כשיצרני המיקסרים הסיניים שואלים את איציק גבאי, מנכ"ל ומבעלי ‏OIG‏, מדוע הישראלים צריכים קערות ענק ‏של 8 ליטר, הוא כבר יודע את התשובה. "מה אתם אופים שם?", הם מתפלאים. התשובה, מסתבר, קשורה לא ‏רק לעוגות ולחלות של שבת, אלא לתופעה שצוברת תאוצה בישראל: אירועי וטקסי הפרשת חלה. יותר ויותר ‏נשים מתכנסות יחד סביב קערות ענק, לשות בצק, מדליקות נרות, מברכות, מתפללות ומצטלמות, מעלות ‏לרשתות החברתיות ומפיצות את התופעה.‏

על פי הערכות, כ-50 אלף אירועי הפרשת חלה טקסיים מתקיימים מדי שנה, ובהם משתתפות בממוצע 15-25 ‏נשים. ויש גם רבים גדולים יותר. התופעה כבר מזמן חורגת מגבולות המגזר החרדי ופורחת דווקא בקרב נשים ‏חילוניות, צעירות, משפיעניות וסלבס, מבר רפאלי ונועה קירל ועד עדן פינס וספיר קשתי, שהפכו את הטקס ‏הרוחני, שמקורו באחת המצוות המזוהות במסורת היהודית עם נשים, לאירוע חברתי ואינסטגרמי. סביב הטקס ‏נבנה שוק שלם: מערב ביתי פשוט שעולה כמה מאות שקל ועד אירוע כלה מושקע שיכול להגיע גם ל-20 אלף ‏שקל, ובמקרים מסוימים ל-30-40 אלף שקל ויותר. ההוצאות הן בעיקר על מנחה, מעצבת, מפיקת האירוע, ‏די.ג'יי, אביזרים נלווים, חומרי גלם וכמובן מיקסרים שיכולים להתמודד עם 2 ק"ג קמח ויותר.‏

גלריה טקס הפרשת חלה אצל הרבנית רבקה בריסטיצקי ( צילום: דנה קופל )

‏"זיהינו את המגמה לפני חמש שנים", אומר גבאי. "הקורונה והישיבה הממושכת בבית הגדילו את תופעת ‏האפייה הביתית ובכמויות, ועל כך נוסף טרנד הפרשת החלה שהפך לתופעה והקפיץ את הדרישה לקערות ‏הענק".‏

הקורונה, שחיזקה את האפייה הביתית, הייתה רק חלק מהסיפור. מאז 7 באוקטובר מספרים העוסקים בתחום ‏על התחזקות נוספת של הצורך בטקסים האלה, שמרגיעים, מחברים ונותנים תחושת משמעות למשתתפות.‏ ‏"הצמא גדול ולא ייפסק", אומרת הרבנית חגית שירה מצפת. "הרצון פשוט לא נגמר. המלחמה הגדילה אותו. ‏קיימתי טקסי הפרשת חלה גם תוך כדי אזעקות".‏

המלחמה הגדילה את הביקוש

חודש תשרי נחשב לאחת מעונות השיא השנתיות של הפרשות חלה ציבוריות. יש שבתות שיא, כמו שבת ‏בראשית שאחרי שמחת תורה, שבה מתחילים מחדש לקרוא בתורה, או השבת שאחרי פסח, הנחשבת לשבת ‏שבה אופים חלות מפתח כסגולה לפרנסה. גם עונות החתונות בחורף ובקיץ מרובות בטקסי הפרשת חלה. ‏טריגר נוסף הוא "השבת העולמית" שתחול השנה ב-30 באוקטובר, פרויקט שמירת שבת עולמי שהחל בדרום ‏אפריקה באוקטובר 2013 וכיום לוקחים בו חלק מיליוני יהודים בארץ ובעולם. המעמד הגדול ביותר בשנה ‏שעברה נערך בבואנוס איירס, אבל היו גם מעמדי הפרשת חלה בעשרות יישובים בישראל, כולל אילת, בעשרות ‏ריכוזים יהודיים בארה"ב, בשורה של מדינות אירופה ואפילו בדובאי.‏

