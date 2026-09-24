כשיצרני המיקסרים הסיניים שואלים את איציק גבאי, מנכ"ל ומבעלי OIG, מדוע הישראלים צריכים קערות ענק של 8 ליטר, הוא כבר יודע את התשובה. "מה אתם אופים שם?", הם מתפלאים. התשובה, מסתבר, קשורה לא רק לעוגות ולחלות של שבת, אלא לתופעה שצוברת תאוצה בישראל: אירועי וטקסי הפרשת חלה. יותר ויותר נשים מתכנסות יחד סביב קערות ענק, לשות בצק, מדליקות נרות, מברכות, מתפללות ומצטלמות, מעלות לרשתות החברתיות ומפיצות את התופעה.
על פי הערכות, כ-50 אלף אירועי הפרשת חלה טקסיים מתקיימים מדי שנה, ובהם משתתפות בממוצע 15-25 נשים. ויש גם רבים גדולים יותר. התופעה כבר מזמן חורגת מגבולות המגזר החרדי ופורחת דווקא בקרב נשים חילוניות, צעירות, משפיעניות וסלבס, מבר רפאלי ונועה קירל ועד עדן פינס וספיר קשתי, שהפכו את הטקס הרוחני, שמקורו באחת המצוות המזוהות במסורת היהודית עם נשים, לאירוע חברתי ואינסטגרמי. סביב הטקס נבנה שוק שלם: מערב ביתי פשוט שעולה כמה מאות שקל ועד אירוע כלה מושקע שיכול להגיע גם ל-20 אלף שקל, ובמקרים מסוימים ל-30-40 אלף שקל ויותר. ההוצאות הן בעיקר על מנחה, מעצבת, מפיקת האירוע, די.ג'יי, אביזרים נלווים, חומרי גלם וכמובן מיקסרים שיכולים להתמודד עם 2 ק"ג קמח ויותר.
"זיהינו את המגמה לפני חמש שנים", אומר גבאי. "הקורונה והישיבה הממושכת בבית הגדילו את תופעת האפייה הביתית ובכמויות, ועל כך נוסף טרנד הפרשת החלה שהפך לתופעה והקפיץ את הדרישה לקערות הענק".
הקורונה, שחיזקה את האפייה הביתית, הייתה רק חלק מהסיפור. מאז 7 באוקטובר מספרים העוסקים בתחום על התחזקות נוספת של הצורך בטקסים האלה, שמרגיעים, מחברים ונותנים תחושת משמעות למשתתפות. "הצמא גדול ולא ייפסק", אומרת הרבנית חגית שירה מצפת. "הרצון פשוט לא נגמר. המלחמה הגדילה אותו. קיימתי טקסי הפרשת חלה גם תוך כדי אזעקות".
המלחמה הגדילה את הביקוש
חודש תשרי נחשב לאחת מעונות השיא השנתיות של הפרשות חלה ציבוריות. יש שבתות שיא, כמו שבת בראשית שאחרי שמחת תורה, שבה מתחילים מחדש לקרוא בתורה, או השבת שאחרי פסח, הנחשבת לשבת שבה אופים חלות מפתח כסגולה לפרנסה. גם עונות החתונות בחורף ובקיץ מרובות בטקסי הפרשת חלה. טריגר נוסף הוא "השבת העולמית" שתחול השנה ב-30 באוקטובר, פרויקט שמירת שבת עולמי שהחל בדרום אפריקה באוקטובר 2013 וכיום לוקחים בו חלק מיליוני יהודים בארץ ובעולם. המעמד הגדול ביותר בשנה שעברה נערך בבואנוס איירס, אבל היו גם מעמדי הפרשת חלה בעשרות יישובים בישראל, כולל אילת, בעשרות ריכוזים יהודיים בארה"ב, בשורה של מדינות אירופה ואפילו בדובאי.
"בשנה האחרונה אני יוצאת להנחות הפרשת חלה מדי ערב, והיו גם ערבים שיצאתי בהם פעמיים", אומרת הרבנית חגית שירה מצפת, אחת הכוכבות המובילות והמבוקשות בתחום. היא אם לעשרה, שישה מהם נשואים, "ומספר נכדיי גדול יותר", היא מחייכת.
