שיתוק ניהולי מחריב כבר תקופה ארוכה חלק משמעותי מהשירות הציבורי בישראל, והממשלה הבאה תצטרך לתקן את המצב האבסורדי. משרד ראש הממשלה פועל ללא מנכ"ל קבוע, הביטוח הלאומי – גוף שמנהל את סכום הכספים הגבוה במדינה חוץ מתקציב הביטחון – מתנהל כך כמעט ארבע שנים, וגם ברשות מקרקעי ישראל וברכבת ישראל מכהנים ממלאי מקום. זהו אחד ממחדליה החמורים של הממשלה הנוכחית.

שיא האירוניה: אפילו נציבות שירות המדינה, המופקדת על ניהול כוח האדם בשירות הציבורי, התנהלה חודשים ארוכים ללא נציב קבוע, עד למינויו השנה של דורון כהן. זה ממחיש יותר מכל את הזלזול בצורך לאייש משרות מפתח בזמן. הנה כמה מהתפקידים שהממשלה החדשה תצטרך לאייש במהירות, בתקווה שהפעם יוצעו מועמדים בעלי רקע מתאים, שלא ייפסלו שוב ושוב בוועדות המינויים.

מימין לשמאל: דרורית שטיינמץ, צביקה כהן ואבשלום אלמליח ( צילומים: מתוך חשבון הפייסבוק של אייסף - הקרן הבינלאומית לחינוך, המוסד לביטו לאומי, אילן בשור )

מנכ"ל משרד ראש הממשלה משרד ראש הממשלה מתנהל ללא מנכ"ל קבוע מאז עזיבתו של יוסי שלי בתחילת 2025, לאחר שמונה לשגריר ישראל באיחוד האמירויות. דרורית שטיינמץ, שכיהנה כמשנה למנכ"ל ומנהלת אגף תקציבים ופרויקטים במשרד, מונתה לממלאת מקום. מינויה לא הפך לקבוע בשל התנגדות נציבות שירות המדינה, על רקע הליכים משמעתיים קודמים הקשורים למעון ראש הממשלה. היעדר מנכ"ל במעמד מלא מקשה על תיאום עבודת המשרדים ועל תכנון אסטרטגי ארוך טווח.

מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי זהו אחד המקרים הקיצוניים של גרירת רגליים בשירות הציבורי. המוסד לביטוח לאומי, המנהל תקציב של יותר מ-120 מיליארד שקל בשנה לקצבאות ולרשתות ביטחון סוציאליות, מתנהל ללא מנכ"ל קבוע מאז פרישתו של מאיר שפיגלר, שנכנס לתפקיד מנכ"ל חברת החשמל ב-1 בנובמבר 2022.

מועמדים בעלי זיקה פוליטית וחסרי כישורים מתאימים נפסלו שוב ושוב. ביוני 2026 אישרה הוועדה לבדיקת מינויים, בראשות השופטת בדימוס שולמית דותן, להאריך את כהונתו הזמנית של צביקה כהן עד סוף ינואר 2027. דווקא הוא בעל ניסיון בביטוח הלאומי, אך גם מינויו נותר זמני.

ההארכה החריגה ניתנה על רקע הבחירות הקרבות והצפי להתמשכות הליך המינוי. אם לא ימונה מנכ"ל קבוע עד אז, ישלים הגוף הסוציאלי הגדול במדינה לפחות 50 חודשים תחת ניהול זמני. כהן עצמו עורר לאחרונה סערה ציבורית בעקבות דבריו החריפים על העלייה באבחוני אוטיזם, שאותה קשר לתמריץ הכלכלי שבקצבאות.

מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מנהל הרשות הקודם, ינקי קוינט, שנחשב למינוי מקצועי מוצלח, פרש בסוף 2025 לאחר קדנציה מלאה. עזיבתו הותירה ואקום ניהולי ברשות המשפיעה ביותר על שוק הדיור והקרקעות בישראל. לאחר תקופה של כאוס בירוקרטי, שבה נתקעו עסקאות וחוזים במאות מיליוני שקלים, אושר בפברואר 2026 מינויו של עידן מועלם לממלא המקום, במקביל לתפקידו כמנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית.

מועלם, הנחשב לאיש אמונה של שרת התחבורה מירי רגב, קיבל את התפקיד הזמני ללא שכר נוסף, כדי לשחרר את הפקק. בהמשך מונה יהודה אליהו, קרוב משפחתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', למנהל קבוע, אך בג"ץ ביטל את המינוי בשל פגמים בהליך. האבסורד הוא שמי שמינויו בוטל מכהן כיום באותו תפקיד כממלא מקום.

מנכ"ל רכבת ישראל דווקא בעידן הפקקים בכבישים, רכבת ישראל שרויה במשבר ניהולי חריף כבר יותר משנה. מאז התפטרותו של המנכ"ל הקבוע משה (שיקו) זנה, החברה מתנהלת בסבב של ממלאי מקום. אבנר פלור כיהן בתפקיד לפני שמונה ליו"ר הדירקטוריון. כדי להחליפו, ניסתה החברה למנות את סמנכ"ל הנוסעים יעקב מרציאנו, אך הוועדה בראשות דותן פסלה את מינויו ביולי 2026 בשל ניסיונו המוגבל בתחום.

בעקבות הפסילה החזיר הדירקטוריון לתפקיד את אבשלום (אבי) אלמליח, סמנכ"ל התכנון וההפעלה. במקביל, מועמדים בולטים מהשוק הסירו את מועמדותם מהמכרז לתפקיד הקבוע בשל מאבקים פוליטיים, בעיקר בין משרד התחבורה למשרד האוצר.

מבקר המדינה הכשל הבא הוא באחריות הכנסת: כמעט שלושה חודשים שאין בישראל מבקר מדינה מכהן. המצב החריג, ראשון מסוגו מאז קום המדינה, נוצר לאחר שמתניהו אנגלמן סיים את כהונתו ב-2 ביולי, מבלי שנכנס מחליף לתפקיד.

ב-3 ביוני אמנם נבחר עו"ד מיכאל ראבילו, פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אולם נגד בחירתו הוגשו עתירות בטענה שחברי כנסת צילמו את הצבעתם, אף שהיא חשאית. ב-2 ביולי קבע בג"ץ פה אחד שנפל פגם מהותי בחשאיות ההצבעה ופסל את תוצאות הסיבוב השני. הוראתו לקיים בחירות חוזרות לא קוימה עד היום בידי יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה. כך נותרה המשרה פנויה, וכנראה תישאר כך עוד שבועות רבים.