‏"בשנה האחרונה אני יוצאת להנחות הפרשת חלה מדי ערב, והיו גם ערבים שיצאתי בהם פעמיים", אומרת ‏הרבנית חגית שירה מצפת, אחת הכוכבות המובילות והמבוקשות בתחום. היא אם לעשרה, שישה מהם ‏נשואים, "ומספר נכדיי גדול יותר", היא מחייכת.‏

היא חזרה בתשובה בגיל 9 למרות התנגדות משפחתה, שעם השנים הלכה בעקבותיה. היא נישאה לחוזר ‏בתשובה ויחד הם מתחזקים אימפריה שהחלה בהפרשת חלה והיום כוללת מגוון ספרי קודש שהוציאה, בהם ‏סידורים, מחזורים ולוחות שנה, עיתון אינטרנטי שבועי ושיעורים שבועיים עם 16 אלף צופים. הכול התחיל ‏בדיבור מול קהל ובטקס הפרשת חלה.‏

‏"לפני 20 שנה אח של בעלי נהרג בתאונת אופנוע, חודשיים לפני חתונתו. ביקשו ממני לחזק את המשפחה, ‏וכשדיברתי הבנתי איזו השפעה יש למילים שלי. לפני 18 שנים הציעו לי לעשות הפרשת חלה. לא הבנתי מה ‏זה. התחלתי לעבור את תהליך הכנת הבצק, שמתי נרות, מוזיקה, ופתאום ראיתי מולי ים של עיניים נוצצות. ‏מאותו לילה אני בפנים. בארץ ובחו"ל, הגעתי אפילו לאוסטרליה. הערב הגדול ביותר של הפרשת חלה נערך ‏בפני 4,000 משתתפות".‏

הרב שלמה רענן, מייסד ויו"ר איילת השחר, גוף העוסק בגישור, חינוך וזהות יהודית, אומר כי טקסי הפרשת ‏חלה הגיעו אפילו לקיבוצים. "זו לא רק מצוות האישה, זו נשמת האישה הנוגעת בכולן. במחקר שיזמנו לאחרונה ‏גילינו להפתעתנו שבקרב הנשים מצוות הפרשת חלה היא בעלת המודעות החזקה ביותר. אצל הגברים מדובר ‏בתפילין".‏

לדבריו, המצווה נתפסת כיום גם כטרנד חברתי. "הפרשת חלה, כמו השתתפות בסליחות, נתפסת יותר כטרנד ‏חברתי ופחות כפולחן דתי. היא מחוברת לחיים. הלחם הוא דבר בסיסי. בהפרשת חלה אנחנו מודים על ‏הקיומיות לצד הסגולות המיוחסות לה. גם אוכלוסיות שעד 7 באוקטובר ראו במצוות כאלה טקס פגאני, היום ‏כבר מוכנות לשמוע".‏

הרבנית שירה מחזקת את דבריו. "יש הרבה עצבות בחברה הישראלית, חרדות, פחדים, חוסר שלום בין אחים ‏ואחיות, ילדים והורים, בני זוג. אני רואה את השלווה והשמחה שמביאה ההתעסקות בהפרשת חלה. אני רואה ‏את הכמות המפתיעה של בנות 21-18 שמגיעות לטקסים האלה. בעבר כמעט לא ראיתי אותן. אני מלמדת אותן ‏להודות על מה שיש, אומרת להן שהקב"ה אוהב אותן ולא משנה איך הן נראות. הזמינו אותי פעמים רבות ‏לערבי גיבוש במקומות עבודה, אפילו לעשות טקסי הפרשת חלה לחיילות בצבא. אני תמיד פוגשת עיניים ‏נוצצות ובנות שמבקשות ממני לחזק אותן. הנסיעות חזרה לצפת ארוכות, אני לא הולכת לישון לפני שתיים ‏בלילה, אבל מה שקורה בשטח מגמד את העייפות".‏

