השבוע הותקנה בשדות קיבוץ נחל עוז מערכת הפעלה מבוססת אור המאפשרת השקיה של השדות, החסינה מפני שיבושי תקשורת של לוחמה אלקטרונית. מדובר בפיתוח ישראלי חדשני שנולד כתוצאה מלקחי המלחמה. בעבר, השיבושים גרמו לכך שאנשי הגד"ש בקיבוץ היו נאלצים לרוץ לשדות, לעיתים תחת אש, ולהפעיל פיזית את מערכת ההשקיה.

את המערכת החדשה בשווי 5 מיליון שקל מימנו משרד התקשורת, והמטב"ח - מרכז טכנולוגי לביטחון וחוסן לאומי בנגב. מדובר בפיילוט שאמור להתרחב לכל יישובי העוטף.

חקלאות בעוטף עזה ( צילום: רועי עידן )

דר סמט, מנהל גד"ש קיבוץ נחל עוז: " ימים ספורים לאחר 7 באוקטובר, כשהאזור היה עוד מדמם ומוכרז כשטח צבאי סגור, חקלאים מהעוטף נאלצו לחזור לשדות בעצמם כדי לפתוח או לסגור ידנית את שיברי ההשקיה. גם בימים אלו, ישנם שיבושי תקשורת באזורים סמוכי גדר, בעיה שסובלים ממנה קשות גם החקלאים בצפון".

בניגוד לרשתות אלחוטיות רגילות שסובלות לעיתים מבעיות כיסוי, ניתוקים או השהיות באזורים נרחבים, המערכת החדשה פותחה על ידי חברה ישראלית, DMR, ועושה שימוש בגלי אור להעברת תקשורת ופקודות הפעלה. המערכת כוללת משדר ומקלט של פוטוני האור ומאפשרת שידור פקודה ישירות לברזים ולמשאבות המים גם ממרחק קילומטרים.