות ועשיר בברזל, אבץ ואשלגן. אבל הוא במגמת נסיגה. "זה שוק שאין בו הרבה מגדלים וכולם מצביעים על ירידה של 60-70% בשוק, משתי סיבות: הראשונה, ההתחזקות של החמנייה הסינית; והסיבה השנייה היא שהאוכלוסייה שצרכה את גרעיני האבטיח מתבגרת, ועבור הדור הצעיר זה מוצר שקשה לפצח ודורש מאמץ ומיומנות וכמעט לא צורכים אותו", מסבירים אנשי "ג"ג - החברה לפיתוח הגליל", המתמחים בגידול אבטיח לגרעינים.