היא חזרה בתשובה בגיל 9 למרות התנגדות משפחתה, שעם השנים הלכה בעקבותיה. היא נישאה לחוזר בתשובה ויחד הם מתחזקים אימפריה שהחלה בהפרשת חלה והיום כוללת מגוון ספרי קודש שהוציאה, בהם סידורים, מחזורים ולוחות שנה, עיתון אינטרנטי שבועי ושיעורים שבועיים עם 16 אלף צופים. הכול התחיל בדיבור מול קהל ובטקס הפרשת חלה.
"לפני 20 שנה אח של בעלי נהרג בתאונת אופנוע, חודשיים לפני חתונתו. ביקשו ממני לחזק את המשפחה, וכשדיברתי הבנתי איזו השפעה יש למילים שלי. לפני 18 שנים הציעו לי לעשות הפרשת חלה. לא הבנתי מה זה. התחלתי לעבור את תהליך הכנת הבצק, שמתי נרות, מוזיקה, ופתאום ראיתי מולי ים של עיניים נוצצות. מאותו לילה אני בפנים. בארץ ובחו"ל, הגעתי אפילו לאוסטרליה. הערב הגדול ביותר של הפרשת חלה נערך בפני 4,000 משתתפות".
הרב שלמה רענן, מייסד ויו"ר איילת השחר, גוף העוסק בגישור, חינוך וזהות יהודית, אומר כי טקסי הפרשת חלה הגיעו אפילו לקיבוצים. "זו לא רק מצוות האישה, זו נשמת האישה הנוגעת בכולן. במחקר שיזמנו לאחרונה גילינו להפתעתנו שבקרב הנשים מצוות הפרשת חלה היא בעלת המודעות החזקה ביותר. אצל הגברים מדובר בתפילין".
לדבריו, המצווה נתפסת כיום גם כטרנד חברתי. "הפרשת חלה, כמו השתתפות בסליחות, נתפסת יותר כטרנד חברתי ופחות כפולחן דתי. היא מחוברת לחיים. הלחם הוא דבר בסיסי. בהפרשת חלה אנחנו מודים על הקיומיות לצד הסגולות המיוחסות לה. גם אוכלוסיות שעד 7 באוקטובר ראו במצוות כאלה טקס פגאני, היום כבר מוכנות לשמוע".
הרבנית שירה מחזקת את דבריו. "יש הרבה עצבות בחברה הישראלית, חרדות, פחדים, חוסר שלום בין אחים ואחיות, ילדים והורים, בני זוג. אני רואה את השלווה והשמחה שמביאה ההתעסקות בהפרשת חלה. אני רואה את הכמות המפתיעה של בנות 21-18 שמגיעות לטקסים האלה. בעבר כמעט לא ראיתי אותן. אני מלמדת אותן להודות על מה שיש, אומרת להן שהקב"ה אוהב אותן ולא משנה איך הן נראות. הזמינו אותי פעמים רבות לערבי גיבוש במקומות עבודה, אפילו לעשות טקסי הפרשת חלה לחיילות בצבא. אני תמיד פוגשת עיניים נוצצות ובנות שמבקשות ממני לחזק אותן. הנסיעות חזרה לצפת ארוכות, אני לא הולכת לישון לפני שתיים בלילה, אבל מה שקורה בשטח מגמד את העייפות".
גם בקרב העשירון העליון
הרבנית רבקה ביסטריצקי (42), אם לשישה ואשת הרב שמואל ביסטריצקי, רבה של סביון, התחילה בהפרשות חלה לפני 11 שנה, קרוב לשנה אחרי שבעלה מונה לרב היישוב. "אחת השכנות פנתה אליי שאעשה את האירוע לבתה הכלה", היא מספרת. "בניתי קונספט שמתאים גם לנשים שאין להן מושג מה זה. אני מנגישה את המצווה. מסבירה שאנחנו לוקחות את הקמח, המים, השמרים, הסוכר והמלח, הרכיבים הבסיסיים ביותר, מה שמלמד אותנו שכולנו יכולות לעשות את המצווה וכולנו שוות. הן מברכות אחת את השנייה, מקבלות העצמה נשית ואני מדברת על כוח האישה בשרשרת הדורות. נשים מתחברות למסר הזה מאוד".
