אלפי אתרי בנייה ברחבי הארץ עלולים להיקלע לקשיים בהמשך פעילותם ולהיסגר, כך שעשרות אלפי משפחות עלולות להמתין זמן ממושך יותר לקבלת המפתח לדירותיהן - כך מזהירים בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ, לקראת כניסתן לתוקף של תקנות בטיחות חדשות בענף הבנייה ביום שישי הקרוב.

מינהל הבטיחות במשרד העבודה בשיתוף המוסד לבטיחות וגהות מקדמים רפורמה שנועדה לצמצם את מספר התאונות באתרי הבנייה. במקביל אליה, מתכוון המשרד לאכוף חובת מינוי ממוני בטיחות באתרים מכוח תקנות משנות ה-90 של המאה הקודמת, שלטענת הקבלנים לא נאכפו עד כה על רקע מחסור חמור באנשי מקצוע מוסמכים. לדבריהם, הדבר עלול להביא להשבתת אתרים, לפגיעה בעובדים ולעיכובים בהקמת פרויקטים למגורים ולתשתיות.

פועלי בניין. אילוסטרציה ( צילום: מריה ראשד )

על פי נתוני ההתאחדות, כיום חסרים בענף יותר מ-6,000 ממוני בטיחות, וקצב ההכשרה הנוכחי של ממונים חדשים לא יאפשר לסגור את הפער גם בעוד 15 שנים. בהתאחדות מזהירים כי אם משרד העבודה יחל באכיפה מבלי לספק פתרון למחסור, חברות בנייה רבות עלולות להימצא במצב שבו אינן יכולות לעמוד בדרישות, אף שהן מעוניינות להמשיך בעבודות.

ענף הבנייה מצוי במציאות קשה: לפי דוח ארגון קו לעובד, בשנת 2025 נהרגו 47 עובדים בתאונות בנייה, שהיוו כ-59% מכלל ההרוגים בתאונות עבודה בישראל באותה שנה. לצד ההרוגים דווח על כ-300 עובדים שנפצעו באורח בינוני וקשה. על פי נתונים מתחילת השנה, שיעור ההרוגים בענף הבנייה עמד על כ-14.3 לכל 100 אלף מועסקים, לעומת 6.3 בממוצע באיחוד האירופי, יותר מפי שניים.

האחריות תועבר ליזמים

תקנות הבטיחות החדשות נועדו לשנות את האופן שבו מנוהלת הבטיחות באתרי הבנייה בישראל. החידוש המרכזי הוא הרחבת האחריות מעבר לקבלנים המבצעים ולמנהלי העבודה בשטח, כך שגם מזמיני העבודה, ובהם יזמים וחברות נדל"ן, יידרשו לקחת חלק פעיל במניעת סיכונים, בהקצאת משאבים לבטיחות ובפיקוח על יישום ההוראות.

במסגרת התקנות, מזמין העבודה בפרויקטים שעליהם חלות ההוראות החדשות לא יוכל לאשר את תחילת הבנייה לפני שהוכנה תוכנית בטיחות, הוגדרו המשאבים הדרושים ליישומה ומונה בקר בטיחות. ההסכם עם הקבלן המבצע יידרש לפרט את המשאבים שיוקצו להתמודדות עם הסיכונים באתר.

בקר הבטיחות, שימונה על ידי מזמין העבודה, יידרש לבצע ביקורות בשלבים מרכזיים של הפרויקט, ובהם עבודות החפירה, הביסוס, הקמת השלד והגמר, וכן אחת לשלושה חודשים לפחות. במסגרת הביקורות הוא יבדוק את יישום תוכנית הבטיחות, את אמצעי המיגון לעובדים ואת ההדרכות הניתנות להם. אם יזהה סיכון שאינו עומד ברמת הסיכון הקבילה, יידרש לדווח עליו באופן מיידי, ומזמין העבודה יידרש לאשר בכתב בתוך 48 שעות כי ניתן לו מענה.

שינוי נוסף יחול על אתרי בנייה גדולים, ששטחם לפי היתר הבנייה עומד על 15 אלף מ"ר לפחות. באתרים אלה יידרש הקבלן המבצע למנות מנהל אתר בעל הכשרה בהנדסה אזרחית, נוסף על מנהל העבודה. מנהל האתר יהיה אחראי לבקרה על יישום תוכנית הבטיחות, לבדיקת קיומן של תוכניות הנדסיות מתאימות ולפיקוח על הדרכות העובדים. בנוסף, התקנות מחמירות את הדרישות לתכנון הנדסי של עבודות מורכבות, ובהן הקמה ושימוש בסוגים שונים של פיגומים וטפסות המשמשות ליציקות בטון.

