אחרי חודשים של עליות במחירי השכירות, באוגוסט נרשמה התמתנות מסוימת: שכר הדירה הממוצע ‏ברחבי הארץ ירד ב-0.8% לעומת יולי. אלא שבהשוואה לשנה שעברה, השוכרים עדיין משלמים יותר – ‏ומחירי השכירות גבוהים ב-3.7% לעומת אוגוסט 2025.‏
על פי נתוני חברת וויצ'ק (‏WeCheck‏), שכר הדירה הממוצע באוגוסט עמד על 5,063 שקל, לעומת 5,104 ‏שקל ביולי. במקביל, מספר הדירות שהוצעו להשכרה בארץ נותר כמעט ללא שינוי ועמד על 16,172 דירות, ‏עלייה מתונה של 0.7% לעומת 16,061 דירות בחודש הקודם. אלא שהנתון הכולל מסתיר שינוי משמעותי ‏בתמהיל הדירות המוצעות להשכרה: בעוד מספר הדירות הגדולות בשוק זינק, דווקא היצע הדירות ‏הקטנות הצטמצם.‏
שלט "להשכרה" בתל אביב. עדיין היקרה ביותרשלט "להשכרה" בתל אביב. עדיין היקרה ביותר
דירה להשכרה בתל אביב
(צילום: אוראל כהן)
היצע דירות 5-4 חדרים עלה באוגוסט ב-15.2% בתוך חודש, מ-5,174 דירות ביולי ל-5,963 דירות. מנגד, ‏היצע הדירות הקטנות, בנות 3-1 חדרים, ירד ב-6.3% – מ-10,893 דירות ביולי ל-10,209 דירות באוגוסט.‏
גם בהשוואה לאוגוסט אשתקד נותר היצע הדירות להשכרה גבוה יותר. ההיצע הכולל גדל ב-6.2% בתוך ‏שנה, כאשר מספר הדירות הקטנות המוצעות להשכרה גבוה ב-6.1% ומספר הדירות הגדולות גבוה ב-‏‏6.3%.‏
מהנתונים עולה כי השינוי בתמהיל ההיצע לווה גם בפערים בהתפתחות המחירים בין הדירות הקטנות ‏לגדולות. בדירות 3-1 חדרים דווקא נרשמה באוגוסט עלייה חודשית קלה של 0.2% בשכר הדירה הממוצע, ‏שהגיע ל-4,328 שקל. לעומת זאת, בדירות 5-4 חדרים ירד שכר הדירה הממוצע ב-2.1% והסתכם ב-‏‏6,451 שקל.‏
עם זאת, הירידה החודשית אינה משנה בינתיים את התמונה השנתית: שכר הדירה הממוצע בארץ עדיין ‏גבוה ב-3.7% לעומת אוגוסט 2025. בדירות הקטנות נרשמה עלייה שנתית של 3.3%, ואילו בדירות ‏הגדולות העלייה הייתה חדה יותר והגיעה ל-4.2%.‏
בחלוקה לערים, ירושלים בולטת עם עלייה של 7.4% בשכר הדירה הממוצע לעומת אוגוסט אשתקד. בתל ‏אביב-יפו נרשמה בתקופה זו עלייה של 3.6%, ובאשדוד עלייה מתונה של 0.7%.‏

תמונה מעניינת

רמי רונן, מנכ"ל ‏WeCheck‏, מסר: "אוגוסט מציג תמונה מעניינת של שוק השכירות: מצד אחד, ההיצע ‏הכולל נותר ברמה גבוהה ויציבה יחסית, ומצד שני מתרחש שינוי משמעותי בתוך השוק עצמו. העלייה של ‏‏15% בהיצע הדירות הגדולות מול ירידה של 6% בהיצע הדירות הקטנות מלמדת שהיצע הדירות אינו ‏סיפור של מספר אחד, אלא של תמהיל. הירידה במחירי השכירות מצביעה על סימני התמתנות, אבל ‏מוקדם עדיין לדבר על שינוי מגמה: המחירים עדיין גבוהים ב-3.7% לעומת השנה שעברה, והעלייה ‏השנתית בדירות הגדולות אף גבוהה יותר ומגיעה ל-4.2%".‏
רון נובוטני, מנכ"ל אנגלו סכסון ומייסד פרופלי: "ההתמתנות בשכר הדירה לא בהכרח מעידה על ירידה ‏בביקוש לשכירות. ייתכן שחלק מהשוכרים פשוט מעדיפים להישאר בדירה שבה הם מתגוררים ולחדש את ‏החוזה, במקום לעבור לדירה אחרת ולהתמודד עם מחירי השוק הנוכחיים. ההתמתנות בשכר הדירה יכולה ‏להיות במידה מסוימת תוצאה של פחות עסקאות חדשות, ולא בהכרח של ירידה אמיתית בביקוש לדיור ‏בשכירות".‏
ירון רוזנבוים, יועץ נדל"ן ברימקס ‏WIN‏ תל אביב, המתמחה בשיווק נכסים במרכז העיר, מסר: "בדירות ‏הגדולות המיועדות למשפחות, הממ"ד הפך לתנאי סף. מכיוון שחלק ניכר מהדירות הגדולות נבנו בשנים ‏מאוחרות יותר או בפרויקטים של התחדשות עירונית ויש בהן ממ"ד, דווקא אותן דירות גדולות וישנות ללא ‏מיגון נשארות זמן רב על המדף. הדבר מייצר הצטברות היצע בלתי-מושכר ומכריח את בעלי הנכסים ‏להתגמש ולחתוך מחיר, מה שמוריד את הממוצע בסגמנט הזה".‏