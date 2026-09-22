אפקט ביג גלילות - התחרות גוברת וקניוני המרכז מוסיפים אטרקציות: אחרי השקת הגרביטי (פארק אטרקציות) בתוך קניון שבעת הכוכבים בהרצליה שהוקם בהשקעה של 50 מיליון שקל, גם קניון רננים מוסיף אטרקציות. הקניון ברעננה יקים בהשקעה בסך 12 מיליון שקל, בשותפות עם חברת מובילנד המתמחה בבתי קולנוע חדשניים, עשרה אולמות אינטימיים לקולנוע בתוך הקניון (במקום סניף הום סנטר שישנה מיקום) על שטח של 2,500 מ"ר.

שישה אולמות יהיו משודרגים עם מושבים נפתחים בכיוונון מלא, אולמות הכוללים ספות, אולם ייעודי לילדים ולמשפחות, וכן אולם ייעודי למופעים, הצגות וכנסים. בנוסף, יפתח גם מתחם קולינריה עם מזנון פתוח בשירות עצמי, מודל מילוי חופשי של שתייה ובר רחב. הקמת אולמות הקולנוע באה בנוסף להקמה של 12 מגרשי פאדל, בשטח 6,000 מ"ר שמושקים על גג רננים.

גלריה קניון רננים ( צילום: ליאור אביטן )

כזכור, פתיחתו של ביג גלילות, פגעה תחילה בביצועי הקניונים באזור המרכז, שהבינו שכדי לעמוד בתחרות הם חייבים להתחדש. גם בעולם הופכים הקניונים ממרכזי קניות קלאסיים עם דגש על אופנה למרכז פנאי לכל המשפחה שמספקים חוויות בתחומי ספורט, בידור וקולינריה.

דרור עוקשי, מנכ"ל קניון רננים, אמר בשיחה עם ynet ו"ממון", כי "הקניונים כיום נדרשים להגדיר מחדש את תפקידם ולספק לציבור מענה רחב שמשלב בין קניות, קולינריה, ספורט ותרבות. הדבר מחייב הרחבת שטחי הפנאי בקניון, כדוגמת מגרשי הפאדל על הגג, וכעת אולמות הקולנוע החדשים שנועדו למצב את הקניון כמרכז סגנון חיים הפעיל כל שעות היום".

עד לפני 10 שנים פעלו בתי קולנוע בקניונים ביניהם בשבעת הכוכבים וברננים. הם נסגרו במה שאז הוגדר כעידן הכבלים וערוצי הסרטים הביתיים. (גרביטי שהושק הקיץ בשבעת הכוכבים נבנה על שטח של בתי הקולנוע שפעלו במקום ונסגרו). הקניונים גם העדיפו בזמנו להשתמש בשטח היקר שהתפנה לטובת עוד חנויות אופנה, שהיוו אז מוקד פעילותם.

בכיר בענף הקניונים אמר כי "כיום תחום האופנה לבדו לא מספק את הצרכן, כי הוא מוצא בכל הקניונים את אותן רשתות. כדי לשמור על טרפיק, תנועת לקוחות, יש צורך באטרקציות נוספות שיביאו אותו למתחם. הקהל רוצה גירויים חדשים. בישראל, פתיחת ביג גלילות זירזה את הצורך להתחדשות בקניונים הסובבים אותו, שהבינו שצריכים להכניס חדשנות כדי לעמוד בתחרות".

התחרות גוברת וקניוני המרכז מוסיפים אטרקציות. ביג גלילות ( צילום: קובי קואנקס )

להתחדשות של הרננים יש גם תמיכה מהעירייה. ראש העיר רעננה, חיים ברוידא, אמר כי "פתיחת מתחם הקולנוע החדש הוא חלק ממדיניות העירייה לעירוב שימושים של עסקים, השכלה, תרבות ופנאי". טקס הנחת אבן הפינה לפרויקט יתקיים מחר במעמד ראש העיר, הנהלת קניון רננים וקבוצת JTLV, והנהלת רשת מובילנד, ויציין את תחילת עבודות ההקמה של בתי הקולנוע.