גם בקרב העשירון העליון

הרבנית רבקה ביסטריצקי (42), אם לשישה ואשת הרב שמואל ביסטריצקי, רבה של סביון, התחילה בהפרשות ‏חלה לפני 11 שנה, קרוב לשנה אחרי שבעלה מונה לרב היישוב. "אחת השכנות פנתה אליי שאעשה את האירוע ‏לבתה הכלה", היא מספרת. "בניתי קונספט שמתאים גם לנשים שאין להן מושג מה זה. אני מנגישה את ‏המצווה. מסבירה שאנחנו לוקחות את הקמח, המים, השמרים, הסוכר והמלח, הרכיבים הבסיסיים ביותר, מה ‏שמלמד אותנו שכולנו יכולות לעשות את המצווה וכולנו שוות. הן מברכות אחת את השנייה, מקבלות העצמה ‏נשית ואני מדברת על כוח האישה בשרשרת הדורות. נשים מתחברות למסר הזה מאוד".‏

הרבנית רבקה ביסטריצקי בטקס הפרשת חלה בסביון ( צילום: דנה קופל )

ולא מאשימים אותך בהדתה?‏ ‏"מעולם לא. ואני עובדת עם הקהל החילוני ביותר. נשים רחוקות מאוד מיהדות, סלבס, נשים של בכירי המשק, ‏עשירות ישראל, ומול מצוות הפרשת חלה כולנו שוות. מי שלא רוצה לא באה. אני לא מחזירה בתשובה, אני ‏מחברת אותן למקורות ורואה שהאמת הזו נוגעת בהן".‏

זוכרת ערבים מרגשים במיוחד?‏ ‏"כן. ערבים שערכנו בתפילה להשבת החטופים. אחד מהם היה עם דפנה, דודתה של הילדה אביגיל עידן, ‏שהוריה נרצחו ב-7 באוקטובר. ערב אחר היה עם מירב ברגר, שבתה אגם הייתה בשבי חמאס וחזרה. מרגשים ‏במיוחד ערבים לכלות לפני החתונה, כששיא ההתרגשות היה לפני כחודש בטקס הפרשת חלה שעשיתי לבתי ‏הבכורה לפני חתונתה. אני עושה ערב בביתי אחת לחודש. התחלנו עם 8-10 נשים, היום מדובר ב-50 נשים ‏מתוך מאגר של 300".‏

קרן אסיס (42) מבאר יעקב, חוזרת בתשובה ומנחת ערבי הפרשת חלה, מוסיפה: "הרוב הגדול של הקהל שלי ‏הן צעירות חילוניות, בעיקר כלות, וגם להן חשוב מאוד שאדבר על הקרבה לקב"ה. מאז המלחמה את רואה ‏יותר ויותר את ההתרגשות אצל הנוכחות".‏

נועה קירל לשה בצק בטקס הפרשת חלה ( צילום: מתוך אינסטגרם )

מה מביא אתכן שוב ושוב להפרשות החלה של הרבנית, אני שואלת שתיים מהמשתתפות בטקס הפרשת ‏החלה בסביון. "אני אדם רוחני מאוד", מספרת דניאלה, אשת תקשורת. "גדלתי בבית דתי, ולמרות שהיום אני ‏לא אדם דתי, אני בטוחה שמישהו שומר עליי שם למעלה. הגעתי לרבנית ביסטריצקי בפעם הראשונה כשאבי ‏לא הרגיש טוב. בעלי רחוק מעולם התפילות, לבית כנסת אני לא נכנסת, אבל מול הרבנית אני מרגישה שזה ‏מקום שבו אני יכולה להתפלל ולברך. זה נוח לי, נגיש לי וחשוב לי".‏