התקנות מבחינות גם בין אתרי בנייה לפי מספר העובדים המועסקים בהם. באתרים שבהם מועסקים 50 עובדים לפחות נדרשת תוכנית לניהול הבטיחות, ואילו באתרים שבהם מועסקים עד 49 עובדים נדרשת תוכנית ארגון בטיחותי.

סנקציות פליליות

עו"ד רן דרוק, מוביל תחום הבטיחות בעבודה ובתעשייה במשרד עוה"ד ארנון, תדמור-לוי, מסביר כי השינוי המרכזי בתקנות הוא הרחבת האחריות המשפטית לבטיחות באתרי הבנייה: "אם עד כה עיקר האחריות לבטיחות באתרי הבנייה הוטלה על הקבלן המבצע ומנהל העבודה, התקנות החדשות מרחיבות את מעגל האחריות ומטילות חובות מפורשות גם על היזם, שאינו יכול עוד להסתפק בהעברת ביצוע העבודות לקבלן".

"הפרת התקנות עלולה לחשוף את הגורמים המעורבים לסנקציות פליליות ומנהליות, וכן לצווי הפסקת עבודה", מציין דרוק. לדבריו, עמידה בחובות החדשות עשויה להיות רלוונטית גם לבחינת האחריות במקרה של תאונת עבודה ובהליכים אזרחיים הנוגעים לתביעות פיצויים.

אלא שכאמור, במקביל לכניסת הרפורמה לתוקף, מתנהל מאבק בין הקבלנים למשרד העבודה סביב אכיפת חובת מינוי ממוני בטיחות. מדובר בדרישה שמקורה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה מ-1996. במסמך של מינהל הבטיחות נקבע כי פקודת הבטיחות בעבודה חלה גם על אתרי בנייה, ולכן נדרש מינוי ממונה על הבטיחות בכל אתר שבו מועסקים 50 עובדים לפחות או אצל קבלן המעסיק 100 עובדים לפחות, בעצמו או באמצעות קבלני משנה.

ממונה על הבטיחות הוא בעל תפקיד נפרד ממנהל העבודה, האחראי לניהול השוטף של העבודות באתר. הוא נדרש לייעץ למעסיק בנושאי בטיחות, לסייע באיתור מפגעים ובמניעתם ולפקח על יישום הוראות הבטיחות בהתאם לתחומי אחריותו. בהתאחדות הקבלנים טוענים כי במשך שנים משרד העבודה לא אכף את הדרישה במתכונת שהוא מבקש להחיל כעת, ובאפריל האחרון אף עתרה לבית המשפט העליון בנושא.

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, רוני בריק, מסר: "אנחנו, המייצגים את הענף, פועלים ללא הפסק להגנה על בריאות וחיי העובדים שלנו. הדרישה שלנו היא לפתרון שיאפשר לייצר כוח אדם מתאים לדרישת המדינה. אין כיום פתרון כזה וההחלטה של המדינה לא מאפשרת לנו למצוא פתרון כדי למנוע פגיעה היקפית רחבה בענף וברוכשי הדירות. זו חובתה".

דגש מבצעי

אינג' חזי שוורצמן, ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי במשרד העבודה, דחה את טענת הקבלנים: "הנושא של מינוי ממונה בטיחות באתרי בנייה קיים כבר שנים. מינהל הבטיחות אכף את זה בעבר, וכעת החלטנו לתת לנושא דגש מבצעי. אנחנו אוכפים את החוק הקיים, אין קשר לתקנות החדשות". שוורצמן הדגיש כי בניגוד לחשש שמציגים הקבלנים, אין חובה להעסיק ממונה בטיחות במשרה מלאה בכל אתר: "הוא יכול להיות גם שמונה שעות בחודש או 16 שעות בחודש. ממונה בטיחות יכול להיות אחראי על עשרה אתרים".

בנוסף, ציין כי ביום ראשון הקרוב יפתח משרד העבודה במבצע אכיפה ארצי שיימשך שבועיים, בהשתתפות עשרות מפקחים ובסיוע חמ"ל מיוחד שיוקם במשרד. "אתרים שלא יהיה בהם בקר בטיחות או מנהל אתר ייסגרו. פשוט נסגור אותם", הבהיר. לדבריו, זה יהיה המבצע הראשון בסדרת מבצעי אכיפה שמתוכננים גם לשנת 2027.

רובי שמש, מנכ"ל משרד העבודה, יו"ר מועצת המוסד לבטיחות וגהות, מסר: "רפורמת הבטיחות היא הצעד המשמעותי ביותר שנוקט משרדנו זה כ-4 עשורים להגנה על חייהם ובריאותם של עובדי הבנייה והתעשייה. אנחנו פועלים בתפיסה ממלכתית מסודרת: קודם מסבירים, ואז אוכפים, כדי שאף מעסיק ואף עובד לא יופתעו. משרד העבודה, מינהל הבטיחות והמוסד לבטיחות וגהות עומדים כאיש אחד מאחורי המהלך הזה".