ולא מאשימים אותך בהדתה? "מעולם לא. ואני עובדת עם הקהל החילוני ביותר. נשים רחוקות מאוד מיהדות, סלבס, נשים של בכירי המשק, עשירות ישראל, ומול מצוות הפרשת חלה כולנו שוות. מי שלא רוצה לא באה. אני לא מחזירה בתשובה, אני מחברת אותן למקורות ורואה שהאמת הזו נוגעת בהן".
זוכרת ערבים מרגשים במיוחד? "כן. ערבים שערכנו בתפילה להשבת החטופים. אחד מהם היה עם דפנה, דודתה של הילדה אביגיל עידן, שהוריה נרצחו ב-7 באוקטובר. ערב אחר היה עם מירב ברגר, שבתה אגם הייתה בשבי חמאס וחזרה. מרגשים במיוחד ערבים לכלות לפני החתונה, כששיא ההתרגשות היה לפני כחודש בטקס הפרשת חלה שעשיתי לבתי הבכורה לפני חתונתה. אני עושה ערב בביתי אחת לחודש. התחלנו עם 8-10 נשים, היום מדובר ב-50 נשים מתוך מאגר של 300".
קרן אסיס (42) מבאר יעקב, חוזרת בתשובה ומנחת ערבי הפרשת חלה, מוסיפה: "הרוב הגדול של הקהל שלי הן צעירות חילוניות, בעיקר כלות, וגם להן חשוב מאוד שאדבר על הקרבה לקב"ה. מאז המלחמה את רואה יותר ויותר את ההתרגשות אצל הנוכחות".
מה מביא אתכן שוב ושוב להפרשות החלה של הרבנית, אני שואלת שתיים מהמשתתפות בטקס הפרשת החלה בסביון. "אני אדם רוחני מאוד", מספרת דניאלה, אשת תקשורת. "גדלתי בבית דתי, ולמרות שהיום אני לא אדם דתי, אני בטוחה שמישהו שומר עליי שם למעלה. הגעתי לרבנית ביסטריצקי בפעם הראשונה כשאבי לא הרגיש טוב. בעלי רחוק מעולם התפילות, לבית כנסת אני לא נכנסת, אבל מול הרבנית אני מרגישה שזה מקום שבו אני יכולה להתפלל ולברך. זה נוח לי, נגיש לי וחשוב לי".
גם אילנה בלאטנר מתחברת לפן הרוחני שבטקס. "אני שומרת מצוות לייט", היא מגדירה את עצמה. "שניים מילדיי בחרו להיות כמוני והשלישי לא. בעלי צופה בטלוויזיה בשבת ומכבד אותי. אני מתחברת לכך שהכול מגיע מהקב"ה ואסור לנו לשכוח את האחר".
הביקוש לערבי הפרשת חלה רק הולך וגובר. "את לא מאמינה לאיזה בתים אני נכנסת בצהלה, בשכונות יוקרה תל אביביות, בהרצליה פיתוח", אומרת אישה חרדית המוזמנת לערוך הפרשות חלה בבתי האלפיון העליון, אצל משפחות מצמרת הכלכלה והרפואה. "הם מבקשים ערבים מסוג אחר, הפרשת חלה, אבל גם יהדות עמוקה ורוחנית ברמה אקדמית. בחלק מהמקרים אני שומעת לאחר הטקס תגובות מפתיעות כמו: 'בתוך יריעת חיינו הפסדנו חומר עמוק שהעלמנו בגלל האנטי והחומה שיצרנו'. יש כמובן את התפאורה, הן מגיעות בלבן, אנחנו מדליקות נרות, אבל קיים הצימאון לדעת, ותפילת נשים ענקית עושה בהן משהו".
"זה הפך למיני חתונה"
הפרשת חלה היא מצווה מהתורה להפריש חלק מעיסת הבצק שממנה מכינים מאפים. בתקופת בית המקדש היו פיסות הבצק המופרשות ניתנות לכהנים. מאז חורבן הבית אין אפשרות לאכול את הבצק בטהרה, וכך נולדה מצוות הפרשת חלה כפי שאנחנו מקיימים אותה כיום.
כמות הקמח המחייבת הפרשת חלה בברכה היא החל מ-1.6 ק"ג לפי חלק מהמנהגים ועד כ-2.5 ק"ג. ברוב ערבי הפרשת החלה מקובל לעבוד עם 2 ק"ג קמח.
