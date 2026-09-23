"העסקים בגליל בעצם לא התאוששו ולא חזרו", מספר ניסן זאבי, מועמד "ביחד" לכנסת ותושב כפר גלעדי שבגליל: "אפילו במלחמת העצמאות לא חווינו פינוי כל כך ארוך של כל כך הרבה יישובים. זה למעשה ההישג היחיד של חיזבאללה".
זאבי, בן 43, נשוי לבוסמת ואב לשני ילדים, נמצא במקום ה־15 ברשימת ביחד. הוא גם מי שעומד מאחורי קידום הצעת החוק של המפלגה לשיקום הצפון.
החוק המוצע מבקש לקבוע מסגרת תקציבית לתמיכה ביישובי הגליל, שתימשך עד שנת 2035. עיקרי ההצעה: הרחבת אזור קו העימות לטווח של 12 קילומטרים מגבול לבנון - אזור שיזכה לתמיכה תקציבית נרחבת. חבילת הטבות הכוללת פטור מדורג ממס הכנסה לתושבים, הפחתת מס חברות וסבסוד ממשלתי מלא להנחות בארנונה.
במפגש שהתקיים במלון גליליון, השתתפו בין היתר ראש המועצה האזורית גליל עליון וראשי המועצות של מבואות החרמון, יסוד המעלה וחצור הגלילית. הם סיפרו על מציאות של תיירות מרוסקת, עסקים קורסים, ומאבקי פשיעה וגביית דמי חסות שחזרו למרחב.
בנט הציג בפניהם את הקווים המנחים מאחורי דרישת החקיקה, שהוא התחייב שתהיה חלק מהתנאים של מפלגתו להצטרפות לממשלה: "אני אומר בצורה מאוד חדה - הצפון והדרום לא סימטריים", אמר לראשי הרשויות. "הדרום במצב טוב ברמת השקעות, ברמת התפתחות, ברמת תחבורה ציבורית, ברמת צמיחה. הנגב במצב מצוין. הצפון לא. ובמיוחד הגליל המזרחי".
בעוד מפלגות אחרות כמו “ישר!” של איזנקוט הציגו עד כה מצע כללי ולא קונקרטי, וכשתוכניתו של סמוטריץ' עוסקת ב"ייהוד הגליל", “ביחד” טוענים כי בידיהם הפתרון הדרוש למרחב. כאן, מדגישים במפלגה, היוזמה מגיעה לשם שינוי מתוך המרחב הצפוני, ולא מגורמים זרים שאינם חיים את השבר בקו העימות: "50 שנה מציגים לנו תוכניות והחלטות ממשלה", אמר זאבי בהתייחס לתוכניות של מפלגות אחרות לצפון: "הגיע הזמן לחוק, ולא להחלטות שלא מיושמות בשטח. החיים של תושבי קו העימות, נמצאים בסעיף קטן ד' בשעה 22:00 בלילה בוועדת. ועד שלא נבין שאנחנו צריכים ללמוד מיש"ע ומסקטורים אחרים איך נלחמים על האינטרסים שלנו, לא נצליח לאושש את הצפון".
ביקורתו של זאבי הופנתה גם כלפי הליכוד, שלא הציבה מועמד גלילי במקום ריאלי: "ראינו כבר נציגים מקו העימות, שלא באמת עבדו למעננו. הדוגמה הכי צורמת זה ניסים ואטורי, שנבחר בליכוד כנציג הגליל והעמקים ולא עשה כלום לטובת שיקום הצפון".
הוא מסכם: "אנחנו נמצאים בנקודת מפתח של 'להיות או לחדול. חייבים לעבור למדיניות שמסתכלת מהגבולות למרכז".
פורסם לראשונה: 00:00, 24.09.26