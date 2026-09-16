בעוד 40 ימים בדיוק יתקיימו בישראל הבחירות לכנסת ה-26. לראשונה מזה שבע שנים יתקיימו הבחירות במועדן, לאחר שהכנסת השלימה כהונה בת ארבע שנים מאז הבחירות בנובמבר 2022. עלותן המוערכת כעת תגיע לכ-4 מיליארד שקל.

לפחות בעניין אחד הועילה התמשכות כהונת הכנסת הנוכחית – אי חזרה על הוצאות העתק מדי שנה או אחרי מספר חודשים, בניהול עוד ועוד מערכות בחירות יקרות. כך עברו על ישראל ארבע מערכות בחירות תוך פחות משנתיים: באפריל 2019, בספטמבר 2019, במרץ 2020, ממש בתחילת משבר הקורונה, ובמרץ 2021. מאז 2015 עברו על ישראל, עם הבחירות הקרובות שבע מערכות בחירות תוך עשר שנים.

קלפי ( צילום: אוהד צויגנברג )

עלות הבחירות מתחלקת למעשה בין הנזק למשק, שעיקרו תשלום של שכר גבוה במיוחד, עד 200%, במפעלים ובמסחר, השבתת חלק מהייצור והעבודה במשק למשך יממה שלמה, ועלות עצם קיום הבחירות וניהולן על ידי ועדת הבחירות המרכזית וכמובן מימון הבחירות למפלגות.

להערכת המחלקה למחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים העלות המשוערת למשק עבור יום השבתון בשל הבחירות נאמדת הפעם בכ-2.68 מיליארד שקל. הערכה זו מבוססת על נתוני השכר הממוצע של שכירים ישראלים, תוך הבחנה בין המגזר הציבורי הרחב והעסקי.

לפי חוק, כל העובדים השכירים זכאים ליום חופש בתשלום מלא, ושכירים שמועסקים ביום הבחירות מקבלים בפועל תוספת תשלום גדולה. האומדן מבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המשקפים את נתוני השכר החודשי הממוצע שבין יולי 2025 ליוני 2026 ומספר השכירים המועסקים במשק הישראלי באותה תקופה.

במגזר העסקי מועסקים כיום 2.540 מיליון עובדים ובמגזר הציבורי 1.583 מיליון עובדים ובכלל המשק 4.123 מיליון עובדים. השכר החודשי הממוצע במגזר העסקי מגיע ל-15,776 שקל ובמגזר הציבורי ל-11,908 שקל ובכלל המשק השכר הממוצע הוא 14,288 שקל.

בסך הכל עלות יום הבחירות תגיע ל-1.82 מיליארד שקל ובמגזר הציבורי ל-86 מיליון שקל ובסך הכל העלות תסתכם לכן ב-2.68 מיליארד שקל.

לעלות הזאת יש כמובן להוסיף את עלות תקציב ועדת הבחירות, שמהווה את ההוצאה של המדינה על ניהול והפעלת הבחירות לכנסת ה-26. בספר התקציב לשנת 2026 סעיף "בחירות ומימון מפלגות" הוא 976 מיליון שקל, אך לאחר ההעברות התקציביות הוא עודכן ל-1.027 מיליארד שקל.

תקציב ועדת הבחירות לפעילות השוטפת שלה השנה הוא 111 מיליון שקל, לעומת 81 מיליון שקל בשנת 2025.

לכנסת ה-26 נקבעה יחידת מימון של 1.835 מיליון שקל לחבר כנסת. מקדמת מימון הבחירות הועלתה מ-70% ל-80% מיחידת מימון לכל חבר כנסת וההוצאה הזאת למעשה כבר בוצעה ועבור כל ח"כ מכהן הוקצב סכום של 1.468 מיליון שקל.

העלות הכוללת של הבחירות לכנסת ה-25 בנובמבר של שנת 2022 הגיעה קרוב ל-3 מיליארד שקלים. זאת, כאשר לפי חישובי התאחדות התעשיינים הן עלו אז 2.14 מיליארד שקל.

תקציב ועדת הבחירות עמד רק על 538 מיליון שקל ומימון המפלגות הסתכם ב-200 מיליון שקל. הבחירות בחודש הבא יעלו למשק כ-4 מיליארד שקלים, התייקרות משמעותית, בעיקר בשל עליית השכר במשק, האינפלציה והעלאת תקציב ועדת הבחירות המרכזית.