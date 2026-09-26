אחרי חודשים של עליות במחירי השכירות, באוגוסט נרשמה התמתנות מסוימת: שכר הדירה הממוצע ברחבי הארץ ירד ב-0.8% לעומת יולי. אלא שבהשוואה לשנה שעברה, השוכרים עדיין משלמים יותר – ומחירי השכירות גבוהים ב-3.7% לעומת אוגוסט 2025.
על פי נתוני חברת וויצ'ק (WeCheck), שכר הדירה הממוצע באוגוסט עמד על 5,063 שקל, לעומת 5,104 שקל ביולי. במקביל, מספר הדירות שהוצעו להשכרה בארץ נותר כמעט ללא שינוי ועמד על 16,172 דירות, עלייה מתונה של 0.7% לעומת 16,061 דירות בחודש הקודם. אלא שהנתון הכולל מסתיר שינוי משמעותי בתמהיל הדירות המוצעות להשכרה: בעוד מספר הדירות הגדולות בשוק זינק, דווקא היצע הדירות הקטנות הצטמצם.
היצע דירות 5-4 חדרים עלה באוגוסט ב-15.2% בתוך חודש, מ-5,174 דירות ביולי ל-5,963 דירות. מנגד, היצע הדירות הקטנות, בנות 3-1 חדרים, ירד ב-6.3% – מ-10,893 דירות ביולי ל-10,209 דירות באוגוסט.
גם בהשוואה לאוגוסט אשתקד נותר היצע הדירות להשכרה גבוה יותר. ההיצע הכולל גדל ב-6.2% בתוך שנה, כאשר מספר הדירות הקטנות המוצעות להשכרה גבוה ב-6.1% ומספר הדירות הגדולות גבוה ב-6.3%.
מהנתונים עולה כי השינוי בתמהיל ההיצע לווה גם בפערים בהתפתחות המחירים בין הדירות הקטנות לגדולות. בדירות 3-1 חדרים דווקא נרשמה באוגוסט עלייה חודשית קלה של 0.2% בשכר הדירה הממוצע, שהגיע ל-4,328 שקל. לעומת זאת, בדירות 5-4 חדרים ירד שכר הדירה הממוצע ב-2.1% והסתכם ב-6,451 שקל.
עם זאת, הירידה החודשית אינה משנה בינתיים את התמונה השנתית: שכר הדירה הממוצע בארץ עדיין גבוה ב-3.7% לעומת אוגוסט 2025. בדירות הקטנות נרשמה עלייה שנתית של 3.3%, ואילו בדירות הגדולות העלייה הייתה חדה יותר והגיעה ל-4.2%.
בחלוקה לערים, ירושלים בולטת עם עלייה של 7.4% בשכר הדירה הממוצע לעומת אוגוסט אשתקד. בתל אביב-יפו נרשמה בתקופה זו עלייה של 3.6%, ובאשדוד עלייה מתונה של 0.7%.
תמונה מעניינת
רמי רונן, מנכ"ל WeCheck, מסר: "אוגוסט מציג תמונה מעניינת של שוק השכירות: מצד אחד, ההיצע הכולל נותר ברמה גבוהה ויציבה יחסית, ומצד שני מתרחש שינוי משמעותי בתוך השוק עצמו. העלייה של 15% בהיצע הדירות הגדולות מול ירידה של 6% בהיצע הדירות הקטנות מלמדת שהיצע הדירות אינו סיפור של מספר אחד, אלא של תמהיל. הירידה במחירי השכירות מצביעה על סימני התמתנות, אבל מוקדם עדיין לדבר על שינוי מגמה: המחירים עדיין גבוהים ב-3.7% לעומת השנה שעברה, והעלייה השנתית בדירות הגדולות אף גבוהה יותר ומגיעה ל-4.2%".
רון נובוטני, מנכ"ל אנגלו סכסון ומייסד פרופלי: "ההתמתנות בשכר הדירה לא בהכרח מעידה על ירידה בביקוש לשכירות. ייתכן שחלק מהשוכרים פשוט מעדיפים להישאר בדירה שבה הם מתגוררים ולחדש את החוזה, במקום לעבור לדירה אחרת ולהתמודד עם מחירי השוק הנוכחיים. ההתמתנות בשכר הדירה יכולה להיות במידה מסוימת תוצאה של פחות עסקאות חדשות, ולא בהכרח של ירידה אמיתית בביקוש לדיור בשכירות".
ירון רוזנבוים, יועץ נדל"ן ברימקס WIN תל אביב, המתמחה בשיווק נכסים במרכז העיר, מסר: "בדירות הגדולות המיועדות למשפחות, הממ"ד הפך לתנאי סף. מכיוון שחלק ניכר מהדירות הגדולות נבנו בשנים מאוחרות יותר או בפרויקטים של התחדשות עירונית ויש בהן ממ"ד, דווקא אותן דירות גדולות וישנות ללא מיגון נשארות זמן רב על המדף. הדבר מייצר הצטברות היצע בלתי-מושכר ומכריח את בעלי הנכסים להתגמש ולחתוך מחיר, מה שמוריד את הממוצע בסגמנט הזה".