להפרשת חלה נקשרו במשך דורות סגולות שונות, ומלבד הברכה נהגו לומר בעת ההפרשה גם מזמורי תהילים, כמו מזמור לתודה. יש גם תפילה מיוחדת הכוללת בין השאר את הבקשה: "ובזכות מצווה זו תבטל המוות מן העולם ותמחה דמעה מעל פנים ותשלח ברכה בביתנו". יש גם תפילות לשלבים שונים בהכנת הבצק.
בסוף תהליך הלישה נוטלים חתיכה קטנה מן העיסה, וזו החלה המופרשת. בדרך כלל עוטפים אותה פעמיים בנייר כסף ובעוד עטיפה ושורפים על הגז. יש גם השופכים עליה סבון ומשליכים לאשפה. מהעיסה שממנה הופרשה החלה אופים חלות.
חומרי הגלם זולים. זה, אגב, מה שמקדם את אפיית החלות הביתית, מסביר השף קונדיטור חן כהן. עלות חלה הנאפית בבית מגיעה לכ-3 שקל, לעומת 19-30 שקל לחלת בוטיק. מה שמייקר את האירועים ומקפיץ את העלויות למאות, אלפי ואף עשרות אלפי שקל הוא כל מה שמסביב.
"במקומות רבים זה הפך למיני חתונה", מסבירה אסיס, זמרת אירועים בעברה החילוני. "ממש הפקה. אני מביאה ציוד הגברה, אביזרים, שביל לכלה, קייטרינג, תפאורה, מתנות לאורחות. תוסיפי עיצוב שולחנות, קיר תפאורה ועוד".
גל גואטה, מפיקת אירועים מבאר שבע, מספרת על הביקוש הגובר לטקסי הפרשת חלה לא רק לקראת חתונות אלא אפילו בימי הולדת. "אפילו תלמידות בבתי ספר פונות אליי ומבקשות לעשות ערב הפרשת חלה עם חברותיהן לכיתה".
ואיך ההורים מקבלים את זה? "האמהות מעדיפות שהבת שלהן תעשה הפרשת חלה במקום שתבלה את הערב במועדון. הן מוכנות לשלם והילדות גם דורשות הרבה. קייטרינג, די.ג'יי, מתנות לאורחות, ובאירועי כלות אפילו רקדניות בטן".
הגעתי אל גל בהמלצת מידרג, שבצעד מפתיע המעיד על הפופולריות של התחום פתח קטגוריה עם יותר מ-20 מארגנות ערבי הפרשת חלה, חלק קטן מהעוסקות בתחום בישראל, שמספרן נאמד במאות רבות.
"זה טרנד משוגע", אומרת שירה הדס נקר, מנהלת התקשורת של מידרג. "אני רואה ברשתות החברתיות כמות גדולה של חברות שעושות הפרשות חלה. בחצי השנה האחרונה הייתי בשלושה אירועים".
ערכות חלה במאות שקל
קיים כמובן גם היבט מסחרי סביב הטקס. מערכת שלמה התפתחה סביב ערכות הפרשת חלה מוכנות למכירה, קערות מעוצבות, מתנות ממותגות, שירותי צילום וקייטרינג ייעודיים. לעתים יש גם דוכני מכירה של כלי טפרוור ומערוכים בתוך האירוע, ולעתים גם גיוס צדקה.
בדאבו מזהים עלייה של כ-30% בביקוש למיקסרים המתאימים לכמויות גדולות, שגם יקרים יותר. גם חברת ברימאג' השיקה לאחרונה מיקסר של קנווד המתאים ללישת 2 ק"ג קמח בכ-3,000 שקל. "אנו מזהים שמצוות הפרשת החלה הולכת וגוברת מעבר לקהלים הדתיים ונפוצה גם בכל שכבות האוכלוסייה", אומר אבי זילברשטיין, משנה למנכ"ל ברימאג'.
התפתחה גם קטגוריה של ערכות עם קערות לישה ייעודיות, לרוב מאמייל בצבעי שמנת ופסטל, כיסוי חלה מעוצב וקלף אקריל עם נוסח סדר ההפרשה.
