גילי ברוכים, בעלי חברת "מ. ברוכים ובניו", יבואן מקביל של מוצרי חשמל, מהוותיקים והגדולים בארץ, ויזם נדל"ן, נכנס לתחום המזון המהיר יחד עם בנו, בן, שינהל את התחום החדש במשפחה. לאחרונה רכשו הברוכים מידי ברק אברמוב, בעל רשת ג'פניקה והבעלים של ביתר ירושלים, את אחזקותיו בפיצרייה "דון פרדו", מוסד ידוע בפתח תקווה, המתמחה בפיצות עבודת יד בתנור אבן.

העסקה הוערכה במיליונים בודדים, כשההערכה היא שאברמוב מכר את הפיצרייה מחוסר עניין בהחזקת סניף בודד, ובשל התמקדותו בעסקי הליבה שלו - רשת ג'פניקה, שכ-20% ממניותיה נרכשו ע"י לאומי פרטנרס, לפי שווי חברה של מיליארד שקל. כזכור, הרשת עלתה לכותרות לאחר שבמספר הזדמנויות הושלכו רימונים על סניפיה על ידי משפחות פשע.

גלריה פיצה דון פרדו, ברק אברמוב ( צילומים: גבריאל גאון, עוז מועלם )

הברוכים לא עצרו בדון פרדו, וחתמו על הסכם לרכישת מלוא הבעלות ב"ווינגס קריספי - אמריקן סטייל ווינגס". לעסק סניף בגבעת שמואל, שהקים יזם ממוצא אמריקני בשם דרו רוזן, והוא מתמחה בכנפיים בציפוי דמוי טמפורה.

בכוונת הבן להקים קבוצת מזון מהיר שבבעלותה מספר מותגים, שכל אחד מהם יצמח לרשת ארצית באמצעות הקמת סניפים בבעלות ברוכים או במודל זיכיון. תחום המזון המהיר נמצא בפריחה בישראל, בעוד מסעדות, ובעיקר מסעדות יוקרה, נסגרות. את החזרה לאופנה מובילים עוף מטוגן קריספי, טרנד שמוביל השף ישראל אהרוני עם רשת "אהרוניס", שמוצר הדגל שלה הוא "סוכריות עוף", וכן רשתות נקניקיות.

סניף ווינגס בגבעת שמואל ( צילום: ירון שלום )

בן ברוכים ( צילום: פרטי )

רק שלשום דווח על עסקה של קבוצת קמרי לרכישת 50% מרשת זלמנ'ס, שמתמחה בנקניקיות. כל זאת על רקע יוקר המחיה בארץ והעובדה שמחירי המזון המהיר זולים יחסית לצרכן. בצד היזמים והזכיינים, היתרון הוא בעלות התפעול הנמוכה: אין צורך בשף במטבח ובשטח נדל"ן גדול.

בן ברוכים אמר לאחר שתי העסקאות כי "אלה צעדים ראשונים שלנו. דון פרדו ו-ווינגס הם מותגים עם מוצר מצוין וקהל נאמן. הקבוצה שאנחנו בונים משלבת חדשנות עם צמיחה מבוקרת. בווינגס אנחנו רואים פוטנציאל לרשת ארצית, ובדון פרדו פלטפורמה מבוססת שנוכל להצמיח".