מה שהיה סמל במשך שנים לנשנוש ישראלי תוך כדי צפיה במשחק או בשיחה עם חברים הולך ונעלם: ענף גידול גרעיני האבטיח המקומי ממשיך להצטמצם והולך ונעלם לטובת מתחרה ממין אחר, שחקן גרעין חזק ומוצלח - מסין הרחוקה.
חקלאי עמק החולה מסבירים כי הקהל הישראלי כנראה פשוט מתעצל, מצביע בשיניים, ומעדיף לוותר על הפיצוח הסיזיפי של גרעיני האבטיח הלבנים, הקטנים והדקים - לטובת גרעיני החמנייה השחורים המיובאים מסין, שנחשבים לאחידים וטעימים יותר.
בשל כך הם נאלצו לצמצם השנה את שטחי גידול אבטיחי ה'מללי' בחצי. הזן נקרא על שם כפר מלל שבו טופח ונחשב לגידול חסכוני במים, דל קלוריות ועשיר בברזל, אבץ ואשלגן. אבל הוא במגמת נסיגה. "זה שוק שאין בו הרבה מגדלים וכולם מצביעים על ירידה של 60-70% בשוק, משתי סיבות: הראשונה, ההתחזקות של החמנייה הסינית; והסיבה השנייה היא שהאוכלוסייה שצרכה את גרעיני האבטיח מתבגרת, ועבור הדור הצעיר זה מוצר שקשה לפצח ודורש מאמץ ומיומנות וכמעט לא צורכים אותו", מסבירים אנשי "ג"ג - החברה לפיתוח הגליל", המתמחים בגידול אבטיח לגרעינים.
עופר גרשוביץ, בן המושב אליפלט ובעל פז"מ של שלושים שנות חקלאות, לא אומר נואש. הוא מאמין כי המקומיים לא יפנו עורף ויכירו ביתרונות הגרעין הישראלי: "בשנים האחרונות מנסים החקלאים להכניס לישראל זן חדש של גרעיני אבטיחים, שהם גדולים יותר, בתקווה שיפתחו את פלח השוק הזה ואולי יביאו להיפוך מגמה. אבל זה ייקח לא מעט שנים".
פורסם לראשונה: 00:00, 16.09.26