חנה מלול, חוזרת בתשובה, יצרה ערכה שכוללת גם קערה בעלות 225 שקל. "כשנכנסתי לעולם הפרשות החלה שמתי לב למשהו שחזר על עצמו. בכל האירועים האלה הכול תמיד מושקע ומעוצב יפה ולפעמים מדויק עד לפרטים הקטנים, חוץ מדבר אחד: הקערה, שנראתה תמיד פשוטה מדי ועשויה מפלסטיק או מחומר זול אחר ולא יפה".
יש גם את עניין מארזי המתנה לאורחות. המגזר הצומח ביותר הוא ברכונים מעוצבים עם נוסח ההפרשה, במחיר 9.90-11.90 שקל ליחידה, לצד גפרורים ממותגים, נרות, מטפחות ראש, זוגות פמוטים, שוקולדים ומארזים להפרשת חלה לכלה שמשלבת את האירוע בטבילה במקווה. מתנה לאורחת עולה 7-15 שקל, מארז בסיסי 30-50 שקל, מארז יוקרתי לכלה 150-280 שקל וערכות פרימיום 200-500 שקל. בעלות מודעות צרכנית גבוהה מזמינות מתנות לאורחות בעלי אקספרס וב-TEMU, שערוכים לספק גם מתנות עם כיתובים בעברית במחירים נמוכים משמעותית לעומת ישראל.
האם יש לרשתות השיווק פוטנציאל להיכנס לקטגוריה? הן יכולות להקים פינות הפרשת חלה לפני חגים או בעונת החתונות, שבהן ירוכזו קמחים, אביזרים וברכונים. אפשרות נוספת היא אריזות ייעודיות במקפיא, כמו בצק חלה מוכן להפרשה במשקל 4-3.5 ק"ג.
יפית לוי אטיאס, מנכ"לית רמי לוי, לא מתלהבת מהרעיון. "אין ערך לאריזות שכאלה. אנשים מעדיפים לקנות את המוצרים באופן עצמאי, מי שצריך 2 ק"ג קמח לוקח אותם".
ליאת חתוכה, "מלכת הג'ל", מאשרת. כמי שעורכת בעצמה הפרשות חלה, ואת האחרונה והמרגשת ביותר מבחינתה ערכה, הפיקה וניהלה בקיץ האחרון לפני נישואי בתה הבכורה, היא הייתה משוכנעת שערכה של מוצרים לנוכחות בהפרשת חלה שהפיקה וייצרה תהיה בעלת פוטנציאל שיווקי עצום בארץ ובחו"ל. בפועל מכרה 500 יחידות בלבד.
לעומת זאת, אריזות בצק מוכן קפוא שאפשר להפריש ממנו חלה באופן מיידי הן כבר סיפור אחר. מאפיית הצבי מבני ברק מוכרת בצק מהדרין שלא הופרשה ממנו חלה. חבילות בצק של 3.5 ק"ג, שגם מפיקות הפרשות חלה כמו הרבנית רבקה ביסטריצקי משתמשות בהן, נמכרות ב-40 שקל לחבילה. האם אריזות כאלה יגיעו גם לסופרים?
"סוג של בילוי רוחני"
החלוצה האמיתית במהפך שחל בתפיסת הפרשת החלה הייתה הרבנית בת שבע קנייבסקי ז"ל, בתו של הרב אלישיב ז"ל ואשתו של הרב חיים קנייבסקי ז"ל, ממנהיגי המגזר החרדי. מראשית שנות ה-90 קיימה בביתה מדי שבוע טקס הפרשת חלה למאות נשים מכל המגזרים, ובהמשך העבירה את הטקסים לאולם סמוך. נשים שהגיעו לבקש את ברכתה ייחסו לה מופתים של ממש.
הפרשת חלה, על פי הסיפור, אף נכללה בצוואתה הרוחנית. שבוע לפני פטירתה אחזה בידיה של הזמרת מירי אור, שחזרה בתשובה והגיעה אליה אחרי שהחלימה מסרטן, ואמרה לה: "הפרשת חלה זה מה שאת צריכה לעשות עם השירים שלך. מצווה זו מצילה ממוות ומבטלת גזרות. עשי בכל מקום בארץ ובעולם ותראי ישועות". אור הפכה למנחה מבוקשת ומצליחה בטקסי הפרשת חלה.