גם אילנה בלאטנר מתחברת לפן הרוחני שבטקס. "אני שומרת מצוות לייט", היא מגדירה את עצמה. "שניים ‏מילדיי בחרו להיות כמוני והשלישי לא. בעלי צופה בטלוויזיה בשבת ומכבד אותי. אני מתחברת לכך שהכול ‏מגיע מהקב"ה ואסור לנו לשכוח את האחר".‏

הביקוש לערבי הפרשת חלה רק הולך וגובר. "את לא מאמינה לאיזה בתים אני נכנסת בצהלה, בשכונות יוקרה ‏תל אביביות, בהרצליה פיתוח", אומרת אישה חרדית המוזמנת לערוך הפרשות חלה בבתי האלפיון העליון, ‏אצל משפחות מצמרת הכלכלה והרפואה. "הם מבקשים ערבים מסוג אחר, הפרשת חלה, אבל גם יהדות ‏עמוקה ורוחנית ברמה אקדמית. בחלק מהמקרים אני שומעת לאחר הטקס תגובות מפתיעות כמו: 'בתוך יריעת ‏חיינו הפסדנו חומר עמוק שהעלמנו בגלל האנטי והחומה שיצרנו'. יש כמובן את התפאורה, הן מגיעות בלבן, ‏אנחנו מדליקות נרות, אבל קיים הצימאון לדעת, ותפילת נשים ענקית עושה בהן משהו".‏

‏"זה הפך למיני חתונה"‏

הפרשת חלה היא מצווה מהתורה להפריש חלק מעיסת הבצק שממנה מכינים מאפים. בתקופת בית המקדש ‏היו פיסות הבצק המופרשות ניתנות לכהנים. מאז חורבן הבית אין אפשרות לאכול את הבצק בטהרה, וכך ‏נולדה מצוות הפרשת חלה כפי שאנחנו מקיימים אותה כיום.‏

כמות הקמח המחייבת הפרשת חלה בברכה היא החל מ-1.6 ק"ג לפי חלק מהמנהגים ועד כ-2.5 ק"ג. ברוב ‏ערבי הפרשת החלה מקובל לעבוד עם 2 ק"ג קמח.‏

להפרשת חלה נקשרו במשך דורות סגולות שונות, ומלבד הברכה נהגו לומר בעת ההפרשה גם מזמורי ‏תהילים, כמו מזמור לתודה. יש גם תפילה מיוחדת הכוללת בין השאר את הבקשה: "ובזכות מצווה זו תבטל ‏המוות מן העולם ותמחה דמעה מעל פנים ותשלח ברכה בביתנו". יש גם תפילות לשלבים שונים בהכנת הבצק.‏

בסוף תהליך הלישה נוטלים חתיכה קטנה מן העיסה, וזו החלה המופרשת. בדרך כלל עוטפים אותה פעמיים ‏בנייר כסף ובעוד עטיפה ושורפים על הגז. יש גם השופכים עליה סבון ומשליכים לאשפה. מהעיסה שממנה ‏הופרשה החלה אופים חלות.‏

חומרי הגלם זולים. זה, אגב, מה שמקדם את אפיית החלות הביתית, מסביר השף קונדיטור חן כהן. עלות חלה ‏הנאפית בבית מגיעה לכ-3 שקל, לעומת 19-30 שקל לחלת בוטיק. מה שמייקר את האירועים ומקפיץ את ‏העלויות למאות, אלפי ואף עשרות אלפי שקל הוא כל מה שמסביב.‏

‏"במקומות רבים זה הפך למיני חתונה", מסבירה אסיס, זמרת אירועים בעברה החילוני. "ממש הפקה. אני ‏מביאה ציוד הגברה, אביזרים, שביל לכלה, קייטרינג, תפאורה, מתנות לאורחות. תוסיפי עיצוב שולחנות, קיר ‏תפאורה ועוד".‏

