"העסקים בגליל בעצם לא התאוששו ולא חזרו", מספר ניסן זאבי, מועמד "ביחד" לכנסת ותושב כפר גלעדי שבגליל: "אפילו במלחמת העצמאות לא חווינו פינוי כל כך ארוך של כל כך הרבה יישובים. זה למעשה ההישג היחיד של חיזבאללה".

"העסקים בגליל בעצם לא התאוששו ולא חזרו", מספר ניסן זאבי, מועמד "ביחד" לכנסת ותושב כפר גלעדי שבגליל: "אפילו במלחמת העצמאות לא חווינו פינוי כל כך ארוך של כל כך הרבה יישובים. זה למעשה ההישג היחיד של חיזבאללה".

"העסקים בגליל בעצם לא התאוששו ולא חזרו", מספר ניסן זאבי, מועמד "ביחד" לכנסת ותושב כפר גלעדי שבגליל: "אפילו במלחמת העצמאות לא חווינו פינוי כל כך ארוך של כל כך הרבה יישובים. זה למעשה ההישג היחיד של חיזבאללה".

בנט הציג בפניהם את הקווים המנחים מאחורי דרישת החקיקה, שהוא התחייב שתהיה חלק מהתנאים של מפלגתו להצטרפות לממשלה: "אני אומר בצורה מאוד חדה - הצפון והדרום לא סימטריים", אמר לראשי הרשויות. "הדרום במצב טוב ברמת השקעות, ברמת התפתחות, ברמת תחבורה ציבורית, ברמת צמיחה. הנגב במצב מצוין. הצפון לא. ובמיוחד הגליל המזרחי".

בנט הציג בפניהם את הקווים המנחים מאחורי דרישת החקיקה, שהוא התחייב שתהיה חלק מהתנאים של מפלגתו להצטרפות לממשלה: "אני אומר בצורה מאוד חדה - הצפון והדרום לא סימטריים", אמר לראשי הרשויות. "הדרום במצב טוב ברמת השקעות, ברמת התפתחות, ברמת תחבורה ציבורית, ברמת צמיחה. הנגב במצב מצוין. הצפון לא. ובמיוחד הגליל המזרחי".

בנט הציג בפניהם את הקווים המנחים מאחורי דרישת החקיקה, שהוא התחייב שתהיה חלק מהתנאים של מפלגתו להצטרפות לממשלה: "אני אומר בצורה מאוד חדה - הצפון והדרום לא סימטריים", אמר לראשי הרשויות. "הדרום במצב טוב ברמת השקעות, ברמת התפתחות, ברמת תחבורה ציבורית, ברמת צמיחה. הנגב במצב מצוין. הצפון לא. ובמיוחד הגליל המזרחי".