הרבנית קנייבסקי החייתה את המצווה במגזר החרדי. על פי הערכות, כ-40%-50% מהצעירות במגזר שאופות חלות ביתיות מקיימות את המצווה לפחות פעמיים בחודש.
ואיך גלש הנושא למגזר הכללי? לדברי פרופ' תמר אלאור, אנתרופולוגית מהאוניברסיטה העברית, "טקס הפרשת חלה מקובל היום בתור סוג של 'בילוי רוחני'". פרופ' אלאור נתקלה לראשונה בהפרשת חלה כאירוע ציבורי בראשית שנות האלפיים במהלך עבודת שדה בפרדס כץ. "החלוצה הייתה ענת בן ארי", היא נזכרת.
בן ארי, שעבדה 11 שנים בהייטק וחזרה בתשובה, נחשבת לאחת המייסדות והמובילות של ערבי הפרשת החלה ההמוניים בארץ ובחו"ל ומבוקשת כיום בקרב ידוענים.
"אז החלו למתג את האירוע כאירוע של קיום מצווה עם הנאה, שמחה, בידור ורוממות רוח. הייתי מספרת על כך לאנשים והם לא ידעו על מה אני מדברת", אומרת פרופ' אלאור. "את הנשים החילוניות מרגש לקרוא פסוק שסבתא שלהן וסבתא של הסבתא שלהן קראו, והן לא יודעות שהסבתות של כל מי שהולכות היום להפרשות חלה כמשהו כיפי לא באמת עשו כך את הדברים. אני שומעת אמהות בסביבתי שאומרות לי 'אני לא מאמינה שהבת שלי עושה הפרשת חלה', ואחרי שבוע חוזרות אליי: 'היה מקסים ויפה'".
למה החילונים צריכים את זה?
"כי בעולם החילוני יצרנו ואקום פולחני. למעט שירה בציבור וריקודי עם, הציונות לא יצרה פולחנים. היא הלכה נגדם. אין לנו בית כנסת להתפלל בו, אין לנו מקום להתכנס בו. זה משהו שהדחקנו. וקיימת גם הבורות שמאפשרת להכניס לטקסי הפרשת חלה דברים רחוקים מהם".
אי אפשר להתעלם מהשפעת הסלבריטאיות והרשתות החברתיות. אחת החשיפות הגדולות הראשונות הייתה אחרי שבר רפאלי פרסמה ערב הפרשת חלה בביתה ב-2015. קבוצות פייסבוק כמו מאמאזון ואמהות מבשלות ביחד האיצו את התופעה.
אין רישום מדויק של מספר הנשים שמנחות הפרשות חלה בישראל, ועל פי הערכות מדובר במאות. בראש הפירמידה נמצאות "כוכבות" מבוקשות, שאת חלקן קשה מאוד להשיג, כמו רונית ברש, שעברה מיח"צנות והפקת אירועים לערבי הפרשת חלה וערבי התחזקות המוניים, הרבנית חגית שירה וכוכבת הריאליטי ג'קי אזולאי, שהפכה למבוקשת אחרי שהובילה ערב הפרשת חלה בבית משפחת רפאלי. רובן גובות אלפי שקל להנחיית הערב. לצידן יש מפיקות לשעבר, רבות מהן חוזרות בתשובה, וגם רבניות ונשים שעושות את האירוע בחינם.
ידועניות ומשפיעניות שממשיכות להעלות לאינסטגרם את חוויותיהן מערבי הפרשת חלה עדיין משמשות זרז לתופעה, לצד סרטונים ותמונות מרגשים. ראינו את זה כשעדן פינס קיימה טקס יוקרתי לפני חתונתה. כך עשו גם נועה קירל, קים אור אזולאי, ספיר קשתי ועוד.
קשתי העלתה לאינסטגרם צילומים מערב הפרשת חלה עם חברותיה כמה חודשים אחרי שעברה הפלה. בפוסט סיפרה שהרבנית, שלא ידעה מה עברה, ביקשה לתת את השמרים ל"מישהי שרוצה פרי בטן", ואלה הגיעו אליה. "אם להיות כנה, אני חושבת שבהפרשת חלה שלי ככלה לא התרגשתי ככה. היה הערב הכי עוצמתי בעולם".