גל גואטה, מפיקת אירועים מבאר שבע, מספרת על הביקוש הגובר לטקסי הפרשת חלה לא רק לקראת חתונות ‏אלא אפילו בימי הולדת. "אפילו תלמידות בבתי ספר פונות אליי ומבקשות לעשות ערב הפרשת חלה עם ‏חברותיהן לכיתה".‏

קים אור אזולאי בטקס הפרשת חלה לפני הלידה ( צילום: מתוך האינסטגרם של קים אור אזולאי )

ואיך ההורים מקבלים את זה?‏ ‏"האמהות מעדיפות שהבת שלהן תעשה הפרשת חלה במקום שתבלה את הערב במועדון. הן מוכנות לשלם ‏והילדות גם דורשות הרבה. קייטרינג, די.ג'יי, מתנות לאורחות, ובאירועי כלות אפילו רקדניות בטן".‏

הגעתי אל גל בהמלצת מידרג, שבצעד מפתיע המעיד על הפופולריות של התחום פתח קטגוריה עם יותר מ-20 ‏מארגנות ערבי הפרשת חלה, חלק קטן מהעוסקות בתחום בישראל, שמספרן נאמד במאות רבות.‏

‏"זה טרנד משוגע", אומרת שירה הדס נקר, מנהלת התקשורת של מידרג. "אני רואה ברשתות החברתיות ‏כמות גדולה של חברות שעושות הפרשות חלה. בחצי השנה האחרונה הייתי בשלושה אירועים".‏

ערכות חלה במאות שקל

קיים כמובן גם היבט מסחרי סביב הטקס. מערכת שלמה התפתחה סביב ערכות הפרשת חלה מוכנות למכירה, ‏קערות מעוצבות, מתנות ממותגות, שירותי צילום וקייטרינג ייעודיים. לעתים יש גם דוכני מכירה של כלי ‏טפרוור ומערוכים בתוך האירוע, ולעתים גם גיוס צדקה.‏

בדאבו מזהים עלייה של כ-30% בביקוש למיקסרים המתאימים לכמויות גדולות, שגם יקרים יותר. גם חברת ‏ברימאג' השיקה לאחרונה מיקסר של קנווד המתאים ללישת 2 ק"ג קמח בכ-3,000 שקל. "אנו מזהים שמצוות ‏הפרשת החלה הולכת וגוברת מעבר לקהלים הדתיים ונפוצה גם בכל שכבות האוכלוסייה", אומר אבי ‏זילברשטיין, משנה למנכ"ל ברימאג'.‏

התפתחה גם קטגוריה של ערכות עם קערות לישה ייעודיות, לרוב מאמייל בצבעי שמנת ופסטל, כיסוי חלה ‏מעוצב וקלף אקריל עם נוסח סדר ההפרשה.‏

חנה מלול, חוזרת בתשובה, יצרה ערכה שכוללת גם קערה בעלות 225 שקל. "כשנכנסתי לעולם הפרשות ‏החלה שמתי לב למשהו שחזר על עצמו. בכל האירועים האלה הכול תמיד מושקע ומעוצב יפה ולפעמים מדויק ‏עד לפרטים הקטנים, חוץ מדבר אחד: הקערה, שנראתה תמיד פשוטה מדי ועשויה מפלסטיק או מחומר זול ‏אחר ולא יפה".‏

