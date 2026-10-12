הישראלים ממשיכים להרחיב את אחיזתם בשוק המלונאות של רומא: אחרי שרשתות המלונות ישרוטל ופתאל ואנשי עסקים ישראלים השקיעו בשנים האחרונות עשרות מיליוני אירו ברכישת מבנים ומלונות בבירה האיטלקית, מדווחת כעת קבוצת בנייני העיר הלבנה (WCG) על מימוש של ארבע עסקאות נוספות בעיר, בהיקף כולל של כ-130 מיליון אירו. העסקאות כוללות רכישת שני מבנים במרכז רומא, המיועדים להסבה למלונות יוקרה, לצד מכירת שני נכסים נוספים לאחר קידום הליכי השבחה.

במסגרת הרכישות החדשות, החברה רכשה מבנה בשטח של כ-6,000 מ"ר בשכונת פראטי, בסמוך לפיאצה דל פופולו. המבנה שימש בעבר כבית ספר פרטי, שפינה לאחרונה את המקום, והחברה מתכננת להסב אותו למלון ברמת ארבעה כוכבים. הנכס השני ממוקם בסמוך למדרגות הספרדיות ולרחוב היוקרה ויה קונדוטי (Via Condotti), וכולל מבנה בשטח של כ-3,000 מ"ר, שבו מתוכננות עבודות שיפוץ והשבחה לקראת הפיכתו למלון חמישה כוכבים. היקף ההשקעה המתוכנן בשני הנכסים עומד על כ-50 מיליון אירו.

המבנה בשכונת פראטי – Via Visconti בסמוך לפיאצה דל פופולו ( צילום באדיבות בנייני העיר הלבנה )

במקביל, השלימה החברה שתי עסקאות למכירת נכסים שרכשה בעבר והשביחה עם שותפים פרטיים. הראשונה היא מכירת פרויקט טוניולו, בניין הממוקם בין פיאצה נבונה לפנתאון, לקבוצת המלונאות הספרדית Room00 בשיתוף קרן ההשקעות האיטלקית Kryalos. הנכס, ששימש כמשרדים, מיועד להסבה למלון בן כ-45 חדרים. העסקה כבר פורסמה בתקשורת האיטלקית ביולי האחרון.

העסקה השנייה היא מכירת פרויקט רזלה, מבנה בשטח של כ-2,500 מ"ר בסמוך למזרקת טרווי, לקבוצת המלונאות הבינלאומית H10. מדובר בנכס שנרכש בעבר מכדורגלן העבר האיטלקי פרנצ'סקו טוטי, בשותפות עם איש העסקים אבי זק, מבעלי מלון דריסקו בתל אביב, ומשקיעים נוספים.

גל השקעות ישראליות

ביוני 2024 דווח כי השותפים מתכננים להשקיע כ-45 מיליון אירו ברכישת המבנה ובהסבתו למלון חמישה כוכבים עם 42 חדרים, מסעדה, ספא ובר על הגג. כעת מדווחת בנייני העיר הלבנה על מכירת הנכס ל-H10, כאשר התוכנית העדכנית כוללת מלון ארבעה כוכבים עם כ-52 חדרים.

העסקאות החדשות מצטרפות, כאמור, לגל השקעות ישראליות בשוק המלונאות ברומא. אחת השחקניות הבולטות היא רשת ישרוטל, הפועלת באירופה באמצעות המותג Aluma. בספטמבר 2024 השלימה החברה את רכישת מלון סאבוי ההיסטורי ברחוב ויה ונטו תמורת כ-70 מיליון אירו. המלון עובר שיפוץ מקיף בהשקעה מתוכננת של כ-30 מיליון אירו נוספים, ובסיומו צפוי להיפתח מחדש כמלון חמישה כוכבים עם 117 חדרים במהלך הרבעון הראשון של 2027.

לצד זאת, ישרוטל מקדמת את פרויקט La Scrofa, מבנה היסטורי נוסף במרכז רומא, שנרכש במקור בשותפות עם בנייני העיר הלבנה ומשקיעים נוספים. בפברואר 2025 הגדילה ישרוטל את אחזקתה בחברה המחזיקה בנכס ל-75%. על פי הדוח השנתי שלה, המבנה צפוי להפוך למלון יוקרה עם כ-37 סוויטות, והשלמת השיפוץ מתוכננת למחצית הראשונה של 2027.

גם קבוצת פתאל, באמצעות רשת לאונרדו, מרחיבה את פעילותה בבירה האיטלקית. בפברואר 2025 דווח על צירופו של מלון Leonardo Boutique Hotel Rome Monti לרשת, לאחר רכישת מלון Hotel dei Borgia. המלון, הממוקם ברובע מונטי ההיסטורי בסמוך לקולוסיאום, כולל 80 חדרים. באותה תקופה דיווחה הרשת גם על קידום שיפוץ מלון Cicerone לשעבר, תחת המותג NYX, ועל פעילות נוספת של מותג הדירות המלונאיות Master Collection בעיר.

נכסים היסטוריים

העניין הישראלי ברומא אינו חדש. כבר באוקטובר 2022 דיווחה בנייני העיר הלבנה על תוכנית להשקעות בהיקף של יותר מ-1.7 מיליארד שקל ברכישה ובשיפוץ של שישה מלונות בבירה האיטלקית, בשיתוף רשתות המלונאות ישרוטל ופתאל ומשקיעים נוספים.

מאחורי ההתרחבות עומד שילוב של נכסים היסטוריים במיקומים תיירותיים מבוקשים ואפשרות להסב מבני משרדים ומגורים למלונות. עבור חברות המתמחות בשימור ובהשבחת מבנים, מדובר במודל פעילות המאפשר לרכוש נכסים קיימים, לקדם שינויי ייעוד ושיפוצים, ולאחר מכן להפעיל אותם או למכור אותם לגופים מלונאיים.

עם זאת, הישראלים אינם פועלים לבדם. רומא מושכת בשנים האחרונות גם קרנות ומשקיעים בינלאומיים, המתחרים על נכסים במרכז העיר. כך שההתרחבות הישראלית היא חלק ממגמה רחבה יותר של השקעות זרות בשוק המלונאות המקומי.