מהנתונים עולה כי השינוי בתמהיל ההיצע לווה גם בפערים בהתפתחות המחירים בין הדירות הקטנות ‏לגדולות. בדירות 3-1 חדרים דווקא נרשמה באוגוסט עלייה חודשית קלה של 0.2% בשכר הדירה הממוצע, ‏שהגיע ל-4,328 שקל. לעומת זאת, בדירות 5-4 חדרים ירד שכר הדירה הממוצע ב-2.1% והסתכם ב-‏‏6,451 שקל.‏

מהנתונים עולה כי השינוי בתמהיל ההיצע לווה גם בפערים בהתפתחות המחירים בין הדירות הקטנות ‏לגדולות. בדירות 3-1 חדרים דווקא נרשמה באוגוסט עלייה חודשית קלה של 0.2% בשכר הדירה הממוצע, ‏שהגיע ל-4,328 שקל. לעומת זאת, בדירות 5-4 חדרים ירד שכר הדירה הממוצע ב-2.1% והסתכם ב-‏‏6,451 שקל.‏

מהנתונים עולה כי השינוי בתמהיל ההיצע לווה גם בפערים בהתפתחות המחירים בין הדירות הקטנות ‏לגדולות. בדירות 3-1 חדרים דווקא נרשמה באוגוסט עלייה חודשית קלה של 0.2% בשכר הדירה הממוצע, ‏שהגיע ל-4,328 שקל. לעומת זאת, בדירות 5-4 חדרים ירד שכר הדירה הממוצע ב-2.1% והסתכם ב-‏‏6,451 שקל.‏

עם זאת, הירידה החודשית אינה משנה בינתיים את התמונה השנתית: שכר הדירה הממוצע בארץ עדיין ‏גבוה ב-3.7% לעומת אוגוסט 2025. בדירות הקטנות נרשמה עלייה שנתית של 3.3%, ואילו בדירות ‏הגדולות העלייה הייתה חדה יותר והגיעה ל-4.2%.‏

עם זאת, הירידה החודשית אינה משנה בינתיים את התמונה השנתית: שכר הדירה הממוצע בארץ עדיין ‏גבוה ב-3.7% לעומת אוגוסט 2025. בדירות הקטנות נרשמה עלייה שנתית של 3.3%, ואילו בדירות ‏הגדולות העלייה הייתה חדה יותר והגיעה ל-4.2%.‏

עם זאת, הירידה החודשית אינה משנה בינתיים את התמונה השנתית: שכר הדירה הממוצע בארץ עדיין ‏גבוה ב-3.7% לעומת אוגוסט 2025. בדירות הקטנות נרשמה עלייה שנתית של 3.3%, ואילו בדירות ‏הגדולות העלייה הייתה חדה יותר והגיעה ל-4.2%.‏