יש גם את עניין מארזי המתנה לאורחות. המגזר הצומח ביותר הוא ברכונים מעוצבים עם נוסח ההפרשה, ‏במחיר 9.90-11.90 שקל ליחידה, לצד גפרורים ממותגים, נרות, מטפחות ראש, זוגות פמוטים, שוקולדים ‏ומארזים להפרשת חלה לכלה שמשלבת את האירוע בטבילה במקווה. מתנה לאורחת עולה 7-15 שקל, מארז ‏בסיסי 30-50 שקל, מארז יוקרתי לכלה 150-280 שקל וערכות פרימיום 200-500 שקל. בעלות מודעות צרכנית ‏גבוהה מזמינות מתנות לאורחות בעלי אקספרס וב-‏TEMU‏, שערוכים לספק גם מתנות עם כיתובים בעברית ‏במחירים נמוכים משמעותית לעומת ישראל.‏

האם יש לרשתות השיווק פוטנציאל להיכנס לקטגוריה? הן יכולות להקים פינות הפרשת חלה לפני חגים או ‏בעונת החתונות, שבהן ירוכזו קמחים, אביזרים וברכונים. אפשרות נוספת היא אריזות ייעודיות במקפיא, כמו ‏בצק חלה מוכן להפרשה במשקל 4-3.5 ק"ג.‏

יפית לוי אטיאס, מנכ"לית רמי לוי, לא מתלהבת מהרעיון. "אין ערך לאריזות שכאלה. אנשים מעדיפים לקנות ‏את המוצרים באופן עצמאי, מי שצריך 2 ק"ג קמח לוקח אותם".‏

ליאת חתוכה, "מלכת הג'ל", מאשרת. כמי שעורכת בעצמה הפרשות חלה, ואת האחרונה והמרגשת ביותר ‏מבחינתה ערכה, הפיקה וניהלה בקיץ האחרון לפני נישואי בתה הבכורה, היא הייתה משוכנעת שערכה של ‏מוצרים לנוכחות בהפרשת חלה שהפיקה וייצרה תהיה בעלת פוטנציאל שיווקי עצום בארץ ובחו"ל. בפועל מכרה ‏‏500 יחידות בלבד.‏

לעומת זאת, אריזות בצק מוכן קפוא שאפשר להפריש ממנו חלה באופן מיידי הן כבר סיפור אחר. מאפיית הצבי ‏מבני ברק מוכרת בצק מהדרין שלא הופרשה ממנו חלה. חבילות בצק של 3.5 ק"ג, שגם מפיקות הפרשות חלה ‏כמו הרבנית רבקה ביסטריצקי משתמשות בהן, נמכרות ב-40 שקל לחבילה. האם אריזות כאלה יגיעו גם ‏לסופרים?‏

‏"סוג של בילוי רוחני"‏

החלוצה האמיתית במהפך שחל בתפיסת הפרשת החלה הייתה הרבנית בת שבע קנייבסקי ז"ל, בתו של הרב ‏אלישיב ז"ל ואשתו של הרב חיים קנייבסקי ז"ל, ממנהיגי המגזר החרדי. מראשית שנות ה-90 קיימה בביתה ‏מדי שבוע טקס הפרשת חלה למאות נשים מכל המגזרים, ובהמשך העבירה את הטקסים לאולם סמוך. נשים ‏שהגיעו לבקש את ברכתה ייחסו לה מופתים של ממש.‏

הפרשת חלה, על פי הסיפור, אף נכללה בצוואתה הרוחנית. שבוע לפני פטירתה אחזה בידיה של הזמרת מירי ‏אור, שחזרה בתשובה והגיעה אליה אחרי שהחלימה מסרטן, ואמרה לה: "הפרשת חלה זה מה שאת צריכה ‏לעשות עם השירים שלך. מצווה זו מצילה ממוות ומבטלת גזרות. עשי בכל מקום בארץ ובעולם ותראי ישועות". ‏אור הפכה למנחה מבוקשת ומצליחה בטקסי הפרשת חלה.‏

טקס הפרשת חלה בסביון ( צילום: דנה קופל )

הרבנית קנייבסקי החייתה את המצווה במגזר החרדי. על פי הערכות, כ-40%-50% מהצעירות במגזר שאופות ‏חלות ביתיות מקיימות את המצווה לפחות פעמיים בחודש.‏

ואיך גלש הנושא למגזר הכללי? לדברי פרופ' תמר אלאור, אנתרופולוגית מהאוניברסיטה העברית, "טקס ‏הפרשת חלה מקובל היום בתור סוג של 'בילוי רוחני'". פרופ' אלאור נתקלה לראשונה בהפרשת חלה כאירוע ‏ציבורי בראשית שנות האלפיים במהלך עבודת שדה בפרדס כץ. "החלוצה הייתה ענת בן ארי", היא נזכרת.‏

בן ארי, שעבדה 11 שנים בהייטק וחזרה בתשובה, נחשבת לאחת המייסדות והמובילות של ערבי הפרשת ‏החלה ההמוניים בארץ ובחו"ל ומבוקשת כיום בקרב ידוענים.‏

‏"אז החלו למתג את האירוע כאירוע של קיום מצווה עם הנאה, שמחה, בידור ורוממות רוח. הייתי מספרת על ‏כך לאנשים והם לא ידעו על מה אני מדברת", אומרת פרופ' אלאור. "את הנשים החילוניות מרגש לקרוא פסוק ‏שסבתא שלהן וסבתא של הסבתא שלהן קראו, והן לא יודעות שהסבתות של כל מי שהולכות היום להפרשות ‏חלה כמשהו כיפי לא באמת עשו כך את הדברים. אני שומעת אמהות בסביבתי שאומרות לי 'אני לא מאמינה ‏שהבת שלי עושה הפרשת חלה', ואחרי שבוע חוזרות אליי: 'היה מקסים ויפה'".‏

למה החילונים צריכים את זה?‏

‏"כי בעולם החילוני יצרנו ואקום פולחני. למעט שירה בציבור וריקודי עם, הציונות לא יצרה פולחנים. היא הלכה ‏נגדם. אין לנו בית כנסת להתפלל בו, אין לנו מקום להתכנס בו. זה משהו שהדחקנו. וקיימת גם הבורות ‏שמאפשרת להכניס לטקסי הפרשת חלה דברים רחוקים מהם".‏

אי אפשר להתעלם מהשפעת הסלבריטאיות והרשתות החברתיות. אחת החשיפות הגדולות הראשונות הייתה ‏אחרי שבר רפאלי פרסמה ערב הפרשת חלה בביתה ב-2015. קבוצות פייסבוק כמו מאמאזון ואמהות מבשלות ‏ביחד האיצו את התופעה.‏

אין רישום מדויק של מספר הנשים שמנחות הפרשות חלה בישראל, ועל פי הערכות מדובר במאות. בראש ‏הפירמידה נמצאות "כוכבות" מבוקשות, שאת חלקן קשה מאוד להשיג, כמו רונית ברש, שעברה מיח"צנות ‏והפקת אירועים לערבי הפרשת חלה וערבי התחזקות המוניים, הרבנית חגית שירה וכוכבת הריאליטי ג'קי ‏אזולאי, שהפכה למבוקשת אחרי שהובילה ערב הפרשת חלה בבית משפחת רפאלי. רובן גובות אלפי שקל ‏להנחיית הערב. לצידן יש מפיקות לשעבר, רבות מהן חוזרות בתשובה, וגם רבניות ונשים שעושות את האירוע ‏בחינם.‏

עדן פינס בטקס היוקרתי לפני החתונה ( צילום: מתוך האינסטגרם של עדן פינס )

ידועניות ומשפיעניות שממשיכות להעלות לאינסטגרם את חוויותיהן מערבי הפרשת חלה עדיין משמשות זרז ‏לתופעה, לצד סרטונים ותמונות מרגשים. ראינו את זה כשעדן פינס קיימה טקס יוקרתי לפני חתונתה. כך עשו ‏גם נועה קירל, קים אור אזולאי, ספיר קשתי ועוד.‏